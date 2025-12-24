РУС
Зеленский впервые допустил вывод войск из Донбасса, если РФ сделает то же самое, - WP

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский представил новую версию мирного плана, которая свидетельствует о готовности страны вывести войска с Донбасса для создания "демилитаризованной зоны", но при условии, что Россия согласится сделать то же самое.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Washington Post.

Украина допускает территориальный компромисс

Эти предложения являются первым шагом Зеленского к какому-либо компромиссу по вопросу территории в регионе, над которым Россия требует полного контроля.

Вопрос территории остается одним из самых спорных в дискуссиях, поскольку Украина утверждает, что отказ от своих земель только подтолкнет Россию к новому нападению, отмечает WP.

Россия должна согласиться с планом

  • 20-пунктный проект, озвученный Зеленским, далеко не окончательный и не был согласован Россией.

Документ четко указывает на то, что Киев продолжает выступать против идеи вывода войск с востока, но рассмотрит возможность этого, если Москва сделает то же самое.

Как указал Зеленский, целью будет создание свободной экономической зоны, которая не будет контролироваться никакими военными.

"Однако любое такое соглашение потребует проведения национального референдума, который будет трудно организовать без соблюдения режима прекращения огня. Это также потребует от России согласия на этот и другие пункты документа, что остается маловероятным", - добавляет The Washington Post.

  • Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.
  • Bloomberg писал, что Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.

