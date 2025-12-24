РУС
920 15

Россия отвергла рождественское перемирие и прибегла к террору против Украины, - Зеленский

обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разделяет разочарование Папы Римского Льва XIV по поводу отказа россиян от прекращения огня на Рождество. Москва в очередной раз прибегла к массированным обстрелам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсетях.

Россия отвергает рождественское перемирие с Украиной

Зеленский заявил, что Украина ценит постоянное внимание Папы Римского Льва XIV ко всем дипломатическим усилиям по прекращению войны России против Украины.

  • Он напомнил, что украинский народ встречает уже четвертое Рождество в условиях полномасштабной войны, крупнейшей в Европе со времен Второй мировой.

"Россия не только отвергла предложение прекратить убийства хотя бы в этот святой день; она нанесла массированный ракетный и дроновый удар по украинской энергосистеме, что привело к отключению света, и продолжает штурмы на фронте", - подчеркнул президент.

Мир должен поддержать призыв Папы Римского

Зеленский отметил, что мир не должен молчать о российском терроре:

"Важно не позволить России нормализовать жестокость, террор и агрессию против нашего народа. Призываю всех ответственных лидеров поддержать мир, как это делает Понтифик. Мы благодарны за каждое такое проявление солидарности".

Топ комментарии
У них немає нічого святого. Яке Різдво може бути у нелюдів, вбивць?
24.12.2025 18:10
Прийшли кацапи в Україну, з церков поробили конюшні, постріляли тисячі українських священників, а потім ХОП! І раптом стали такими побожними-побожними...
24.12.2025 18:13
у них Різдво 7 січня, ще 2 тижні.
може і буде ще
24.12.2025 17:59
Не весело.
Зіграй, а?
24.12.2025 17:57
Для москалів наше Різдво ніщо,в принципі і як їхнє їм лиш аби ***** в храмі показати.
24.12.2025 17:58
Так то совіти прийшли ,серед яких було багато українців - затонські ,коцюбинські ,петровські і т.д і т.п.
24.12.2025 18:30
Чувак, як там зараз погода у Вологді?
24.12.2025 18:32
А до чого тут Вологда ,Орисю,чи ти заперечуєш ,що серед червоних було багато українців ?
24.12.2025 18:34
Сросія - це велика ракова пухлина. Україна разом з союзниками її якщо не вилікує тоді виріже та утилізує.
24.12.2025 18:09
Для Зеленського це стало несподіванкою?!
Тоді виглядає так, що гарант є розумово відсталий.
За ці чотири роки війни, яжнелох так нічому і не навчився.
24.12.2025 18:12
Вже забув як раніше сам видкидав будь-які перемир'я?
24.12.2025 18:18
"...український народ зустрічає вже четверте Різдво в умовах повномасштабної війни..." Джерело: https://censor.net/ua/n3592238

А не нагадав, хто саме винен в тому, що ху@ло напало? Нє? А чого?

Пам'ятаю від майбутніх зєлєвиборців їхнє саркастичне "а то путін нападьот" до 2019-го, а потім радісні морди після виборів 2019-го "з'їли, парахаботи?", зловтішне "дави їх, Зєля" у 2020-му та 2021-му і язики в дупі після 24.02.22
Хоча протягом всього часу (з 2019-го) їм криком кричали "Отямтесь! Що ви робите?", але ж "хочпаржом" і "хуженєбудєт" готувались до "весна прийде - садить будемо", "відрубаних рук", "шатлів" на Чонгар, "травневих шашликів" і арешту Порошенка.

Хочеться поставити питання цим довбням: ну як? Наржалися? Хуже не стало? Каву в Криму вже попили після травневих шашликів?
Дуже хочеться, але немає кому: вони тепер "я на вибори нєхаділ", "я галасавал за другова" і "я ваащє бюлєтєнь іспортіл". Навіть кудись зникли "та вони всі однакові" та "а ваш Парашенка лучше?"
Просто містика якась...
24.12.2025 18:24
Як там у Бога? Він всіх любить?
24.12.2025 18:25
Зате ти на 9 мая ,перимирьє підтримав, як пуйло просив🤬
24.12.2025 18:33
А тобі слабо фламінго на москву? Киздобол ти кінчений і баба базарня, трепло..
24.12.2025 18:34
 
 