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Новини Мирний план
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Кремль не коментуватиме 20-пунктний мирний план, оприлюднений Зеленським, - Пєсков

Кремль не коментує мирний план, оприлюднений Зеленським

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не коментуватиме мирний план, оприлюднений президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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За його словами, після поїздки Дмитрієва до США Росія має "можливість сформулювати позицію і далі продовжити переговори наявними каналами".

Водночас речник диктатора відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про мирний план України з 20 пунктів.

"США добре відомі головні параметри позиції РФ щодо українського врегулювання", - сказав Пєсков.

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Проєкт плану припинення війни

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1884) росія (70789) США (26912)
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Топ коментарі
+10
Ядєрний статус, появісь, раз-два!
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24.12.2025 12:55 Відповісти
+6
клоуни - вся планета суцільних клоунів.

Трамп - який думає що вся планета не бачить як його сімейка барижить інтересами США
Путін - який думає що планета не бачить що війська не під Львовом а бють з десятках кілометрів від Донецька

ЗЕ - який думає що українці не бачать його злодійську натуру

і тд.
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24.12.2025 13:04 Відповісти
+6
Кацапська орда в Україні втратила боєздатність. Мобілізація -не варіант. Кацапам залишається варіант примушувати Україну до капітуляції через підарів типу вітькова. А Україні залишається триматися до проміжних виборів Конгреса.
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24.12.2025 13:13 Відповісти

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