РУС
2 179 33

Путин, вероятно, отвергнет новый американо-украинский мирный план, - NYT

Новый мирный план: почему Кремль на него не согласится?

Кремль по-прежнему убежден, что может воевать, поэтому, вероятно, отвергнет новый американо-украинский мирный план.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Изменения в мирном плане

Издание отмечает, что мирный план из 20 пунктов, представленный президентом Зеленским, значительно отличается от плана, представленного осенью. Первый проект, по сути, означал капитуляцию Украины.

"Зеленский представил новое предложение как разумный компромисс к плану, разработанному Кириллом Дмитриевым и Стивом Уиткоффом, обнародованному в ноябре. Новый план включает гарантии безопасности, которых Киев хочет достичь, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию, а также планы по восстановлению опустошенной войной страны", - говорится в материале.

Автор пишет, что Кремль, ободренный успехами на поле боя и сдерживаемый трудностями представить новый план российской общественности как победу, вряд ли на него согласится.

Экономика РФ

Издание отмечает, что сейчас экономика России находится в самом слабом положении с 2022 года, однако Россия все еще далека от экономического кризиса, который заставил бы Кремль изменить курс.

"Россия оккупировала около трех четвертей Донецкой области. При нынешних темпах продвижения московским войскам понадобится около 18 месяцев, чтобы захватить весь регион", - считает автор.

Постоянный поток новобранцев означает, что Россия может позволить себе продолжать войну, несмотря на тяжелые потери.

"Россия заинтересована в переговорах о возможном мирном соглашении, чтобы поддерживать рабочие отношения с Вашингтоном и избежать взятия на себя полной вины за продолжающийся конфликт.

Москва также заинтересована в отсрочке любых дополнительных санкций или других экономических ограничений со стороны Вашингтона", - говорят эксперты.

Издание также цитирует аналитиков, которые отмечают, что дипломатические переговоры об условиях мира будут продолжаться по мере того, как война будет затягиваться.

Что предшествовало?

  • Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.
  • Bloomberg писал, что Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.

