Путин, вероятно, отвергнет новый американо-украинский мирный план, - NYT
Кремль по-прежнему убежден, что может воевать, поэтому, вероятно, отвергнет новый американо-украинский мирный план.
Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Изменения в мирном плане
Издание отмечает, что мирный план из 20 пунктов, представленный президентом Зеленским, значительно отличается от плана, представленного осенью. Первый проект, по сути, означал капитуляцию Украины.
"Зеленский представил новое предложение как разумный компромисс к плану, разработанному Кириллом Дмитриевым и Стивом Уиткоффом, обнародованному в ноябре. Новый план включает гарантии безопасности, которых Киев хочет достичь, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию, а также планы по восстановлению опустошенной войной страны", - говорится в материале.
Автор пишет, что Кремль, ободренный успехами на поле боя и сдерживаемый трудностями представить новый план российской общественности как победу, вряд ли на него согласится.
Экономика РФ
Издание отмечает, что сейчас экономика России находится в самом слабом положении с 2022 года, однако Россия все еще далека от экономического кризиса, который заставил бы Кремль изменить курс.
"Россия оккупировала около трех четвертей Донецкой области. При нынешних темпах продвижения московским войскам понадобится около 18 месяцев, чтобы захватить весь регион", - считает автор.
Постоянный поток новобранцев означает, что Россия может позволить себе продолжать войну, несмотря на тяжелые потери.
"Россия заинтересована в переговорах о возможном мирном соглашении, чтобы поддерживать рабочие отношения с Вашингтоном и избежать взятия на себя полной вины за продолжающийся конфликт.
Москва также заинтересована в отсрочке любых дополнительных санкций или других экономических ограничений со стороны Вашингтона", - говорят эксперты.
Издание также цитирует аналитиков, которые отмечают, что дипломатические переговоры об условиях мира будут продолжаться по мере того, как война будет затягиваться.
Что предшествовало?
- Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.
- Bloomberg писал, что Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вимагати від влади повернути ЯДЕРНИЙ СТАТУС
А навіщо вам в Швейцарії ядерна зброя?
І Ось Знов.... Відкинув.
В його намірах повне завоювання України та агресія проти країн НАТО!
Всі забули про єрмака, про Мідас, про те що гроші далі крадуть вагонами.
Мудрий нарід думає лише про план зейла.
Трамб тягне час на замовлення прутіна. саме це він робить.
Якби була скоординована політика на винищення НПЗ + винищення, затримання, виведення з ладу "тіньових танкерів", тоді б раша сіла б за стіл переговорів.
У них в крові ХУЦПА та понти ( "вялічіє " 🤮 ) але вони б дійсно прагнули переговорів..
Його терпіли 4 роки шалених крадіжок, ще й бикував харею небритою...