ЕС и Украина обнародовали план из 10 ключевых реформ для движения к членству

Еврокомиссар Марта Кос и вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка представили согласованный план действий Украины для подтверждения ее готовности к вступлению в ЕС, который содержит 10 ключевых реформ в сфере верховенства права, антикоррупции и судебной системы.

Этот план приведен в письменном совместном заявлении Кос и Качки, которое находится в распоряжении "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ

Больше читайте в нашем Telegram-канале

План дополняет технический процесс frontloading

Документ был обнародован после заседания Совета ЕС по общим делам, главным результатом которого стал запуск "фронтлоудинга" – технического процесса, который позволит вести подготовку к закрытию переговорных глав еще до того, как Венгрия снимет вето на их открытие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кос прибыла в Украину с двухдневным визитом для обсуждения вступления в ЕС

В нем стороны Украины и ЕС "напоминают, что расширение ЕС является геостратегической инвестицией в сильную, стабильную и единую Европу, основанную на общих ценностях, и что Украина может стать достоянием для расширенного и более устойчивого Европейского Союза". Украина при этом подтверждает понимание того, что для ее вступления в ЕС ключевое значение имеют вопросы, касающиеся верховенства права и противодействия коррупции.

"С учетом будущего и в соответствии с этими рамками и приоритетами, определенными государствами-членами, Украина принимает меры для дальнейшей приоритизации внедрения наиболее актуальных и эффективных мер в течение следующего года", – подтверждает документ и приводит 10 ключевых приоритетов.

Принять комплексные изменения в Уголовный процессуальный кодекс и другое законодательство для обеспечения быстрого и качественного правосудия (здесь приведен отдельный список изменений, а именно: отмена "правок Лозового" об автоматическом закрытии производств; продление сроков давности и усиление оснований для их прерывания и приостановления в делах о коррупции; усиление независимости НАБУ и САП и защита их юрисдикции от обхода и ненадлежащего влияния; расширение юрисдикции НАБУ и САП на все должности с высоким уровнем риска). Обеспечить НАБУ эффективный доступ к беспристрастным, своевременным и качественным судебным экспертизам. Провести комплексный пересмотр процедуры отбора и увольнения генерального прокурора. Возобновить отбор для назначения и перевода прокуроров на руководящие и другие прокурорские должности в Офисе генерального прокурора, в региональных и районных прокуратурах. Реформировать Государственное бюро расследований (ГБР). Назначить без задержек судей Конституционного суда и членов Высшего совета правосудия, прошедших международную проверку. Расширить привлечение международных экспертов в конкурсную комиссию для Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Принять законопроект о декларациях добропорядочности судей. Для Верховного Суда это включает временное привлечение независимых международных экспертов. Принять Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу до II квартала 2026 года. Развивать и укреплять системы внутреннего контроля против коррупции на высоком уровне.

Выполнение этих 10 пунктов является критическим для успеха процесса вступления Украины.

Марта Кос, отвечая на вопрос "Европейской правды", пояснила, что все эти пункты необходимо выполнить для успеха процесса вступления Украины в ЕС. "Это не новый план... Эти 10 пунктов мы определили как приоритетные, поэтому в целом многое нужно сделать в процессе вступления", – заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будрис: "Членство Украины в ЕС является необходимым условием безопасности Европы"

Напомним, ранее во Львове на неформальном заседании Совета по общим делам ЕС было объявлено о начале нового формата технических переговоров с Украиной, который не зависит от венгерского вето.