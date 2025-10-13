РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10112 посетителей онлайн
Новости Эксгумация жертв Волынской трагедии
474 4

Украина разрешила Польше провести эксгумационные работы на Ривненщине

Поисково-эксгумационные работы во Львове

Киев предоставил разрешение Варшаве на поисково-эксгумационные работы в селе Углы. Украина приглашает польских представителей к сотрудничеству.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

"Начинаю эту неделю с хорошей новости для наших отношений между Украиной и Польшей. Только что подписал ноту, которой передали разрешение Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины польской стороне на проведение поисковых работ в селе Углы, Ривненской области",- сообщил Боднар.

Он объяснил, что это разрешение выдано в ответ на запрос гражданки Польши Каролины Романовской.

"Украинская сторона приглашает соответствующих представителей польской стороны к участию в проведении соответствующих работ на месте. Хочу еще раз подчеркнуть: Украина и я лично готовы в дальнейшем сотрудничать с польскими партнерами в исторической сфере и по вопросам проведения эксгумаций. Мы открыты и честны. Только так мы сможем достичь настоящего взаимопонимания",- написал украинский дипломат.

Он выразил надежду, что польские партнеры "так же будут открыты к настоящему диалогу по сложным вопросам общего исторического прошлого".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в ближайшее время выдаст новые разрешения на поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии, - посол Боднар

Автор: 

Боднар Василий (173) Польша (8910) эксгумация (163)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще б вони допомогли копати окопи!
показать весь комментарий
13.10.2025 13:56 Ответить
Боже невже це дійсно зараз на часі? Не дронова небезпека а історія 80-літньої давнини?
показать весь комментарий
13.10.2025 13:57 Ответить
Дуракам закон не писан...если писан то начитан,если читан то не так....
показать весь комментарий
13.10.2025 14:06 Ответить
По дорозі зерно з України розсипте, кількох біженців з України побийте, дітей в школі принижуйте і тоді до копання. Слова Черчіля підтверджують.
показать весь комментарий
13.10.2025 14:29 Ответить
 
 