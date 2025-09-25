УКР
Новини
1 214 17

Польща просила Україну про проведення пошуково-ексгумаційних робіт у Харкові та Херсоні, а не лише на Волині

Ексгумація жертв Волинської трагедії на Тернопільщині

Польща надіслала запит Україні про проведення пошуково-ексгумаційних робіт на Харківщині та Херсонщині, а не тільки на Волині.

Про це сказав заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Я був здивований, в позитивному контексті, коли ми отримали від Польщі запит на Харків та Херсон (на проведення пошуково-ексгумаційних робіт - ред.) Тому що польські громадяни загинули в тому числі від рук НКВС, червоної армії й на території цих міст. І те, що вони озвучили не лише Волинь, це цікаво, оскільки вони розширюють горизонт мислення. І це певний крок до деполітизації, оскільки ми говоримо не тільки про Волинь, а вони дбають про кожного поляка, закатованого, вбитого НКВС, радянською армією", - розповів Наджос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 30 вересня Україна розпочне пошуково-ексгумаційні роботи в Польщі, - МКСК

Він додав, що наразі безпекова ситуація не дозволяє проведення таких робіт ані в Харкові, ані в Херсоні, проте ці локації зафіксували.

Загалом, як зазначив заступник міністра, Польща озвучила наміри провести пошуково-ексгумаційні роботи на території України на 13 локаціях, більша частина яких розташована на Волині.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Міністерство культури (774) Польща (9008) Харків (5878) Херсон (3632) ексгумація (158)
Біля Покровська можуть пошукати
показати весь коментар
25.09.2025 19:55 Відповісти
Симферополя)
показати весь коментар
25.09.2025 20:01 Відповісти
Могли би почати з Катині. Там не стріляють.
показати весь коментар
25.09.2025 19:57 Відповісти
Опера́ція «Ві́сла» (серед українців Польщі відоміша як акція «Вісла», пол. Akcja Wisła) - етнічна чистка, здійснена протягом квітня-липня 1947 року за рішенням партійного і державного керівництва СРСР, ПНР та ЧСР. Полягала у примусовій, з використанням військ (СРСР, Польської республіки, ЧСР), депортації українців з їхніх етнічних територій, - Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини
показати весь коментар
25.09.2025 19:58 Відповісти
системні злочини проти українців почалися ще в 1930 році під час т.н. "пацифікації Галичини"
показати весь коментар
25.09.2025 20:35 Відповісти
Було переселено 140 575 осіб, ув'язнено в концтаборі Явожно 3936 осіб (з них: 823 жінки, 27 священники. Унаслідок катувань загинуло близько 200 бранців), убито 655 осіб, заарештовано 2800 членів українського руху ОУН і УПА у Закерзонні.
показати весь коментар
25.09.2025 19:59 Відповісти
Та нема проблем!... Пару разів побудуть під обстрілами, хтось на "лепесток" наступить, чи лопатою нерозірваний снаряд зачепить - буде купа "емоцій"... Відразу думка про Україну та українців, зміниться...
показати весь коментар
25.09.2025 20:03 Відповісти
Тут будущее Польши под угрозой а эти спердолянти за привидениями гоняются..
показати весь коментар
25.09.2025 20:56 Відповісти
У Херсоні на старому міському кладовищі поховані вояки Війська Польського, розстріляні там німцями у 1942 року, серед яких польський генерал Маріуш Заруський та інші. Є ще у Херсоні відоме німецьке військове кладовище....
показати весь коментар
25.09.2025 20:05 Відповісти
DW

Під час Другої світової війни до 450 000 поляків служили у вермахті.
показати весь коментар
25.09.2025 20:14 Відповісти
Після окупації Польщі нацистською Німеччиною восени 1939 року до "третього рейху" з порушенням міжнародних норм було приєднано великі частини польської території, у тому числі такі регіони як Лодзь, Західну Польщу із містом Познань, Верхню Сілезію та Померанію, де знаходиться місто Гданськ.
 Польське керівництво в анексованих областях - політиків, священнослужителів, чиновників та вчителів - убили чи відправили до концентраційних таборів.
показати весь коментар
25.09.2025 20:16 Відповісти
Жертвами першої хвилі нацистського терору стали десятки тисяч поляків. Внаслідок політики "германізації" ("онімечення") групи населення, класифіковані як "зайві", вислали.
Тим, кого в Німеччині визнавали "здатними до германізації", вносили до "списку німецьких громадян" ("Deutsche Volksliste", DVL). Це давало жителям окупованих земель деякі привілеї - наприклад, німецьке громадянство, спершу обмежене 10 роками, - але означало й обов'язки, насамперед військову службу у вермахті.
показати весь коментар
25.09.2025 20:17 Відповісти
Рішення про внесення до "списку німецьких громадян" ухвалювала влада нацистської Німеччини.
У разі відмови польським громадянам загрожували репресії аж до відправлення до концтабору.
До кінця Другої світової війни у даному списку перебували 2,9 мільйона людей з окупованих польських територій.
Чим гіршою для вермахту ставала ситуація на фронті, насамперед після поразки у Сталінградській битві на початку 1943 року, тим сильнішим був попит на свіже "гарматне м'ясо".
показати весь коментар
25.09.2025 20:18 Відповісти
Призовники мали обирати: вони могли уникнути військової служби і "залягти на дно", що означало жорсткі наслідки для їхніх родин, у тому числі концтабір, або змиритися зі своєю долею.
Упіймані дезертири найчастіше опинялися на гільйотині. На Західному фронті майже 90 000 польських солдатів вермахту перейшли до британських та американських військ. Згодом у лавах союзників вони боролися проти нацистської Німеччини.
Після закінчення війни поляки, чиї імена були у "списку німецьких громадян", вважалися державними зрадниками. Декого засудили за колабораціонізм.
Тому колишні солдати вермахту з Польщі мовчали про своє минуле, ховали викривальні документи або знищували їх.
показати весь коментар
25.09.2025 20:20 Відповісти
Польська політика пам'яті знає лише чорне та біле, героїв чи зрадників.
показати весь коментар
25.09.2025 20:22 Відповісти
Однозначно дозволити
показати весь коментар
25.09.2025 20:08 Відповісти
Хоть би в Польщі, не забули про ексгумацію убитих Польських лідерів, в смоленській авіаТрощі ************!!!
показати весь коментар
25.09.2025 20:12 Відповісти
 
 