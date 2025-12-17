В Варшаве сомневаются во вступлении Украины в ЕС до 2027 года

Президент Польши Кароль Навроцкий выступает против идеи ускоренного вступления Украины в Европейский Союз и не поддерживает сокращенные процедуры евроинтеграции для любой страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении руководителя Управления международной политики Канцелярии президента Польши Марцина Пшидача, которое приводит Bankier.pl.

О позиции польского президента Пшидач рассказал во время брифинга в кулуарах подготовительной встречи к саммиту G20, который запланирован во Флориде в 2026 году с участием Польши.

По его словам, Навроцкий неоднократно публично подчеркивал, что путь в ЕС должен основываться на полном выполнении всех требований и реформ.

Позиция Польши по вступлению Украины в ЕС

Представитель Канцелярии президента подчеркнул, что, по мнению Навроцкого, в процессе европейской интеграции не существует "коротких путей", а каждое государство-кандидат должно пройти полный реформаторский путь.

"Президент уже высказывался об этом публично. Он не является сторонником какого-либо ускоренного пути для любой страны. Нет коротких путей. Необходимо провести все возможные реформы", - заявил Марцин Пшидач.

По его оценке, вступление Украины в ЕС до 2027 года, о чем ранее писали отдельные западные СМИ, выглядит маловероятным, учитывая сложную ситуацию в сфере безопасности и экономики.

Польские интересы и темы переговоров с Зеленским

Пшидач также подчеркнул, что Польша как государство-член Европейского Союза должна защищать свои национальные интересы. В качестве примера он привел ситуацию с зерновым кризисом, который, по его словам, привел к потрясениям на польском аграрном рынке.

В то же время евроатлантические устремления Украины станут одной из тем переговоров президента Польши Кароля Навроцкого с президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированных на пятницу, 19 декабря.

Среди других вопросов стороны обсудят безопасность, двусторонние отношения, исторические аспекты сотрудничества и участие польских компаний в восстановлении Украины.

Ранее европейские чиновники заявили, что потенциальное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которое фигурирует в одном из последних проектов мирного предложения , "не имеет ничего общего с реальностью". Членство Украины в Евросоюзе может рассматриваться как одна из гарантий безопасности в будущем, однако конкретные сроки пока не обсуждаются.