Топ комментарии
+21
А теперь хочется услышать свидетелей секты "плохих минских протоколов" - Ну как, ничего мозги не жмет?
24.12.2025 19:01 Ответить
+17
Срало оно на Конституцию, простите мой французский. С самого первого дня после выборов.
24.12.2025 19:04 Ответить
+13
Суверенітет України поширюється на всю її територію. Отже, вивід військ з Донбасу є обмеженням суверенітету. Що не ясно?
24.12.2025 19:13 Ответить
Комментировать
Ти ж Наполеон Який рехферендум
24.12.2025 18:56 Ответить
Що параша зробить? Виведе сама себе з Донбасу за межі кордону України? Чи забаре пару десятків орків з нуля, щоб ми відійшли з усіх областей, що вказані як "целі сво"?
24.12.2025 19:10 Ответить
Референдум: тепер на цей вентилятор Зе буде накидувати днів 5....
24.12.2025 18:57 Ответить
Не буде, святкові дні 🐱. Відпочиватиме трудяга, чи навпаки поки лідери ЄС та США відпочивають - буде творити якусь діч 😸
24.12.2025 18:58 Ответить
росія 20 пунктний план вже послала, в чому суть і далі в новинах на цю 20 надрочувати??? Якесь збочення їй богу 🤬
24.12.2025 18:57 Ответить
Як вкид така ідея може бути - але путлєр вбивця - але ж не дебіл
24.12.2025 19:00 Ответить
А Конституція?
24.12.2025 19:00 Ответить
Срало оно на Конституцию, простите мой французский. С самого первого дня после выборов.
24.12.2025 19:04 Ответить
Яка стаття Конституції забороняє відводити війська?
24.12.2025 19:06 Ответить
Суверенітет України поширюється на всю її територію. Отже, вивід військ з Донбасу є обмеженням суверенітету. Що не ясно?
24.12.2025 19:13 Ответить
А як пережили обмеження суверенітету, коли відводили війська з Криму?
24.12.2025 19:58 Ответить
Не відводили а збирали рештки з тих що не розгубилися, не зрадили присязі , не побоялися виїхати в невизначеність тощо тощо
24.12.2025 20:05 Ответить
а він був, той суверенітет? Його нема ще з часів Петра. Майже всі чиновники працюють на Москву, грабіж, диверсіі, знищення суверенітету.
24.12.2025 19:58 Ответить
Брехня! Його нема з часів кучмана, коли в ОП/апу/спу заправляв мертвечук.
24.12.2025 20:04 Ответить
мався на увазі Пеца Перший
24.12.2025 20:21 Ответить
Україна стала Суб'єктом а не Об'єктом на мапі. Президент Петро встановив постулат "ні слова про Україну без України". Бубосян Бездарний Криворождений все зруйнував
24.12.2025 20:30 Ответить
І що ,так ми можемо що завгодно записати в Конституцію ,наівіть Курську і Бєлгородську область ,але що це змінить ,анексію країн Балтії в 1944-1991 роках теж не визнавали країни Заходу ,а що це змінило ?
24.12.2025 19:14 Ответить
***, росія ніколи не виведе війська з Донбасу самостійно. І якого хрєну ми має виводити війська зі свої землі?
24.12.2025 19:01 Ответить
Маме про це Зеленський і сказав.
24.12.2025 19:12 Ответить
А теперь хочется услышать свидетелей секты "плохих минских протоколов" - Ну как, ничего мозги не жмет?
24.12.2025 19:01 Ответить
А що може жати Володя вже сказав що це в 100 разів краще чим Будапешт і Мінськ
24.12.2025 19:08 Ответить
А "Минские пророколы" были хорошими? В чем? Что оставили Донбасс под контролем Раши, и позволили Путину подготовиться в широкомасштабному вторжению и обосновать его юридически?
24.12.2025 19:14 Ответить
Мінські домовленості зберегли життя сотень добровольців і дали час для будівництва арміїї з нуля.
А Янелох тільки відводить війська з фронту починаючи з 2019 року.
24.12.2025 19:50 Ответить
Ви читали ''мінські протоколи''? Що там втрачала Україна? Які області? Можливо найбільшу в Європі Запорізьку АЕС на 6 реакторів? Чи можливо Ново- Каховську ГЕС? Чи все Азовське море? Я погано розумію, то можливо підкажете, з якої області ми вийшли по ''мінських''? Де там мова йде про кількість нашої армії, російську мову в школах і російську церкву в Україні? Не бачив прописане щось про ядерний статус. Декілька раз перечитав і бачу тільки, що росія має вивести свою далекобійну зброю, вибори по українських законах... Наведіть пункти ''мінських'' де ми щось втрачаємо!
24.12.2025 19:51 Ответить
Вы их в глаза видели? В минских реально был написан порядок возвращения Украине оккупированных территорий. Только свидетелям секты этого не растолковали по Г+Г. А вот подписанная в 2019 зеленым гельминтом формула Штайнмаера уже переворачивала их с ног на голову. Будет огромным чудом если Зеле удастся вернутся к первоначальным минским протоколам.
24.12.2025 19:57 Ответить
То есть пуйло захватил Крым и Донбасс в 2014-м, чтобы потом их вернуть? Гениально. И такие гении тут на серьёзе умничают, будто что-то понимают в геополитике
24.12.2025 20:04 Ответить
Вот-вот. Хватает тут всяких "альтернативно одарённых", не умеющих даже просто прочитать текст. Не говоря уже о том, чтобы понять смысл написанного.
24.12.2025 20:14 Ответить
А вони були хороші, чи шо? Порохоботи побігли відбілювати роботодавця. Типу, його лайно не саме смердюче. Знайшовсь іще гірший.
Корупція та нездатність керувати державою ведуть до цього. А Будапешти, Мінськи та Стамбули - лише результат. Аби потім мірятись, хто більше просрав країни.
24.12.2025 19:35 Ответить
Дійсно. В той час, як Зє героїчно воював на Донбасі, його підло зрадили порохоботи, що по 4 рази кожен клали пісюна на повістки.
24.12.2025 19:57 Ответить
Запитав в Гуголу: чому формула Штанмаєра це зрада інтересів України
📝 відповів

Формулу Штайнмаєра в Україні часто сприймали як зраду, оскільки вона передбачала особливий статус окупованих територій ще до повного відновлення контролю над кордоном та виведення російських військ, що, на думку критиків, легалізувало б дії Росії, ставило під загрозу унітарність України та змушувало б Київ домовлятися безпосередньо з маріонетковими структурами, а не з РФ як агресором, що суперечило вимогам спочатку безпека, а потім політика. Головні занепокоєння були пов'язані з порядком виконання пунктів Мінських угод, де безпекові умови мали передувати політичним.
Чому це сприймалося як зрада:

