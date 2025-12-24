Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: Несмотря на все беды, которые принесла Россия, она не способна оккупировать наше украинское сердце. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев со Святым вечером и Рождеством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Сегодня очень особенный вечер. Святой вечер. Это уникальное время, которое имеет особый дух, свою особую магию для всех нас. Потому что этот вечер на самом деле – о всех нас. О всем том, что делает украинцев украинцами. Это любовь к своему дому, своим корням и традициям, это счастье, когда собирается вся семья за столом. Когда наконец встретились, обнялись, спросили друг у друга: как ты? Все это всегда было неотъемлемыми атрибутами нашего Рождества. Но четвертый год подряд, четвертый год полномасштабной войны за независимость все это стремятся у нас отнять. И все это мы защищаем сегодня: свою землю, свои семьи, то желанное чувство спокойствия и мира в своем доме. Когда нам тепло. Когда нам вкусно. Когда мы вместе. И несмотря ни на что, мы вместе и сегодня. И так будет и сегодня, потому что не имеет значения, на расстоянии или вживую, – украинцы... украинцы вместе. И вот это чувство у нас никто не отнимет. И вот это чувство дает нам надежду, дает нам все это и помогает держаться. Держаться несмотря ни на что", - сказал президент.

"Россия не способна разбомбить самое главное"

Глава государства отметил, что Украина отмечает Рождество в трудные времена.

"К сожалению, не все из нас в этот вечер дома, и не у всех, к сожалению, есть дом, и не все, к сожалению, сегодня с нами. Но, несмотря на все беды, которые принесла Россия, она не способна оккупировать или разбомбить самое главное. Это наше украинское сердце, это наша вера друг в друга и это наше единство", - подчеркнул он.

"И потому миллионы из нас сегодня будут ждать в небе первую звезду. В небе Киева, Закарпатья, в небе Одессы или Купянска - где бы ни были. Украинцы сегодня вместе. Отмечают Рождество в одну дату, как одна большая семья", - сказал глава государства.

Президент отметил, что "безусловно, время войны изменило нас".

"И не так сейчас важно, как мы украшаем свой дом, а то, как защищаем его. И почти не важно, какие блюда на столе, – важно, какие люди за столом.

И чтобы те, кто сейчас нас защищает и не может быть рядом дома, были на связи. Чтобы услышать их голос хотя бы на минутку получить самое ценное сообщение: "У меня все хорошо". И радость приносят не яркие иллюминации, а просто свет – свет в наших домах и внутри нас.

И мы счастливы, когда слышим музыку Рождества, но еще больше – когда не слышим музыку зла, не слышим пролетающих над головой дронов и ракет", - сказал президент.

Глава государства отметил, что в канун Рождества "русские" в очередной раз показали, кто они на самом деле.

"Массированные обстрелы, сотни шахедов, баллистика, "кинджалы" – все было. Так бьют безбожники. Так поступают те, кто не имеет абсолютно ничего общего с христианством и чем-либо человеческим", - заявил Зеленский.

"Но мы держимся. Мы поддерживаем друг друга. И мы молимся сегодня за всех, кто на фронте, чтобы вернулись живыми. За всех, кто в плену, - чтобы вернулись домой. За всех наших погибших героев, которые защитили Украину ценой жизни. За всех, кого Россия загнала в оккупацию и кого не заставили уехать, кому трудно, уехать, кому трудно, уехать. Украина. Мы сегодня бок о бок. Мы не потеряемся в темноте, вживую или мысленно мы поздравим друг друга, мы обнимем и согреем друг друга, позвоним родителям, поцелуем детей, крепко обнимем своих родных и, конечно, вспомним – всех вспомним", - сказал глава государства.

"И пока это все живет в наших сердцах, пока жив человек внутри нас, пока не угасла эта наша вера и это такое, такое простое, но сильное человеческое желание жить, до тех пор ни у одного зла нет шансов. И лишнее доказательство этому – наши прекрасные детки, которые в эти дни собираются вместе, переодеваются в разные наряды и идут – так же, как когда-то, – оповещать людей о радостной новости. Рождение Сына Божьего. И так же, как прежде, мы открываем свои двери и открываем свои сердца и мы бережем эти свои традиции, и так же, как прежде, все вместе поем свои колядки. И это столь важно и ценно, что все это сохранилось, не исчезло, не стерлось, не забылось, и продолжается, и живет. И пока так происходит, до тех пор не исчезли мы, до тех пор жизнь будет побеждать, до тех пор бережется Украина", - подчеркнул в поздравлении президент.

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"Мечта у всех нас одна"

В поздравлении Зеленский также озвучил общую мечту всех украинцев.

"Издавна украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если рассказать им свою мечту, она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желания мы загадываем одно на всех. "Чтобы он скончался", – скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире", - сказал президент.

"Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся за это. И этого заслуживаем. Чтобы каждая украинская семья жила в согласии. Чтобы каждый украинский ребенок обрадовался подарку, улыбнулся, сохранил такую ​​важную детскую веру в добро и чудо.

Чтобы глаза наших детей, глаза наших родителей, наших любимых, родных, наконец, не плакали. Чтобы добро и правда победили. Чтобы была победа мира. И мы были. И была Украина. И непременно – день, когда все соберутся дома в первый мирный год, мирного Рождества и скажут друг другу: "Христос родился! Славим Его!"

Я поздравляю с праздником всех вас, дорогие украинцы и украинки! Каждому и каждой я желаю счастливого Рождества, вкусной кутьи и, конечно, мира нам всем!

Берегите себя, берегите свои семьи, берегите нашу Украину!

Христос родился! Славим Его!", - сказал в поздравлении президент.

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