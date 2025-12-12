Мирний план США передбачає вступ України в ЄС до 2027 року, - FT

Україна може вступити до ЄС вже до 1 січня 2027 року відповідно до прискореної пропозиції, яка обговорюється в рамках переговорів про припинення війни за посередництва США. Це призведе до перегляду процедур вступу до блоку.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Вступ уже у 2026 році

Як повідомили джерела FT, такі швидкі темпи вступу перевернуть підхід ЄС до прийняття нових членів та змусять Брюссель переосмислити весь процес.

Вони нагадали, що зараз система ЄС передбачає поетапний доступ до права голосу, переваг та фондів.

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Мирний процес

Чиновники, які підтримують членство України в ЄС, кажуть, що включення такого пункту до мирної угоди зробить членство доконаним фактом для Києва.

У такому випадку у ЄС вважатимуть, що не можуть зірвати мирний процес, виступаючи проти швидких термінів.

Водночас президент США Дональд Трамп може змусити угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана скасувати своє вето на вступ України, додало FT.

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