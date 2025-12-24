США поступово скасовуватимуть санкції проти РФ після закінчення війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що США після закінчення війни мають намір послідовно скасовувати запроваджені проти РФ санкції.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Ми не бачимо зняття санкцій в цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій. І тут питання вже – наскільки сильними можуть бути європейці", - сказав він.

Зеленський не вважає важливим, щоб під час підписання угоди було написано, що з РФ знімають санкції, оскільки не зрозуміло, що буде далі.

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"Американські санкції - це американські санкції. Є і європейські санкції. Є санкції інших держав світу. Це багатостороння історія про санкції, і буде доволі дивно, якщо хтось буде обіцяти щось за інших.

Тим більше ми поки не розуміємо, наскільки серйозно росіяни ставляться до того чи іншого документу, загалом до закінчення війни", - пояснив він.

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Вільна торгівля

За словами президента, США хочуть мати певний паритет з РФ, якщо вони будуть давати вільну торгівлю Україні, тобто вони говорять про угоду про вільну торгівлю з Україною і РФ.

"Позиція Америки – оскільки це чотиристоронній документ – щодо вільної торгівлі, якщо вони будуть давати вільну торгівлю Україні, вони хочуть мати певний паритет з росіянами.

Тобто вони говорять про угоду про вільну торгівлю з Україною і про угоду про вільну торгівлю з Росією. Але це вони говорять. Ми говоримо про себе – про таку можливість вільної торгівлі України з США", - підсумував він.

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Проєкт плану припинення війни

24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.

За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.

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