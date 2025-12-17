В Варшаве сомневаются во вступлении Украины в ЕС до 2027 года
Президент Польши Кароль Навроцкий выступает против идеи ускоренного вступления Украины в Европейский Союз и не поддерживает сокращенные процедуры евроинтеграции для любой страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении руководителя Управления международной политики Канцелярии президента Польши Марцина Пшидача, которое приводит Bankier.pl.
О позиции польского президента Пшидач рассказал во время брифинга в кулуарах подготовительной встречи к саммиту G20, который запланирован во Флориде в 2026 году с участием Польши.
По его словам, Навроцкий неоднократно публично подчеркивал, что путь в ЕС должен основываться на полном выполнении всех требований и реформ.
Позиция Польши по вступлению Украины в ЕС
Представитель Канцелярии президента подчеркнул, что, по мнению Навроцкого, в процессе европейской интеграции не существует "коротких путей", а каждое государство-кандидат должно пройти полный реформаторский путь.
"Президент уже высказывался об этом публично. Он не является сторонником какого-либо ускоренного пути для любой страны. Нет коротких путей. Необходимо провести все возможные реформы", - заявил Марцин Пшидач.
По его оценке, вступление Украины в ЕС до 2027 года, о чем ранее писали отдельные западные СМИ, выглядит маловероятным, учитывая сложную ситуацию в сфере безопасности и экономики.
Польские интересы и темы переговоров с Зеленским
Пшидач также подчеркнул, что Польша как государство-член Европейского Союза должна защищать свои национальные интересы. В качестве примера он привел ситуацию с зерновым кризисом, который, по его словам, привел к потрясениям на польском аграрном рынке.
- В то же время евроатлантические устремления Украины станут одной из тем переговоров президента Польши Кароля Навроцкого с президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированных на пятницу, 19 декабря.
- Среди других вопросов стороны обсудят безопасность, двусторонние отношения, исторические аспекты сотрудничества и участие польских компаний в восстановлении Украины.
Ранее европейские чиновники заявили, что потенциальное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которое фигурирует в одном из последних проектов мирного предложения , "не имеет ничего общего с реальностью". Членство Украины в Евросоюзе может рассматриваться как одна из гарантий безопасности в будущем, однако конкретные сроки пока не обсуждаются.
І Україну, і Польщу. Причому одразу з багатовіковою історією, мовою, звичаями. І головне - примудрилися ж якось повписувати ці видумані країни у середньовічні джерела Європи.
Титанічна робота.
Мабуть ні. Нууууу нація зменшилась на 45% - уже ні на чому вчитись
З недієздатним урядом ?
Так і Україна буде в ЄС, як і Польща стала свого часу!! Світ пам'ятає, ці політичні «перепетії» з Польщею!!….
Враховуючи те, що в Україні тоді ще плакали за олімпійським мішкой і раділи Брєжнєву. 😁
Невже щось може не подобатися у потужних реформах ЗЄ та демократії в Україні?
Ну отака демократія з узурпацією всіх гілок влади, телефонним правом та свавіллям силовиків.
Раніше Єрмак керував країною через своїх лакеїв з якоїсь фуфельної посади, а тепер керує взагалі без посади.
Ну все ж норм. Що вам треба?
Саме тому російські замкадиши так рвуться оселитися на окупованих територіях України.
Що характерно, багато хто з східноєвропейських нікудишек на ЄС скаржиться але ніхто звідти виходити не хоче. І кацапів звідти фіг виженеш.
А так то да - поганий препоганий той ЄС.
Британія?