Эксгумированные во Львове останки польских солдат перезахоронят в Мостисках.

14 ноября в Мостисках Львовской области состоится перезахоронение останков польских воинов, погибших в 1939 году. Их эксгумировали в августе этого года на Збоищах во Львове.

"В Украине в последнее время проведено две эксгумации, в частности в Пужниках (на Тернопольщине. – Ред.), где уже состоялось захоронение. В то же время останки бойцов Войска Польского, которые были эксгумированы во Львове, будут перезахоронены в Мостисках 14 ноября. Сейчас мы готовимся также к организации выезда в следующие места проведения поисково-эксгумационных работ", - отметил дипломат.

Проведение поисково-эксгумационных работ

Он сообщил, что несколько дней назад во Львове состоялось заседание рабочей группы, которая отвечает за проведение поисково-эксгумационных работ; были подведены предварительные итоги и согласованы следующие шаги в этом направлении.

"Мы также надеемся на визит главы Украинского института национальной памяти Александра Алферова в Варшаву и обсуждение с польскими официальными лицами вопроса дальнейших поисков и эксгумаций как на территории Украины, так и Польши", - отметил Боднар, добавив, что визит может состояться до конца года.

Посол Украины поблагодарил польскую сторону за хорошую организацию поисковых работ в селе Юречкова Подкарпатского воеводства и выразил надежду, что эта работа будет продолжена.

"Для нас важна открытость, готовность сотрудничать и взаимность в наших отношениях. Взаимная открытость позволяет нам говорить о том, что мы с политической плоскости в вопросах поисков и эксгумаций перешли к практической работе, что демонстрируют обе стороны", - подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что вскоре будет избран новый сопредседатель украинской группы по вопросам проведения поисково-эксгумационных работ вместо Андрея Наджоса, который перешел на работу в МИД.

"Сейчас главное, чтобы темпы наработок, которые предварительно были согласованы, не уменьшались, чтобы мы демонстрировали украинскому и польскому обществам практическую работу, открытость и готовность к действиям с обеих сторон", - подчеркнул Боднар.

Сотрудничество с парламентом Польши

Он отметил, что некоторые политические силы "пытаются манипулировать этой темой, не показывать или скрывать реальное положение дел".

"Учитывая это, я направил ключевым фракциям в парламенте Польши базовую информацию о проведенных в последнее время поисковых и эксгумационных работах и о том, чего мы достигли", - подчеркнул посол.

Дипломат выразил готовность в постоянном режиме информировать польских законодателей о том, что происходит в украинско-польских отношениях в сфере поисково-эксгумационных работ. По его убеждению, о реальных результатах работы также должны говорить открыто специалисты, чтобы донести до польского общества информацию о ситуации в этой сфере.

"Я также просил бы обращаться к польским представителям, которые проводили поисково-эксгумационные работы в Украине, чтобы они рассказали, в скольких местах реально проводилась работа и в течение какого периода это происходило", - подчеркнул Боднар.

Он подчеркнул, что в каждом случае – от предоставления разрешений до проведения эксгумационных работ и захоронений – это длительный процесс, обусловленный многими факторами.

"Предоставление разрешительных документов, проведение фактических работ, ДНК-анализов, составление соответствующих отчетов – все это длительный процесс. Кроме того, нужно учитывать, что эти работы проводятся в условиях военного положения с соответствующими ограничениями в области безопасности и военными ограничениями, которые существуют сегодня в Украине. Несмотря на все, украинская сторона открыта, работает и готова к дальнейшим эффективным действиям", - подытожил посол.

Что предшествовало?

Во Львове завершилась совместная украинско-польская экспедиция натерритории бывшего кладбища на Збоищах, где в сентябре 1939 года во время обороны Львова от немецкой армии погибли десятки военнослужащих Войска Польского.

Украинско-польская экспедиция обнаружила около 40 тел в братских могилах во время эксгумаций во Львове.