Порушення пріоритетів: Формула зміщувала акцент з безпекових вимог (контроль кордону, виведення військ) на політичні (вибори, особливий статус), що суперечило позиції України про необхідність спочатку безпеки.Легалізація особливого статусу: Надання "особливого самоврядування" окупованим територіям одразу після виборів могло закріпити їхній особливий статус, який міг би підірвати унітарність держави.Визнання маріонеток: Формула вимагала від України вести переговори з сепаратистами, що, на думку експертів, виводило Росію з-під відповідальності як сторони конфлікту, змушуючи Київ «домовлятися з людьми на цих територіях».Втрата суверенітету: Критики вважали, що без повного контролю над кордоном Україна не може говорити про суверенітет на цих територіях.Невизначеність та приховані домовленості: Документ не містив чітких термінів та деталей, що викликало підозри, що могли бути ухвалені «підкилимні домовленості», невигідні Україні.
Таким чином, формулу Штайнмаєра розглядали як спробу змусити Україну піти на поступки, які б закріпили російську присутність на Донбасі під виглядом «особливого статусу», замість повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету, нагадує Тексти.org.ua.
24.12.2025 20:03 Ответить
Відведення військ - зовсім не означає втрату території. Це називається військовими "маневр". Або ще кажуть,зайняти більш вигідні позиції для оборони.
24.12.2025 19:04 Ответить
Це вже було у Станиці Луганській, біля Золотого-4, на Чонгарі.... Де ще і чкільки треба виконати геніальрий маневр"відведення", чи "розведення", щоб перестати танцювати гопака на граблях? 🤔 Над якою територією, звідки Україна добровільно вивела, чи відвела війська, зберігся украхрський контроль? На які територіх ЗСУ поверрулися після відведення- розведення?
24.12.2025 19:14 Ответить
Біля Золотого ЗСУ трималось найдовше, коли на інших ділянках, де не було "відведення", рашисти прорвали оборону.
24.12.2025 19:17 Ответить
Сказки. ЗСУ держалось там, где в 2015-2018 были созданы укрепрайоны, как тот-же "Зенит". Как-раз там, где было произведено разведение и разминирование - и были прорывы. На том-же юге за три-четыре дня орки дошли до Мариуполя, Васильевки и Вознесенска.
24.12.2025 20:36 Ответить
Як це ще назвати ?
Ворог рветься на адмінкордони + у інші областя!! Він і так переважає, а коли ці укріплені агломерації йому віддадуть без втрат то апетити зростуть
24.12.2025 20:10 Ответить
Та пофіг навіть рашці на цього клоуна, навіть вона його серьозно як президента вже не сприймає.
24.12.2025 19:06 Ответить
Так справа у тому, кацапе, що твого Путіна в Україні теж ніхто не сприймає серйозно.
24.12.2025 19:18 Ответить
Хто знає рецепти скумбрії з клоуном?
24.12.2025 19:06 Ответить
Є один!
24.12.2025 19:17 Ответить
А хто ж тоді там буде знаходитись ,з нашого боку Нацгвардія ,а з кацапського - росгвардія ,формально вони не збройні сили ,а поліцейські.
24.12.2025 19:10 Ответить
Коли вже до вас дійде що Зєлєнскому "***** Україна" як і його "братану" лисому "орденоносцю", Міндічу, Пікалову і всій тій мокворотій *********** перхоті ***** з 95 Кварталу,...
24.12.2025 19:10 Ответить
Якщо тобі не пох, чому ти не в ЗСУ?
24.12.2025 19:19 Ответить
А чому Зеленський був не в ЗСУ, а відносив чотири рази?
24.12.2025 19:54 Ответить
А ти чого не в ЗСУ?
24.12.2025 19:55 Ответить
ТА РОЗСТРІЛЯЙТЕ УЖЕ ЙОГО

ЧОМУ сотні тисяч мертві а цей еврей живий?
24.12.2025 19:14 Ответить
Бачите, Потужна ХУЦПА.

