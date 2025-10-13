Украина разрешила Польше провести эксгумационные работы на Ривненщине

Киев предоставил разрешение Варшаве на поисково-эксгумационные работы в селе Углы. Украина приглашает польских представителей к сотрудничеству.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

"Начинаю эту неделю с хорошей новости для наших отношений между Украиной и Польшей. Только что подписал ноту, которой передали разрешение Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины польской стороне на проведение поисковых работ в селе Углы, Ривненской области",- сообщил Боднар.

Он объяснил, что это разрешение выдано в ответ на запрос гражданки Польши Каролины Романовской.

"Украинская сторона приглашает соответствующих представителей польской стороны к участию в проведении соответствующих работ на месте. Хочу еще раз подчеркнуть: Украина и я лично готовы в дальнейшем сотрудничать с польскими партнерами в исторической сфере и по вопросам проведения эксгумаций. Мы открыты и честны. Только так мы сможем достичь настоящего взаимопонимания",- написал украинский дипломат.

Он выразил надежду, что польские партнеры "так же будут открыты к настоящему диалогу по сложным вопросам общего исторического прошлого".

