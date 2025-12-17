РУС
В Варшаве сомневаются во вступлении Украины в ЕС до 2027 года

Навроцкий о вступлении Украины в ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий выступает против идеи ускоренного вступления Украины в Европейский Союз и не поддерживает сокращенные процедуры евроинтеграции для любой страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении руководителя Управления международной политики Канцелярии президента Польши Марцина Пшидача, которое приводит Bankier.pl.

О позиции польского президента Пшидач рассказал во время брифинга в кулуарах подготовительной встречи к саммиту G20, который запланирован во Флориде в 2026 году с участием Польши.

По его словам, Навроцкий неоднократно публично подчеркивал, что путь в ЕС должен основываться на полном выполнении всех требований и реформ.

Читайте также: Украина и Польша согласовали планы поисково-эксгумационных работ на 2026 год

Позиция Польши по вступлению Украины в ЕС

Представитель Канцелярии президента подчеркнул, что, по мнению Навроцкого, в процессе европейской интеграции не существует "коротких путей", а каждое государство-кандидат должно пройти полный реформаторский путь.

"Президент уже высказывался об этом публично. Он не является сторонником какого-либо ускоренного пути для любой страны. Нет коротких путей. Необходимо провести все возможные реформы", - заявил Марцин Пшидач.

По его оценке, вступление Украины в ЕС до 2027 года, о чем ранее писали отдельные западные СМИ, выглядит маловероятным, учитывая сложную ситуацию в сфере безопасности и экономики.

Читайте также: Евросоюз готовит репарационный кредит Украине на €90 миллиардов - две трети на военную поддержку

Польские интересы и темы переговоров с Зеленским

Пшидач также подчеркнул, что Польша как государство-член Европейского Союза должна защищать свои национальные интересы. В качестве примера он привел ситуацию с зерновым кризисом, который, по его словам, привел к потрясениям на польском аграрном рынке.

  • В то же время евроатлантические устремления Украины станут одной из тем переговоров президента Польши Кароля Навроцкого с президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированных на пятницу, 19 декабря.
  • Среди других вопросов стороны обсудят безопасность, двусторонние отношения, исторические аспекты сотрудничества и участие польских компаний в восстановлении Украины.

Ранее европейские чиновники заявили, что потенциальное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которое фигурирует в одном из последних проектов мирного предложения , "не имеет ничего общего с реальностью". Членство Украины в Евросоюзе может рассматриваться как одна из гарантий безопасности в будущем, однако конкретные сроки пока не обсуждаются.

Читайте: Украина является "черной дырой", которая поглощает миллиарды евро, - Фицо

+10
Яке ЄС ?! Корумпований режим? ЗаО міндіч ? Країна де беруть і дають хабарі всюди ?
З недієздатним урядом ?
17.12.2025 01:06 Ответить
+9
Та нічого не буде. Успокойтесь. НАС ЗНОВУ як лошар пробують натягнути. Все питання лише чи ми навчились чогось після 100 0001 разу чи ще ні.

Мабуть ні. Нууууу нація зменшилась на 45% - уже ні на чому вчитись
17.12.2025 01:05 Ответить
+9
Типу **** Болгарія ***** реформ провела? Чи може Греція? невже Угорщина, яка з дотацій не вилазить і є найкорумпованішою країною ЄС?
17.12.2025 01:17 Ответить
ти леніна в пупок поцілуй , що вас створив !
17.12.2025 01:05 Ответить
А точно не австрійський генштаб?
17.12.2025 01:26 Ответить
Генштаб не возражав
17.12.2025 01:43 Ответить
І коли це у Леніна та австрійців тілткт часу вистачало створювати цілі країни та народи...

І Україну, і Польщу. Причому одразу з багатовіковою історією, мовою, звичаями. І головне - примудрилися ж якось повписувати ці видумані країни у середньовічні джерела Європи.

