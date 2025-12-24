Россия отвергла рождественское перемирие и прибегла к террору против Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разделяет разочарование Папы Римского Льва XIV по поводу отказа россиян от прекращения огня на Рождество. Москва в очередной раз прибегла к массированным обстрелам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсетях.
Россия отвергает рождественское перемирие с Украиной
Зеленский заявил, что Украина ценит постоянное внимание Папы Римского Льва XIV ко всем дипломатическим усилиям по прекращению войны России против Украины.
- Он напомнил, что украинский народ встречает уже четвертое Рождество в условиях полномасштабной войны, крупнейшей в Европе со времен Второй мировой.
"Россия не только отвергла предложение прекратить убийства хотя бы в этот святой день; она нанесла массированный ракетный и дроновый удар по украинской энергосистеме, что привело к отключению света, и продолжает штурмы на фронте", - подчеркнул президент.
Мир должен поддержать призыв Папы Римского
Зеленский отметил, что мир не должен молчать о российском терроре:
"Важно не позволить России нормализовать жестокость, террор и агрессию против нашего народа. Призываю всех ответственных лидеров поддержать мир, как это делает Понтифик. Мы благодарны за каждое такое проявление солидарности".
Зіграй, а?
може і буде ще
Тоді виглядає так, що гарант є розумово відсталий.
За ці чотири роки війни, яжнелох так нічому і не навчився.
А не нагадав, хто саме винен в тому, що ху@ло напало? Нє? А чого?
Пам'ятаю від майбутніх зєлєвиборців їхнє саркастичне "а то путін нападьот" до 2019-го, а потім радісні морди після виборів 2019-го "з'їли, парахаботи?", зловтішне "дави їх, Зєля" у 2020-му та 2021-му і язики в дупі після 24.02.22
Хоча протягом всього часу (з 2019-го) їм криком кричали "Отямтесь! Що ви робите?", але ж "хочпаржом" і "хуженєбудєт" готувались до "весна прийде - садить будемо", "відрубаних рук", "шатлів" на Чонгар, "травневих шашликів" і арешту Порошенка.
Хочеться поставити питання цим довбням: ну як? Наржалися? Хуже не стало? Каву в Криму вже попили після травневих шашликів?
Дуже хочеться, але немає кому: вони тепер "я на вибори нєхаділ", "я галасавал за другова" і "я ваащє бюлєтєнь іспортіл". Навіть кудись зникли "та вони всі однакові" та "а ваш Парашенка лучше?"
Просто містика якась...