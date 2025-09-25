Польща просила Україну про проведення пошуково-ексгумаційних робіт у Харкові та Херсоні, а не лише на Волині

Польща надіслала запит Україні про проведення пошуково-ексгумаційних робіт на Харківщині та Херсонщині, а не тільки на Волині.

Про це сказав заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я був здивований, в позитивному контексті, коли ми отримали від Польщі запит на Харків та Херсон (на проведення пошуково-ексгумаційних робіт - ред.) Тому що польські громадяни загинули в тому числі від рук НКВС, червоної армії й на території цих міст. І те, що вони озвучили не лише Волинь, це цікаво, оскільки вони розширюють горизонт мислення. І це певний крок до деполітизації, оскільки ми говоримо не тільки про Волинь, а вони дбають про кожного поляка, закатованого, вбитого НКВС, радянською армією", - розповів Наджос.

Він додав, що наразі безпекова ситуація не дозволяє проведення таких робіт ані в Харкові, ані в Херсоні, проте ці локації зафіксували.

Загалом, як зазначив заступник міністра, Польща озвучила наміри провести пошуково-ексгумаційні роботи на території України на 13 локаціях, більша частина яких розташована на Волині.

