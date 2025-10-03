РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9530 посетителей онлайн
Новости Эксгумация жертв Волынской трагедии
265 11

Украина в ближайшее время выдаст новые разрешения на поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии, - посол Боднар

Зеленский назначил Василия Боднара новым послом в Польше

Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что в ближайшее время Украина выдаст новые разрешения на поисково-эксгумационные работы жертв Волынской трагедии.

Об этом дипломат сказал в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть соответствующие договоренности, которые реализуются. Надеемся, что работы будут продолжаться и в других местах, по которым обратилась украинская и польская стороны. Украинская сторона к этому готова и выдаст разрешения в ближайшее время", - заявил Боднар.

По его словам, разрешения будут касаться, в частности, населенных пунктов Гута Пеняцкая на Львовщине и Углы в Ривненской области. Посол уточнил, что это может произойти уже в ближайшие недели.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

В сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса по эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы на территории Польши. ФОТОрепортаж

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.

6 сентября в Тернопольской области перезахоронили останки, обнаруженные во время эксгумаций на месте бывшего села Пужники. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Польши.

Польская сторона согласовала Украине на 30 сентября 2025 года начало поисково-эксгумационных работ в польском селе Юречкова.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Боднар Василий (169) Польша (8885) эксгумация (162)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А також українців Надсяння, Холмщини, Лемківщина, вбитих комуністичною армією крайовою до депортації
показать весь комментарий
03.10.2025 18:07 Ответить
+4
Вся ******* східна Польща була заселена переважно українцями. Багато з них знищено поляками. Чому Україні зараз на них фіолетово?! Поляки риють в Україні і кричать про Геноцид. Потім потребують землю.
показать весь комментарий
03.10.2025 18:08 Ответить
+2
Навротського вже час єксгумувати
показать весь комментарий
03.10.2025 18:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навротського вже час єксгумувати
показать весь комментарий
03.10.2025 18:04 Ответить
А також українців Надсяння, Холмщини, Лемківщина, вбитих комуністичною армією крайовою до депортації
показать весь комментарий
03.10.2025 18:07 Ответить
А ще, розслідування по концтабору Береза Картузька. Ексгумація й т.п.
показать весь комментарий
03.10.2025 18:25 Ответить
Вся ******* східна Польща була заселена переважно українцями. Багато з них знищено поляками. Чому Україні зараз на них фіолетово?! Поляки риють в Україні і кричать про Геноцид. Потім потребують землю.
показать весь комментарий
03.10.2025 18:08 Ответить
Тому шо у нас зараз президент Ze, вже прострочнний та првномаштаьна війна з Парашею на нашой, а не на польськой території. Пока не на польсткой.
показать весь комментарий
03.10.2025 18:18 Ответить
Пани гонорові, сого ви до...сь до України з цім трагичним для Польші випадком коли громадяни Польші почали межетничну різанину на території окупованой націстами Польші? При чому одну сторону у різанині підтримувала гитлірівська Германія, а саме Армію Крайову та батальони хлопськи. Всралась та Варшава а притензії до ********* Києва?
показать весь комментарий
03.10.2025 18:14 Ответить
А поляки не хочуть розслідувати Смоленську трагедію? Чи їм часи половців і печенегів важливіші
показать весь комментарий
03.10.2025 18:15 Ответить
Навіщо? Щоб пєтух Навроцький знову обливав помиями Україну в контексті так званої "Волинської трагедії"?
показать весь комментарий
03.10.2025 18:25 Ответить
А коли Польща дасть дозволи на ексгумацію убитих поляками українців, на території Польщі?
показать весь комментарий
03.10.2025 18:26 Ответить
Анти українська влада завжди порозуміється із ворогами України. Скоро будуть прибирати червоно-чорні прапори і переназивати вулиці Бандери.
показать весь комментарий
03.10.2025 18:32 Ответить
Уже почали -де славнозвісний "ДУК ПС "з червоно-чорними прапорами ? А замість ДУК розкрутили білецького , медійного "генерала " Отож.
показать весь комментарий
03.10.2025 19:11 Ответить
 
 