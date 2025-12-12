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Новини Членство України в ЄС
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У ЄС спростували можливість вступу України до 2027 року: "Нічого спільного з реальністю"

ЄС

Європейські посадовці заявляють, що потенційний вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, який фігурує в одному з останніх проєктів мирної пропозиції, не відповідає реальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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За словами джерел, членство України в Євросоюзі може розглядатися як одна з гарантій безпеки в майбутньому, однак конкретні терміни наразі не обговорюються. Один зі співрозмовників зазначив, що під час телефонної розмови "Коаліції рішучих" питання вступу до ЄС не було ключовим, і ніхто не згадував 2027 рік.

Інший високопосадовець також наголосив на нереалістичності такого терміну. За його словами, включення цього пункту до мирного плану "нічого не коштує" ні США, ні Україні, ні Росії, але "не має нічого спільного з реальністю".

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Що передувало?

Раніше Financial Times писало, що Україна може вступити до ЄС вже до 1 січня 2027 року відповідно до прискореної пропозиції, яка обговорюється в рамках переговорів про припинення війни за посередництва США. Це призведе до перегляду процедур вступу до блоку.

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Автор: 

перемовини (3839) членство в ЄС (1534)
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Топ коментарі
+8
Так цілий трамп же ш сказав! А ще він казав, що закінчить війну за 24 години! Треба вірити!
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12.12.2025 17:42 Відповісти
+6
Така несподіванка! Хто би тільки міг подумати??
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12.12.2025 17:43 Відповісти
+4
Скажу більше - Україна не вступить в ЄС від слова взагалі. Те саме стосується й НАТО. Поки що, ми, вже більше 30ти років вступаємо тільки у лайно.
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12.12.2025 18:06 Відповісти

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