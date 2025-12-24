Росія відкинула різдвяне перемир’я і вдалася до терору проти України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поділяє розчарування Папи Римського Лева XIV щодо відмови росіян від припинення вогню на Різдво. Москва вкотре вдалася до масованих обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережах.

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Росія відкидає різдвяне перемир'я з Україною

Зеленський заявив, що Україна цінує постійну увагу Папи Римського Лева XIV до всіх дипломатичних зусиль задля припинення війни Росії проти України.

Він нагадав, що український народ зустрічає вже четверте Різдво в умовах повномасштабної війни, найбільшої у Європі з часів Другої світової.

"Росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства хоча б у цей святий день; вона завдала масованого ракетного й дронового удару по українській енергосистемі, що спричинило відключення світла, та продовжує штурми на фронті", - наголосив президент.

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Світ має підтримати заклик Папи Римського

Зеленський зауважив, що світ не має мовчати про російського терору:

"Важливо не дозволити Росії нормалізувати жорстокість, терор та агресію проти нашого народу. Закликаю всіх відповідальних лідерів підтримати мир, як це робить Понтифік. Ми вдячні за кожен такий вияв солідарності".

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