 те що роси́яни не дотримають угод беззаперечно ясно нам. Може і Європа здогадується..
Але ПОЦ ( Потужний Оплот Цивілізації) вже запустив цю думку в маси. Це лише відмазка, але злочин зроблено - ворожа іпса запущена...
Він аж випригує з роялістських штанців, так хоче вивести війська з оборонних рубежів...
Все інше то від лукавого.
Слідкуємо за руками, за діями!! А всі слова ( облудний Маратон ) то до сраки... Не має жодного сенсу не те що вдивлятися, а навіть читати аналітику про той марратон 🤮🤮🤮 кагал
24.12.2025 19:16 Ответить
Нажаль так і є. Зараз Тромб і ***** обов'язково вцепляться в ці слова. І будуть тиснути на Україну щоб вивела війська з дамбасу. А рашисти такого не казали значить ніхто їх не змусить покинути дамбас. І так будуть цього Поца язикатого ловити постійно за язик і відривати шматок за шматком з України. Бо на ***** Тромб вже даже не намагається давити так як тей ні на крок не змінив своїх цілей. А нашого дурня язикатого постійно за язика тягають і заставляють виконувати те що він наляпав здуру бо хотів попонтуватись
24.12.2025 20:01 Ответить
Воно все робить і говорить по нахазу *****.
24.12.2025 20:37 Ответить
24.12.2025 19:21 Ответить
Президент Зеленський вважає себе людиною яка скоро втратить всю Україну.
24.12.2025 19:54 Ответить
73 % Херсонщини....
Шатли йому в печінку та в сфінктір
24.12.2025 19:56 Ответить
Мислітель довбаний
24.12.2025 19:58 Ответить
Так зеЛайно вже відводило війська с займаних ,облаштованих позицій під " я ж не лох какойто" ,а виявляється ЛОХ ще той.
24.12.2025 19:23 Ответить
зеленський таки лох-путя з трампіком таки його опустили
24.12.2025 19:26 Ответить
Та не можна цього робити, тVарь ти zелена! Щойно орки ввійдуть в Слав'янськ - не військами, а ремонтними бригадами! - вони відновлять подачу води каналом з Сіверського Донця в Донецьк та Маріуполь. Весь світ побачить, що хахли воду не давали, а Ху?ло - дав! Спаситель, мира князь. Славимо його!
24.12.2025 19:26 Ответить
24.12.2025 19:31 Ответить
Відвести та розвести - то от тут Зеля реально може. Це такий разводіла, досвід є, як біля пгт Золоте.
24.12.2025 19:35 Ответить
Главное начать, а там воно піде.
24.12.2025 19:39 Ответить
Зеля продовжує марити виконуючи обов'язки президента.
24.12.2025 19:43 Ответить
Ну з Сіверська вже вивели не діждавшись коли рашисти відводити почнуть. А нічого що це земля українців а не рашистів? То чому українці повинні покидати свої домівки заради рашистів і твого плану? Да і чому з дамбасу повинні виїхати українці. Спочатку звільни Конча Заспу чи Буковель.
24.12.2025 19:53 Ответить
Всі з ***** сміються, але подивіться як він вміло перевернув переговори з питання про надання Україні Тамагавків на розмови про виведення українців з дамбасу. Про крим вже навіть ніхто не згадує. Тобто ***** всіх посадив на свою колію і повільно тягне до своїхцілей. А цей ідіот хоче ***** на слабо зловити. А все почалось з того коли Зеля пригав і дражнився бо думав що ***** відмовиться від переговорів. Тільки у Зелі ума не хватило додуматись що це ні він а ***** його заманювало в переговорний процес і на своїх умовах
24.12.2025 20:11 Ответить
Мінські домовленості хоча були схожі на домовленості, але що чекати від мирної угоди від галобаротька то годі й чекати.
24.12.2025 19:54 Ответить
Зеля , виведеш війська , погодишся на " вільну економічну зону " , поділиш на трьох ЗАЕС -повісимо , бо Україна для нас понад усе , і це не просто слова , ми це уже доводили не раз.
24.12.2025 19:59 Ответить
Янукович ответил ,Миндич ?.Так само ответит и Зеленский
24.12.2025 20:13 Ответить
От і добре , най уже збирає валізи на болота , там все сміття світу .
24.12.2025 20:16 Ответить
Змії з WP справжні джедаї брехні, але Зеленський майстер Йода.
24.12.2025 20:10 Ответить
А москалі виведуть як завжди? Скажуть що "нас там нет,это все местные ополченцы" ?
24.12.2025 20:14 Ответить
Роzzгвагдія, кізякі, міліція, поліція, народная поліція Луганди, шахтьори, трактористи тощо
24.12.2025 20:23 Ответить
Любі поступки москалям призводять тільки до того що вони збільшують вимоги, бо там психологія "гопника": лох гнеться, треба давити далі
24.12.2025 20:18 Ответить
Бубосян завжди працював проти інтересів країни. Одразу як 2019 .
24.12.2025 20:21 Ответить
З однією лише різницею, ми виведемо зі своїх теріторый, а вони мілітарізували наші, наповнили їх своїм лайном й відведуть частину кідарів, а тіпа мирне населення, дон залишиться.
24.12.2025 20:23 Ответить
Розведення військ і «Я ж нє лох» 2.0?
24.12.2025 20:29 Ответить
24.12.2025 20:34 Ответить
 
 