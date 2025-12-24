Кремль не коментуватиме 20-пунктний мирний план, оприлюднений Зеленським, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не коментуватиме мирний план, оприлюднений президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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За його словами, після поїздки Дмитрієва до США Росія має "можливість сформулювати позицію і далі продовжити переговори наявними каналами".

Водночас речник диктатора відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про мирний план України з 20 пунктів.

"США добре відомі головні параметри позиції РФ щодо українського врегулювання", - сказав Пєсков.

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