путин владимир россия
+5
25.12.2025 11:04 Ответить
+5
Поки навколо ***** будуть водити хороводи та заглядати йому в дупло, вонО і далі наглітиме та продовжуватиме війну. Пока що китайозі на його боці. Вони і не тільки вони купують у нього нафту і газ чим дають йому можливість продовжувати цю крававу війну проти України.
25.12.2025 11:06 Ответить
+4
Ніколи Такого Не було....
І Ось Знов.... Відкинув.
25.12.2025 11:06 Ответить
25.12.2025 11:04 Ответить
Треба піднімати Майдан
Вимагати від влади повернути ЯДЕРНИЙ СТАТУС
25.12.2025 11:09 Ответить
Без тебе ну ніяк! Виходь на майдан покладеш приклад
25.12.2025 11:22 Ответить
Бійся, московите! 🔪🐽
25.12.2025 11:28 Ответить
Дебіл червонозадий я українець а ти кінчене іноземне одоробло яке переховується по впн
25.12.2025 11:31 Ответить
В тебе кацапське прізвище - ти 5-й сорт і будеш в окопі кацап, я тебе загоню 🔪🐷
25.12.2025 11:44 Ответить
Можете виходити на Бундесплац та вимагати.
А навіщо вам в Швейцарії ядерна зброя?
25.12.2025 11:24 Ответить
Без тебе, кацапохряку, розберемось. Наша ядерка буде націлена на москву. 🔪🐽
25.12.2025 11:48 Ответить
Знаєш як треба робити? То чого сидиш на дивані?
25.12.2025 11:07 Ответить
Перекрити краник на нафтопроводі Дружба що мішає?)
25.12.2025 11:12 Ответить
Ви знаєте що мішає. Вже перекривали. Воні від ******* було дуже багато, блокується допомога Україні, їздять до трампона жаліються на Україну. Там роблять висновки, перекривають постачання зброї в Україну та багато чого відбувається не на користь нам.
25.12.2025 11:24 Ответить
Дивно, що зелені підараси те саме розповідають. Разом з Фіцо та Орбаном. А ось Мерц чомусь не проти.
25.12.2025 11:27 Ответить
До чого тут Мерц? Мерц обіцяв Тауруси дати. Де вони?
25.12.2025 11:32 Ответить
Вони постачають всі види ресурсів, в тому числі готові дрони! Навіть були китайські рсзв на причепі помічені.
25.12.2025 11:15 Ответить
Пуйло не зупинеться.
В його намірах повне завоювання України та агресія проти країн НАТО!
25.12.2025 11:08 Ответить
Зейло так старався ради того плану... Чи ні?
Всі забули про єрмака, про Мідас, про те що гроші далі крадуть вагонами.
Мудрий нарід думає лише про план зейла.
25.12.2025 11:09 Ответить
Прийме той план лише тоді коли відкине копита.
25.12.2025 11:10 Ответить
Вся ця фуїта пусті балачки.
Трамб тягне час на замовлення прутіна. саме це він робить.
Якби була скоординована політика на винищення НПЗ + винищення, затримання, виведення з ладу "тіньових танкерів", тоді б раша сіла б за стіл переговорів.
У них в крові ХУЦПА та понти ( "вялічіє " 🤮 ) але вони б дійсно прагнули переговорів..
25.12.2025 11:13 Ответить
Не можливо - а відкине
25.12.2025 11:14 Ответить
25.12.2025 11:16 Ответить
а трампон, ймовірно, знову поцілує ***** в дупу і скаже, що Україна винна
25.12.2025 11:19 Ответить
Ну він його ж не просто так відкине - він його відкине, бо вже чітко зрозумів, якою є підтримка України з боку "союзників". Бо "союзники" гарно постаралися, аби Путін відчував силу й готовність рухатися далі. Їхня поведінка під час контрнаступу вже це добре показала. Дають потроху заковтувати приманку, а мирні плани то таке, трохи видовищ сталевому дикобразу для бадьорості.
25.12.2025 11:19 Ответить
А може винувате ****** ЗЕлене а не союзники ?
Його терпіли 4 роки шалених крадіжок, ще й бикував харею небритою...
25.12.2025 11:25 Ответить
А якщо поставити кухаря хірургом і його пацієнти всі будуть в морг стабільно переїжджати, то хто більше винен - кухар-хірург чи дебіл-кадровик, який його взяв на роботу?
25.12.2025 11:33 Ответить
Так а чому йому не відкидати? Братський Китай і КНДР допомагають зброєю впк розкачане , вони повільно наступають, навіщо йти на уступки? Питання до нашої влади, чому в нас нічого немає
25.12.2025 11:23 Ответить
Адмірал Ясен Х*уй. Путін тягне час за пустопорожніми балачками з мохнорилим Бубонцем та американською сінагогою. Попутно вербуючі останню, як він звик, за допомогою плюшок та пряників.
25.12.2025 11:33 Ответить
Та не треба ху...лу ваші плани, він тішиться з того що гинуть люди. Йому своїх не жаль, а нас тим паче. Він радіє з того що може віддавати накази, а холопи, виконуючи їх, гинуть. А ще, як бігають за ним керівництво європейських країн, та трампонутий. И це не враховуючи країн, керівництво яких стоїть на зарплаті, або повинні відпрацьовувати за нерозповсюдження на них компромату. Так, що переговори безглузді. Єдино кого він боїться це китайців, у яких в холопах вже він
25.12.2025 11:48 Ответить
і ця ймовірність =1
25.12.2025 11:52 Ответить
Коли вже всі в ЄС та США зрозуміють, що ху... можна тільки силою змусити війну припинити, що воно ще має зробити, щоб їм це довести ?!
25.12.2025 12:02 Ответить
 
 