Титанічна робота.
17.12.2025 01:50 Ответить
17.12.2025 01:05 Ответить
населення зменшилось на 45%
17.12.2025 01:11 Ответить
Все вже давно чітко сказано -
Все вже давно чітко сказано -
Європейські посадовці заявляють, що потенційний вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, який фігурує в одному з останніх проєктів мирної пропозиції, не відповідає реальності.
17.12.2025 01:05 Ответить
17.12.2025 01:06 Ответить
Та і наша влада не зацікавлена, це ж відкрито красти не зможуть або буде важче
17.12.2025 03:45 Ответить
У Папи римського, теж маються сумніви щодо доброчесності своїх вірян, крадуть, брешуть, убивають… Але віра, існує і без них!!
Так і Україна буде в ЄС, як і Польща стала свого часу!! Світ пам'ятає, ці політичні «перепетії» з Польщею!!….
17.12.2025 01:12 Ответить
Не пам'ятаю чи Польщі скорочували вимоги до вступу, але грошей напхали на кожного поляка набагато більше ніж на пересічного литовця чи словака. Зараз Польща з висоти наданих мільярдів дуже пихато поводиться. Згадую початок 80-х коли бідний радянський, на той час радянський так, хлопець міг вертіти на пую практично кожну полячку за невеликі піньонзи. Бо в них їх не було зовсім. Це я про себе хлопця, якщо що.
17.12.2025 01:16 Ответить
17.12.2025 01:17 Ответить
Особливо щодо Греції сподобалося.

Враховуючи те, що в Україні тоді ще плакали за олімпійським мішкой і раділи Брєжнєву. 😁
17.12.2025 01:31 Ответить
Тю.
Невже щось може не подобатися у потужних реформах ЗЄ та демократії в Україні?

Ну отака демократія з узурпацією всіх гілок влади, телефонним правом та свавіллям силовиків.
Раніше Єрмак керував країною через своїх лакеїв з якоїсь фуфельної посади, а тепер керує взагалі без посади.

Ну все ж норм. Що вам треба?
17.12.2025 01:35 Ответить
Чем ближе потенциальный договорняк тем меньше морковка. Ожидаемо. Если реально закончатся боевые действия там ещё и беженцы вернуться. Многи накушались этой Европы по горлышко. Там нормально батрачить и тратить дома. А жить и пускать корни совсем другое. Думаю в ближайшие десятилетие многие в Украине переоценят свое отношение как к Европе, так и ко всем эти западным ценностям в целом. Если конечно от Украины ещё что-то останется и беженцам будет куда возвращаться.
17.12.2025 01:37 Ответить
Скрєпи, Пушкєн, Щєлкунчєг та рускій мір, зрозуміло, набагато привабливіші.

Саме тому російські замкадиши так рвуться оселитися на окупованих територіях України.

Що характерно, багато хто з східноєвропейських нікудишек на ЄС скаржиться але ніхто звідти виходити не хоче. І кацапів звідти фіг виженеш.

А так то да - поганий препоганий той ЄС.
17.12.2025 01:45 Ответить
ніхто звідти виходити не хоче

Британія?
17.12.2025 08:09 Ответить
Вже сто раз пожалкувала що повелася на ту аферу.
17.12.2025 08:30 Ответить
Навроцький в і нєсогласєн вже почалися з Качинським - наклав вето на закон про заборону тримати собак на цепу. В це була ідея особисто Качинського. Спонтанний президент типу - а я нєсогласєн. ВСЄГДА.
17.12.2025 05:55 Ответить
"європейські цигани" диктують "правила" життя у Європейському Союзі!
17.12.2025 07:00 Ответить
Ну з нато зрозуміло, розпадатися, а що з ЄС, теж песець?
17.12.2025 07:19 Ответить
Так.
17.12.2025 08:11 Ответить
Пшеки наші конкуренти. Завжди ними були і будуть.
17.12.2025 08:26 Ответить
Видно що Навроцький дуже обережний, тому що це запропонував його бос Трамп.
17.12.2025 08:30 Ответить
та куди? ... кого?
17.12.2025 08:33 Ответить
НЕОБХОДИМО УКРАИНЦАМ ДАВАТЬ В ПОЛЬШУ ВИЗУ НА 3 ДНЯ МАКСИМУМ !!! ЧТОБЫ МЫ ЕХАЛИ В ГЕРМАНИЮ И АНГЛИЮ ВМЕСТО ПОЛЯКОВ !)
17.12.2025 08:44 Ответить
 
 