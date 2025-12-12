У ЄС спростували можливість вступу України до 2027 року: "Нічого спільного з реальністю"

Європейські посадовці заявляють, що потенційний вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, який фігурує в одному з останніх проєктів мирної пропозиції, не відповідає реальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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За словами джерел, членство України в Євросоюзі може розглядатися як одна з гарантій безпеки в майбутньому, однак конкретні терміни наразі не обговорюються. Один зі співрозмовників зазначив, що під час телефонної розмови "Коаліції рішучих" питання вступу до ЄС не було ключовим, і ніхто не згадував 2027 рік.

Інший високопосадовець також наголосив на нереалістичності такого терміну. За його словами, включення цього пункту до мирного плану "нічого не коштує" ні США, ні Україні, ні Росії, але "не має нічого спільного з реальністю".

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Що передувало?

Раніше Financial Times писало, що Україна може вступити до ЄС вже до 1 січня 2027 року відповідно до прискореної пропозиції, яка обговорюється в рамках переговорів про припинення війни за посередництва США. Це призведе до перегляду процедур вступу до блоку.

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