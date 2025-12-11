У Польщі немає двозначностей щодо членства України в ЄС, це в наших стратегічних інтересах, - МЗС країни

У Польщі вважають, що Україна має бути членом Європейського Союзу, наголошуючи, що це в стратегічних інтересах країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав Ігнацій Нємчицький, державний секретар у МЗС Польщі, на полях неформальної зустрічі Ради із загальних справ ЄС у Львові.

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Так, його запитали, чи є у Польщі внутрішні розбіжності, які потрібно подолати, щоб країна підтримала вступ України в ЄС.

"Якщо подивитися на дослідження громадської думки у Польщі, то ситуація доволі зрозуміла. І, думаю, більшість польських громадян погодяться зі мною і скажуть, що у наших стратегічних інтересах, щоб Україна була в ЄС", – відповів секретар.

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Водночас він зауважив, що процес розширення завжди непростий.

"Я не казатиму, що він простий. Ми будемо вести перемовини, проте підсумковий результат досить зрозумілий", – додав держсекретар МЗС Польщі.

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