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Кремль не коментуватиме 20-пунктний мирний план, оприлюднений Зеленським, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не коментуватиме мирний план, оприлюднений президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За його словами, після поїздки Дмитрієва до США Росія має "можливість сформулювати позицію і далі продовжити переговори наявними каналами".
Водночас речник диктатора відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про мирний план України з 20 пунктів.
"США добре відомі головні параметри позиції РФ щодо українського врегулювання", - сказав Пєсков.
Проєкт плану припинення війни
- 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.
- За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.
- Зеленський сказав, що США поступово скасовуватимуть санкції проти Росії.
- У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати.
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Трамп - який думає що вся планета не бачить як його сімейка барижить інтересами США
Путін - який думає що планета не бачить що війська не під Львовом а бють з десятках кілометрів від Донецька
ЗЕ - який думає що українці не бачать його злодійську натуру
і тд.