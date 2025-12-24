Россия отвергла рождественское перемирие и прибегла к террору против Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разделяет разочарование Папы Римского Льва XIV по поводу отказа россиян от прекращения огня на Рождество. Москва в очередной раз прибегла к массированным обстрелам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсетях.

Россия отвергает рождественское перемирие с Украиной

Зеленский заявил, что Украина ценит постоянное внимание Папы Римского Льва XIV ко всем дипломатическим усилиям по прекращению войны России против Украины.

Он напомнил, что украинский народ встречает уже четвертое Рождество в условиях полномасштабной войны, крупнейшей в Европе со времен Второй мировой.

"Россия не только отвергла предложение прекратить убийства хотя бы в этот святой день; она нанесла массированный ракетный и дроновый удар по украинской энергосистеме, что привело к отключению света, и продолжает штурмы на фронте", - подчеркнул президент.

Мир должен поддержать призыв Папы Римского

Зеленский отметил, что мир не должен молчать о российском терроре:

"Важно не позволить России нормализовать жестокость, террор и агрессию против нашего народа. Призываю всех ответственных лидеров поддержать мир, как это делает Понтифик. Мы благодарны за каждое такое проявление солидарности".

