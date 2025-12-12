Мирный план США предусматривает вступление Украины в ЕС до 2027 года, - FT
Украина может вступить в ЕС уже до 1 января 2027 года в соответствии с ускоренным предложением, которое обсуждается в рамках переговоров о прекращении войны при посредничестве США. Это приведет к пересмотру процедур вступления в блок.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Вступление уже в 2026 году
Как сообщили источники FT, такие быстрые темпы вступления перевернут подход ЕС к принятию новых членов и заставят Брюссель переосмыслить весь процесс.
Они напомнили, что сейчас система ЕС предусматривает поэтапный доступ к праву голоса, преимуществам и фондам.
Мирный процесс
Чиновники, поддерживающие членство Украины в ЕС, говорят, что включение такого пункта в мирное соглашение сделает членство свершившимся фактом для Киева.
- В таком случае в ЕС будут считать, что не могут сорвать мирный процесс, выступая против быстрых сроков.
В то же время президент США Дональд Трамп может заставить венгерского премьер-министра Виктора Орбана отменить свое вето на вступление Украины, добавила FT.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо вічні "реформи на шляху до вступу щоб мати право на початок процедури про кластери стосовно членства" для них куди краще ніж просто прийняти Україну вже тут і зараз.
Спасибі мудрому наріту.
доповнення: і далі будуть водити під носом зеленого чма тими кластерами доти, доки він буде сидіти на Банковій.
Хочуть нас доконати?
вже війну за 24 год. закінчив?
Ну і звичайно адекватної альтернативи не запропонують.
І приймає явочним порядком?
Мене вражає те, наскільки примітивно мислить більшість людей.
Примітивно мислиш ти, якщо вважаєш, що від пункту у нікчемному американськоиу папірці залежать рішення ЄС.
Джерело: https://censor.net/ua/n3590172
В реальності це просто не можливо так швидко зробити, бо:
-- потрібно до того провести як мінімум вибори - президента - парламенту - органів місцевого самоврядування.
-- провести СПРАВЖНІ антикорупційні реформи.
-- забезпечити РЕАЛЬНУ військову безпеку від москальських окупантів.
Без цього - в ЄС - Україну не приймуть.
Повноцінне вирішення цих питань може зайняти мінімум 4роки - в в реальності - 7-10років.
Приймають в ЄС не балаболи Трампа - приймають країни ЄС.
Це вирішуватиме ЄС, а не Трамп.
Скільки можна обговорювати цей треш...
Рудий холуй пуйла.
США, що не є стороною конфлікту, укладає мирну угоду з Україною, без гарантій підтримання то рашкою, і з зобовязанням третьої сторони (ЕС).
це вже не ньюйорські девелопери, це якісь борщагівські ріелтори.. хапуги і бариги
- В связи с возобновлением боевых действий между Таиландом и Камбоджей премьер Таиланда Анутин Чарнвираку заявил, что не помнит перемирия, подписанного при участии Трампа. (Табакерка)