Мирный план США предусматривает вступление Украины в ЕС до 2027 года, - FT

Украина может вступить в ЕС уже до 1 января 2027 года в соответствии с ускоренным предложением, которое обсуждается в рамках переговоров о прекращении войны при посредничестве США. Это приведет к пересмотру процедур вступления в блок.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Вступление уже в 2026 году

Как сообщили источники FT, такие быстрые темпы вступления перевернут подход ЕС к принятию новых членов и заставят Брюссель переосмыслить весь процесс.

Они напомнили, что сейчас система ЕС предусматривает поэтапный доступ к праву голоса, преимуществам и фондам.

Мирный процесс

Чиновники, поддерживающие членство Украины в ЕС, говорят, что включение такого пункта в мирное соглашение сделает членство свершившимся фактом для Киева.

В таком случае в ЕС будут считать, что не могут сорвать мирный процесс, выступая против быстрых сроков.

В то же время президент США Дональд Трамп может заставить венгерского премьер-министра Виктора Орбана отменить свое вето на вступление Украины, добавила FT.

