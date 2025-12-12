РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10512 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Членство Украины в ЕС
1 302 58

Мирный план США предусматривает вступление Украины в ЕС до 2027 года, - FT

Вступление Украины в ЕС по плану Трампа возможно в 2026 году

Украина может вступить в ЕС уже до 1 января 2027 года в соответствии с ускоренным предложением, которое обсуждается в рамках переговоров о прекращении войны при посредничестве США. Это приведет к пересмотру процедур вступления в блок.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вступление уже в 2026 году

Как сообщили источники FT, такие быстрые темпы вступления перевернут подход ЕС к принятию новых членов и заставят Брюссель переосмыслить весь процесс.

Они напомнили, что сейчас система ЕС предусматривает поэтапный доступ к праву голоса, преимуществам и фондам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС и Украина обнародовали план из 10 ключевых реформ для движения к членству

Мирный процесс

Чиновники, поддерживающие членство Украины в ЕС, говорят, что включение такого пункта в мирное соглашение сделает членство свершившимся фактом для Киева.

  • В таком случае в ЕС будут считать, что не могут сорвать мирный процесс, выступая против быстрых сроков. 

В то же время президент США Дональд Трамп может заставить венгерского премьер-министра Виктора Орбана отменить свое вето на вступление Украины, добавила FT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС запускает новый технический формат переговоров с Украиной, независимый от вето Венгрии

Автор: 

переговоры (5361) членство в ЕС (1199) Трамп Дональд (7245)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
" Мирний план США передбачає вступ ЗАЛИШКІВ України в ЄС до 2027 року "....................................
показать весь комментарий
12.12.2025 16:48 Ответить
+4
Якщо таку угоду приймуть то до 27 року і залишків не залишиться.
показать весь комментарий
12.12.2025 16:52 Ответить
+4
замануха і шахрайство
показать весь комментарий
12.12.2025 16:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще одна причина щоб ЄС постійно торпедував ций мирний план.

Бо вічні "реформи на шляху до вступу щоб мати право на початок процедури про кластери стосовно членства" для них куди краще ніж просто прийняти Україну вже тут і зараз.
показать весь комментарий
12.12.2025 16:47 Ответить
Хіба не влада винувата,що довго тянеться вступ до ЄС?Майже 7 років країна в руках оманського клоуна-дебіла-зрадника,який зробив для України рівно *****

Спасибі мудрому наріту.
показать весь комментарий
12.12.2025 16:55 Ответить
Думаю, якщо це і правда пункт плану, то США знайдуть як переконати європу погодитися.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:06 Ответить
Хто буде переконувати? Трампакс на наступний день покладе болт на все, що він молов дурним язиком. Хіба мало за рік прикладів, які характеризують цю руду мавпу?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:35 Ответить
На майбутнє попрошу не відповідати мені, якщо нічого розумного написати не можете. Дякую.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:39 Ответить
Я не до вас додому прийшла відповідати, тут всі мають однакове право написати свою думку. Так що могли б проігнорувати
показать весь комментарий
12.12.2025 17:44 Ответить
І ще: вам особисто я не грубила
показать весь комментарий
12.12.2025 17:45 Ответить
А я вам також не грубив, просто висловив свою думку про ваш коментар.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:47 Ответить
Та ніхто ніколи нікуди не прийме це зелене кодло, про це вже писано-переписано сотні разів за сім років правоіння зеленого шабашу.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:38 Ответить
Опечатка: правління
доповнення: і далі будуть водити під носом зеленого чма тими кластерами доти, доки він буде сидіти на Банковій.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:41 Ответить
А ви вважаєте що реформи не потрібні?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:59 Ответить
" Мирний план США передбачає вступ ЗАЛИШКІВ України в ЄС до 2027 року "....................................
показать весь комментарий
12.12.2025 16:48 Ответить
Чиновники, які підтримують членство України в ЄС, кажуть, що включення такого пункту до мирної угоди зробить членство доконаним фактом для Києва. Джерело: https://censor.net/ua/n3590158

Хочуть нас доконати?
показать весь комментарий
12.12.2025 16:51 Ответить
Якщо таку угоду приймуть то до 27 року і залишків не залишиться.
показать весь комментарий
12.12.2025 16:52 Ответить
Та кому ми там потрібні,тоді вийде так,що ЄС змушене вкладати мільярди євро,щоб підтягнути економіку України до стандартів ,а що в нас випускають такого,та нічого.Одна з найбагатших країн світу,а нічого свого не випускає
показать весь комментарий
12.12.2025 16:52 Ответить
Країна багата дебілами ,найбагатіша.
показать весь комментарий
12.12.2025 16:56 Ответить
Найбагатіша америка, бо вибрала кремлівського агента вдруге. Ми маємо надію, що вдруге зелене чмо пролетить.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:31 Ответить
У трампа немає козирів; він їх усі віддав путлєру, який і крутить орбаном, як циган сонцем.
показать весь комментарий
12.12.2025 16:52 Ответить
замануха і шахрайство
показать весь комментарий
12.12.2025 16:54 Ответить
це тупо піздьож, Трамп немає ніякого ні відношення ні впливу до ЄС
показать весь комментарий
12.12.2025 16:54 Ответить
Ну чому ви всі так примітивно і прямолінійно мислите...
показать весь комментарий
12.12.2025 17:05 Ответить
обгрунтуй
показать весь комментарий
12.12.2025 17:23 Ответить
Нижче є мій коментар, і відповідь на коментар до того коментаря, йди читай.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:29 Ответить
Його обгрутування не виходить за межі його уяви про чарівний Світ, якого він не бачив.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:33 Ответить
100%
показать весь комментарий
12.12.2025 17:46 Ответить
Хорошая идея. Орбана весной уже не будет, не смогут им прикрыться. Все станет предельно ясно. Если не обманывают наконец сбудется мечта Украины, ради которой пожертвовали всем.
показать весь комментарий
12.12.2025 16:58 Ответить
Корумпированное государство с президентом,умственное развитие которого на уровне ребенка в ЕС никто не возьмет
показать весь комментарий
12.12.2025 17:08 Ответить
це буде вирішувати Євросоз, а не "руда пакля"
вже війну за 24 год. закінчив?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:02 Ответить
Як США можуть вступити Україну в ЄС? Коли це вони стали членом ЄС? Чи ЄС не незалежний?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:03 Ответить
Не погано, але зараз тутуешні коментатори розкажуть, що все одно не добре.
Ну і звичайно адекватної альтернативи не запропонують.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:04 Ответить
А що у ЄС приймає Трамп?
І приймає явочним порядком?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:13 Ответить
Ні, вони просто так додадуть (якщо додадуть) такий пункт у план, не порадившись і узгодивши з ЄС.
Мене вражає те, наскільки примітивно мислить більшість людей.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:21 Ответить
Ну як додали, так і приберуть. Бо у ЄС є законодавчі критерії, правила та процедури вступу до ЄС.

