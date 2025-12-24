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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Різдво в Україні
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Росія відкинула різдвяне перемир’я і вдалася до терору проти України, - Зеленський

звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поділяє розчарування Папи Римського Лева XIV щодо відмови росіян від припинення вогню на Різдво. Москва вкотре вдалася до масованих обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережах.

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Росія відкидає різдвяне перемир'я з Україною

Зеленський заявив, що Україна цінує постійну увагу Папи Римського Лева XIV до всіх дипломатичних зусиль задля припинення війни Росії проти України.

  • Він нагадав, що український народ зустрічає вже четверте Різдво в умовах повномасштабної війни, найбільшої у Європі з часів Другої світової.

"Росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства хоча б у цей святий день; вона завдала масованого ракетного й дронового удару по українській енергосистемі, що спричинило відключення світла, та продовжує штурми на фронті", - наголосив президент.

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Світ має підтримати заклик Папи Римського

Зеленський зауважив, що світ не має мовчати про російського терору:

"Важливо не дозволити Росії нормалізувати жорстокість, терор та агресію проти нашого народу. Закликаю всіх відповідальних лідерів підтримати мир, як це робить Понтифік. Ми вдячні за кожен такий вияв солідарності".

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Автор: 

Зеленський Володимир (28307) перемир’я (1069) припинення вогню (449) Папа Римський Лев 14 (71)
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Топ коментарі
+5
Прийшли кацапи в Україну, з церков поробили конюшні, постріляли тисячі українських священників, а потім ХОП! І раптом стали такими побожними-побожними...
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24.12.2025 18:13 Відповісти
+2
У них немає нічого святого. Яке Різдво може бути у нелюдів, вбивць?
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24.12.2025 18:10 Відповісти
+2
Для Зеленського це стало несподіванкою?!
Тоді виглядає так, що гарант є розумово відсталий.
За ці чотири роки війни, яжнелох так нічому і не навчився.
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24.12.2025 18:12 Відповісти

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