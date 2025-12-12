В ЕС опровергли возможность вступления Украины до 2027 года: "Ничего общего с реальностью"

Европейские чиновники заявляют, что потенциальное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которое фигурирует в одном из последних проектов мирного предложения, не соответствует реальности.

По словам источников, членство Украины в Евросоюзе может рассматриваться как одна из гарантий безопасности в будущем, однако конкретные сроки пока не обсуждаются. Один из собеседников отметил, что во время телефонного разговора "Коалиции решительных" вопрос вступления в ЕС не был ключевым, и никто не упоминал 2027 год.

Другой высокопоставленный чиновник также подчеркнул нереалистичность такого срока. По его словам, включение этого пункта в мирный план "ничего не стоит" ни США, ни Украине, ни России, но "не имеет ничего общего с реальностью".

Что предшествовало?

Ранее Financial Times писало, что Украина может вступить в ЕС уже до 1 января 2027 года в соответствии с ускоренным предложением, которое обсуждается в рамках переговоров о прекращении войны при посредничестве США. Это приведет к пересмотру процедур вступления в блок.