Примітивно мислиш ти, якщо вважаєш, що від пункту у нікчемному американськоиу папірці залежать рішення ЄС.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:31 Ответить
Ясно...
показать весь комментарий
12.12.2025 17:34 Ответить
У ЄС спростували можливість вступу України до 2027 року: "Нічого спільного з реальністю"
Джерело: https://censor.net/ua/n3590172
показать весь комментарий
12.12.2025 17:42 Ответить
І що? Ти хоч читав мої коменти? Я писав "якщо додадуть такий пункт", а ще я писав, що ніхто з тих, хто тут завзято критикує, не пропонує альтернативи. Але ти це оминув, бо ти незнаєш що відповісти, телевізор тобі альтернативи в голову не вклав
показать весь комментарий
12.12.2025 17:46 Ответить
Дибільний фантастичний безвідповідальний реверанс команди Трампа.
В реальності це просто не можливо так швидко зробити, бо:
-- потрібно до того провести як мінімум вибори - президента - парламенту - органів місцевого самоврядування.
-- провести СПРАВЖНІ антикорупційні реформи.
-- забезпечити РЕАЛЬНУ військову безпеку від москальських окупантів.
Без цього - в ЄС - Україну не приймуть.
Повноцінне вирішення цих питань може зайняти мінімум 4роки - в в реальності - 7-10років.
Приймають в ЄС не балаболи Трампа - приймають країни ЄС.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:04 Ответить
Вже є офіційне спростування від учільників ЄС цієї Трампової дурі.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:21 Ответить
Фигня это всё. Нашей стране нужно просто воевать чтобы выжить, воевать до скончания веков, используя ту помощь, которая нам будет даваться. А вступление в ЕС… на самом деле это розовая мечта наших воров, которые, если вступление случится, запустят свои лапы в гигантские финансы это самого ЕС. ***** это всё, сраное жульничество.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:06 Ответить
Дебил?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:09 Ответить
ты?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:20 Ответить
ніби вступ до євросовку це манна небесна
показать весь комментарий
12.12.2025 17:08 Ответить
Ну так говорить влада ,яка для вступу нічого не робить
показать весь комментарий
12.12.2025 17:10 Ответить
Ну не скажіть, ліжка в борделі таки переставляє
показать весь комментарий
12.12.2025 17:24 Ответить
Правильно, до сраки вступ в ЄС, краще мріяти про ЯЗ
показать весь комментарий
12.12.2025 17:30 Ответить
так, бо єс обмежує права країн-членів, а яз гарантує захист.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:34 Ответить
А початок нового року у липні?

Це вирішуватиме ЄС, а не Трамп.

Скільки можна обговорювати цей треш...
показать весь комментарий
12.12.2025 17:12 Ответить
А может штатом США?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:15 Ответить
ЄС без НАТО - дирка без бублика
Рудий холуй пуйла.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:23 Ответить
Краще нехай робить Україну новим штатом США. Це найкращий варіант.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:23 Ответить
для хохлятин, яким не потрібна Україна.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:30 Ответить
Сходи *****.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:31 Ответить
Не має і не буде ніяких мирних планів, не ведіться на кацапську пропаганду, Україна вступить в ЄС коли закінчить війну звільнивши усі свої територіїх та знищивши кілька мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
12.12.2025 17:23 Ответить
Немає і не буде ніякого Дмитра Михайловського, не ведіться на цю опешну пропаганду, Україна вступить в ЄС 1 січня 2027 року, звільнивши свої території від мародерів і кількох мільйонів їх прислуги!
показать весь комментарий
12.12.2025 17:33 Ответить
Ким передбачає вступ до ЄС? Трампом? Хитрозліплений барига торгує тим, чого не має - дуже дорогим повітрям.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:32 Ответить
а что америка имеет к ес?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:34 Ответить
тобто.
США, що не є стороною конфлікту, укладає мирну угоду з Україною, без гарантій підтримання то рашкою, і з зобовязанням третьої сторони (ЕС).
це вже не ньюйорські девелопери, це якісь борщагівські ріелтори.. хапуги і бариги
показать весь комментарий
12.12.2025 17:37 Ответить
Як же трамп любить загрібати жар чужими руками та давати обіСцянки, посеРдних хріНів.

- В связи с возобновлением боевых действий между Таиландом и Камбоджей премьер Таиланда Анутин Чарнвираку заявил, что не помнит перемирия, подписанного при участии Трампа. (Табакерка)
показать весь комментарий
12.12.2025 17:44 Ответить
 
 