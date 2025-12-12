РУС
В ЕС опровергли возможность вступления Украины до 2027 года: "Ничего общего с реальностью"

Европейские чиновники заявляют, что потенциальное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которое фигурирует в одном из последних проектов мирного предложения, не соответствует реальности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам источников, членство Украины в Евросоюзе может рассматриваться как одна из гарантий безопасности в будущем, однако конкретные сроки пока не обсуждаются. Один из собеседников отметил, что во время телефонного разговора "Коалиции решительных" вопрос вступления в ЕС не был ключевым, и никто не упоминал 2027 год.

Другой высокопоставленный чиновник также подчеркнул нереалистичность такого срока. По его словам, включение этого пункта в мирный план "ничего не стоит" ни США, ни Украине, ни России, но "не имеет ничего общего с реальностью".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше нет двусмысленностей относительно членства Украины в ЕС, это в наших стратегических интересах, - МИД страны

Что предшествовало?

Ранее Financial Times писало, что Украина может вступить в ЕС уже до 1 января 2027 года в соответствии с ускоренным предложением, которое обсуждается в рамках переговоров о прекращении войны при посредничестве США. Это приведет к пересмотру процедур вступления в блок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС и Украина обнародовали план из 10 ключевых реформ для движения к членству

Так цілий трамп же ш сказав! А ще він казав, що закінчить війну за 24 години! Треба вірити!
12.12.2025 17:42 Ответить
+4
Така несподіванка! Хто би тільки міг подумати??
12.12.2025 17:43 Ответить
+1
час назад на Цензоре вступили.через час-выступили.все.занавес.
12.12.2025 17:44 Ответить
На трампа, ще не плюнув, тільки, дуже лінивий...
показать весь комментарий
12.12.2025 17:56 Ответить
Мы умеем делать только две вещи - воевать и… воровать. Первое - очень даже ценное качество, и оно востребовано как никогда. Ну а второе… оно ***** никому не нужно. Потому и не произойдёт никакого вступления, никуда.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:44 Ответить
Скільки вкрав у гривнах?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:56 Ответить
ну воюют в основном украинцы, а воруют в основном соплеменники президента
показать весь комментарий
12.12.2025 18:11 Ответить
Нет Костя, воруют у нас всё, как только возникает возможность.
показать весь комментарий
12.12.2025 18:15 Ответить
А хіба хтось в казки повірив - є такі ...?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:45 Ответить
США сказали шо можна й 2027 р - Європі це не сподобалось - угорців теж 30 р за ніс водили - чи прийняли чохом за компанію?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:46 Ответить
Ну в 2021-му вже полюбому не вийде, тому можна назвати будь-який рік у майбутньому.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:50 Ответить
Я так і писав що не ведіться на кремлівські провокації!
показать весь комментарий
12.12.2025 17:47 Ответить
- Все это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще, последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:50 Ответить
Кто не знает, это т. Бендер объясняет Шуре Балаганову основы мировой политики!
показать весь комментарий
12.12.2025 17:52 Ответить
який жах, як тепер святі віруючі в життя після смерті багате життя в єс будуть жити
показать весь комментарий
12.12.2025 17:51 Ответить
Скажу більше - Україна не вступить в ЄС від слова взагалі. Те саме стосується й НАТО. Поки що, ми, вже більше 30ти років вступаємо тільки у лайно.
показать весь комментарий
12.12.2025 18:06 Ответить
сказали правду в ес, также сказали правду в сша- не бывать в нато ну и ?
показать весь комментарий
12.12.2025 18:09 Ответить
Цей фуфломьот вже заїбав. До Різдва готуйся краще.
показать весь комментарий
12.12.2025 18:10 Ответить
якщо вступ в ЄС є гарантією безпеки, то чому тоді найозброєніша європейська держава з ЄС вийшла (Британія) ? це підсилило гарантію безпеки від ЄС ?
показать весь комментарий
12.12.2025 18:24 Ответить
Значит там и все остальное, касаемо т.н. "гарантий безопасности", может не соответствовать реальности оказаться брехней. 😀
показать весь комментарий
12.12.2025 18:49 Ответить
"ШОУ НАІПАЛОВО УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ, РОДОМ ЮДИ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА ПОВНОМУ СЕРЙОЗІ"
показать весь комментарий
12.12.2025 19:01 Ответить
 
 