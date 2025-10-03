Украина в ближайшее время выдаст новые разрешения на поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии, - посол Боднар

Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что в ближайшее время Украина выдаст новые разрешения на поисково-эксгумационные работы жертв Волынской трагедии.

Об этом дипломат сказал в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть соответствующие договоренности, которые реализуются. Надеемся, что работы будут продолжаться и в других местах, по которым обратилась украинская и польская стороны. Украинская сторона к этому готова и выдаст разрешения в ближайшее время", - заявил Боднар.

По его словам, разрешения будут касаться, в частности, населенных пунктов Гута Пеняцкая на Львовщине и Углы в Ривненской области. Посол уточнил, что это может произойти уже в ближайшие недели.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

В сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса по эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы на территории Польши. ФОТОрепортаж

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.

6 сентября в Тернопольской области перезахоронили останки, обнаруженные во время эксгумаций на месте бывшего села Пужники. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Польши.

Польская сторона согласовала Украине на 30 сентября 2025 года начало поисково-эксгумационных работ в польском селе Юречкова.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!