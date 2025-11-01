Ексгумовані у Львові останки польських солдатів перепоховають у Мостиськах

14 листопада у Мостиськах на Львівщині відбудеться перепоховання останків польських вояків, загиблих у 1939 році. Їх ексгумували в серпні цього року на Збоїщах у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

"В Україні останнім часом проведено дві ексгумації, зокрема у Пужниках (на Тернопільщині – ред.), де вже відбулося поховання. Водночас останки бійців Війська Польського, які були ексгумовані у Львові, буде перепоховано у Мостиськах 14 листопада. Зараз ми готуємося також до організації виїзду до наступних місць проведення пошуково-ексгумаційних робіт", - зазначив дипломат.

Проведення пошуково-ексгумаційних робіт

Він повідомив, що кілька днів тому у Львові відбулось засідання робочої групи, яка відповідає за проведення пошуково-ексгумаційних робіт; було підбито попередні підсумки й узгоджено наступні кроки в цьому напрямку.

"Ми також сподіваємося на візит голови Українського інституту національної пам’яті Олександра Алфьорова до Варшави й обговорення з польськими офіційними особами питання подальших пошуків та ексгумацій як на території України, так і Польщі", - зазначив Боднар, додавши, що візит може відбутися до кінця року.

Посол України подякував польській стороні за добру організацію пошукових робіт в селі Юречкова Підкарпатського воєводства і висловив сподівання, що ця робота буде продовжена.

"Для нас важлива відкритість, готовність співпрацювати і взаємність у наших відносинах. Взаємна відкритість дозволяє нам говорити про те, що ми з політичної площини в питаннях пошуків та ексгумацій перейшли до практичної роботи, що демонструють обидві сторони", - наголосив він.

Дипломат нагадав, що незабаром буде обрано нового співголову української групи з питань проведення пошуково-ексгумаційних робіт замість Андрія Наджоса, який перейшов на роботу до МЗС.

"Зараз головне, щоб темпи напрацювань, які попередньо були узгоджені, не зменшувалися, щоб ми демонстрували українському і польському суспільствам практичну роботу, відкритість і готовність до дій з обох сторін", - наголосив Боднар.

Співпраця з парламентом Польщі

Він зауважив, що деякі політичні сили "намагаються маніпулювати цією темою, не показувати або приховувати реальний стан справ".

"З огляду на це я надіслав ключовим фракціям у парламенті Польщі базову інформацію про здійснені останнім часом пошукові та ексгумаційні роботи і чого ми досягли", - підкреслив посол.

Дипломат висловив готовність у постійному режимі інформувати польських законодавців про те, що відбувається в українсько-польських відносинах у сфері пошуково-ексгумаційних робіт. На його переконання, про реальні результати роботи також мають говорити відкрито фахівці, щоб донести до польського суспільства інформацію про ситуацію у цій сфері.

"Я також просив би звертатися до польських представників, які проводили пошуково-ексгумаційні роботи в Україні, щоб вони розповіли, у скількох місцях реально проводилася робота і протягом якого періоду це відбувалося", - наголосив Боднар.

Він підкреслив, що у кожному випадку – від надання дозволів до проведення ексгумаційних робіт і поховань – це тривалий процес, зумовлений багатьма факторами.

"Надання дозвільних документів, проведення фактичних робіт, ДНК-аналізів, складання відповідних звітів – усе це є тривалим процесом. Крім того, треба враховувати, що ці роботи проводяться в умовах воєнного стану з відповідними безпековими і військовими обмеженнями, які існують сьогодні в Україні. Незважаючи на все українська сторона відкрита, працює і готова далі до ефективних дій", - підсумував посол.

Що передувало?

У Львові завершилася спільна українсько-польська експедиція на території колишнього цвинтаря на Збоїщах, де у вересні 1939 року під час оборони Львова від німецької армії полягли десятки військовослужбовців Війська Польського.

Українсько-польська експедиція виявила близько 40 тіл у братських могилах під час ексгумацій у Львові.