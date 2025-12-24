Зеленский впервые допустил вывод войск из Донбасса, если РФ сделает то же самое, - WP
Президент Украины Владимир Зеленский представил новую версию мирного плана, которая свидетельствует о готовности страны вывести войска с Донбасса для создания "демилитаризованной зоны", но при условии, что Россия согласится сделать то же самое.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Washington Post.
Украина допускает территориальный компромисс
Эти предложения являются первым шагом Зеленского к какому-либо компромиссу по вопросу территории в регионе, над которым Россия требует полного контроля.
Вопрос территории остается одним из самых спорных в дискуссиях, поскольку Украина утверждает, что отказ от своих земель только подтолкнет Россию к новому нападению, отмечает WP.
Россия должна согласиться с планом
- 20-пунктный проект, озвученный Зеленским, далеко не окончательный и не был согласован Россией.
Документ четко указывает на то, что Киев продолжает выступать против идеи вывода войск с востока, но рассмотрит возможность этого, если Москва сделает то же самое.
Как указал Зеленский, целью будет создание свободной экономической зоны, которая не будет контролироваться никакими военными.
"Однако любое такое соглашение потребует проведения национального референдума, который будет трудно организовать без соблюдения режима прекращения огня. Это также потребует от России согласия на этот и другие пункты документа, что остается маловероятным", - добавляет The Washington Post.
- Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.
- Bloomberg писал, что Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.
А Янелох тільки відводить війська з фронту починаючи з 2019 року.
Корупція та нездатність керувати державою ведуть до цього. А Будапешти, Мінськи та Стамбули - лише результат. Аби потім мірятись, хто більше просрав країни.
📝 відповів
Формулу Штайнмаєра в Україні часто сприймали як зраду, оскільки вона передбачала особливий статус окупованих територій ще до повного відновлення контролю над кордоном та виведення російських військ, що, на думку критиків, легалізувало б дії Росії, ставило під загрозу унітарність України та змушувало б Київ домовлятися безпосередньо з маріонетковими структурами, а не з РФ як агресором, що суперечило вимогам спочатку безпека, а потім політика. Головні занепокоєння були пов'язані з порядком виконання пунктів Мінських угод, де безпекові умови мали передувати політичним.
Чому це сприймалося як зрада:
Порушення пріоритетів: Формула зміщувала акцент з безпекових вимог (контроль кордону, виведення військ) на політичні (вибори, особливий статус), що суперечило позиції України про необхідність спочатку безпеки.Легалізація особливого статусу: Надання "особливого самоврядування" окупованим територіям одразу після виборів могло закріпити їхній особливий статус, який міг би підірвати унітарність держави.Визнання маріонеток: Формула вимагала від України вести переговори з сепаратистами, що, на думку експертів, виводило Росію з-під відповідальності як сторони конфлікту, змушуючи Київ «домовлятися з людьми на цих територіях».Втрата суверенітету: Критики вважали, що без повного контролю над кордоном Україна не може говорити про суверенітет на цих територіях.Невизначеність та приховані домовленості: Документ не містив чітких термінів та деталей, що викликало підозри, що могли бути ухвалені «підкилимні домовленості», невигідні Україні.
Таким чином, формулу Штайнмаєра розглядали як спробу змусити Україну піти на поступки, які б закріпили російську присутність на Донбасі під виглядом «особливого статусу», замість повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету, нагадує Тексти.org.ua.
Ворог рветься на адмінкордони + у інші областя!! Він і так переважає, а коли ці укріплені агломерації йому віддадуть без втрат то апетити зростуть
ЧОМУ сотні тисяч мертві а цей еврей живий?
те що роси́яни не дотримають угод беззаперечно ясно нам. Може і Європа здогадується..
Але ПОЦ ( Потужний Оплот Цивілізації) вже запустив цю думку в маси. Це лише відмазка, але злочин зроблено - ворожа іпса запущена...
Він аж випригує з роялістських штанців, так хоче вивести війська з оборонних рубежів...
Все інше то від лукавого.
Слідкуємо за руками, за діями!! А всі слова ( облудний Маратон ) то до сраки... Не має жодного сенсу не те що вдивлятися, а навіть читати аналітику про той марратон 🤮🤮🤮
кагал
Шатли йому в печінку та в сфінктір