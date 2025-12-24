Зеленский впервые допустил вывод войск из Донбасса, если РФ сделает то же самое, - WP

Президент Украины Владимир Зеленский представил новую версию мирного плана, которая свидетельствует о готовности страны вывести войска с Донбасса для создания "демилитаризованной зоны", но при условии, что Россия согласится сделать то же самое.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Washington Post.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина допускает территориальный компромисс

Эти предложения являются первым шагом Зеленского к какому-либо компромиссу по вопросу территории в регионе, над которым Россия требует полного контроля.

Вопрос территории остается одним из самых спорных в дискуссиях, поскольку Украина утверждает, что отказ от своих земель только подтолкнет Россию к новому нападению, отмечает WP.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос территориальных уступок значительно задерживает переговоры, - Венс

Россия должна согласиться с планом

20-пунктный проект, озвученный Зеленским, далеко не окончательный и не был согласован Россией.

Документ четко указывает на то, что Киев продолжает выступать против идеи вывода войск с востока, но рассмотрит возможность этого, если Москва сделает то же самое.

Как указал Зеленский, целью будет создание свободной экономической зоны, которая не будет контролироваться никакими военными.

"Однако любое такое соглашение потребует проведения национального референдума, который будет трудно организовать без соблюдения режима прекращения огня. Это также потребует от России согласия на этот и другие пункты документа, что остается маловероятным", - добавляет The Washington Post.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отвергла рождественское перемирие и прибегла к террору против Украины, - Зеленский