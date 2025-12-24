Зеленський вперше допустив виведення військ з Донбасу, якщо РФ зробить те саме, - WP

Президент України Володимир Зеленський представив нову версію мирного плану, яка свідчить про готовність країни вивести війська з Донбасу для створення "демілітаризованої зони", але за умови, що Росія погодиться зробити те саме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Washington Post.

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Україна допускає територіальний компроміс

Ці пропозиції є першим кроком Зеленського до будь-якого компромісу з питання території у регіоні, над яким Росія вимагає повного контролю.

Питання території залишається одним з найбільш суперечливих у дискусіях, оскільки Україна стверджує, що відмова від своїх земель лише підштовхне Росію до нового нападу, зазначає WP.

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Росія має погодитися з планом

20-пунктний проєкт, озвучений Зеленським, далеко не остаточний і не був узгоджений Росією.

Документ чітко вказує на те, що Київ продовжує виступати проти ідеї виведення військ зі сходу, але розгляне можливість цього, якщо Москва зробить те саме.

Як вказав Зеленський, метою буде створення вільної економічної зони, яка не контролюватиметься жодними військовими.

"Однак будь-яка така угода вимагатиме проведення національного референдуму, який буде важко організувати без дотримання режиму припинення вогню. Це також вимагатиме від Росії згоди на цей та інші пункти документа, що залишається малоймовірним", - додає The Washington Post.

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