ЕС и Украина обнародовали план из 10 ключевых реформ для движения к членству
Еврокомиссар Марта Кос и вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка представили согласованный план действий Украины для подтверждения ее готовности к вступлению в ЕС, который содержит 10 ключевых реформ в сфере верховенства права, антикоррупции и судебной системы.
Этот план приведен в письменном совместном заявлении Кос и Качки, которое находится в распоряжении "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ
План дополняет технический процесс frontloading
Документ был обнародован после заседания Совета ЕС по общим делам, главным результатом которого стал запуск "фронтлоудинга" – технического процесса, который позволит вести подготовку к закрытию переговорных глав еще до того, как Венгрия снимет вето на их открытие.
В нем стороны Украины и ЕС "напоминают, что расширение ЕС является геостратегической инвестицией в сильную, стабильную и единую Европу, основанную на общих ценностях, и что Украина может стать достоянием для расширенного и более устойчивого Европейского Союза". Украина при этом подтверждает понимание того, что для ее вступления в ЕС ключевое значение имеют вопросы, касающиеся верховенства права и противодействия коррупции.
"С учетом будущего и в соответствии с этими рамками и приоритетами, определенными государствами-членами, Украина принимает меры для дальнейшей приоритизации внедрения наиболее актуальных и эффективных мер в течение следующего года", – подтверждает документ и приводит 10 ключевых приоритетов.
- Принять комплексные изменения в Уголовный процессуальный кодекс и другое законодательство для обеспечения быстрого и качественного правосудия (здесь приведен отдельный список изменений, а именно: отмена "правок Лозового" об автоматическом закрытии производств; продление сроков давности и усиление оснований для их прерывания и приостановления в делах о коррупции; усиление независимости НАБУ и САП и защита их юрисдикции от обхода и ненадлежащего влияния; расширение юрисдикции НАБУ и САП на все должности с высоким уровнем риска).
- Обеспечить НАБУ эффективный доступ к беспристрастным, своевременным и качественным судебным экспертизам.
- Провести комплексный пересмотр процедуры отбора и увольнения генерального прокурора.
- Возобновить отбор для назначения и перевода прокуроров на руководящие и другие прокурорские должности в Офисе генерального прокурора, в региональных и районных прокуратурах.
- Реформировать Государственное бюро расследований (ГБР).
- Назначить без задержек судей Конституционного суда и членов Высшего совета правосудия, прошедших международную проверку.
- Расширить привлечение международных экспертов в конкурсную комиссию для Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
- Принять законопроект о декларациях добропорядочности судей. Для Верховного Суда это включает временное привлечение независимых международных экспертов.
- Принять Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу до II квартала 2026 года.
- Развивать и укреплять системы внутреннего контроля против коррупции на высоком уровне.
Выполнение этих 10 пунктов является критическим для успеха процесса вступления Украины.
Марта Кос, отвечая на вопрос "Европейской правды", пояснила, что все эти пункты необходимо выполнить для успеха процесса вступления Украины в ЕС. "Это не новый план... Эти 10 пунктов мы определили как приоритетные, поэтому в целом многое нужно сделать в процессе вступления", – заявила она.
Напомним, ранее во Львове на неформальном заседании Совета по общим делам ЕС было объявлено о начале нового формата технических переговоров с Украиной, который не зависит от венгерского вето.
Вони ж все навпаки вивернуть!
Наприклад, від "свого на 100%" генпрокурора вони не відмовляться!
𝑺𝒂𝒎𝒂𝒓𝒔𝒌𝒂 🇺🇦:
📣 Якщо у вас нерви на межі, то не дивіться вчорашню трансляцію з засідання ТСК по міндічгейту. Лише сьогодні знайшла час передивитися, як звітували ДБР і Фінмоніторинг.
У мене під руками не було жодного важкого предмета, але мені кілька разів поспіль хотілося запустити чимось у стіну, аби дати вихід емоціям. Оця онлайн трансляція - це просто довершена картинка того, яке пекло твориться у країні, де всі ці органи, системи, слідства просякнуті єрмачнею.
Коментарі відповідні: «якого біса їх усіх там не арештують на місці?» Пронін - глава Фінмоніторингу, якому вчора було присвячено чи не найбільше написів на картонках протестуючих через корумпованість і упередженість, і який надав у якості підстави для санкцій проти Порошенка публікацію, яку колись розміщував Портнов - фактично не відповів ні на одне питання.
Це ж треба так викручуватись - як гад на пательні!
Питання були про те, де нікому невідомі фірми з уставним капіталом чи не у кілька тисяч гривень знайшли десятки мільйонів на заставу усяким «Рьошикам» з міндічгейту.
Якщо коротко, то «нічого не знаю. Хочу допомогти, але не можу. Не бачу фінансових операцій, не відстежую рух коштів. Це тільки банки бачать, присягаю, а вони мовчать, чорти такі».
«Виведення мільярдів, мільярдів, співпраця з сєпаратістамі, кейс з Медведчуком, фінмоніторинг показує, я в шоці, ви будете в шоці» - ми ж памʼятаємо незабутню і неповторну промову Зеленського - Пронін «бачить», а, курво, десятки мільйонів від якоїсь меблевої фабрики «не бачить», фізіологічно інший…
В якій ми чорній дірі - слів бракує. Чи скоро те дно, від якого ми відштовхнемося…
*******.
Дебіли не визнають, шо вони дебіли