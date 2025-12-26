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Путін продовжує вимагати всю територію Донбасу, який РФ не може захопити, - росЗМІ

Вимоги Путіна: він продовжує вимагати здачі Донбасу

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ на переговорах зі США продовжує вимагати передати їй всю територію Донбасу, який вона не в змозі захопити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо?

Під час традиційного передноворічного засідання Держради Путін стверджував, що Росія досі нібито готова піти на ті поступки, які він обговорював із Трампом в Анкориджі.

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"Тобто йдеться про те, що "Донбас наш". Було сказано, що "питання про приналежність Краматорсько-Костянтинівсько-Слов'янського вузла не обговорюється". Але що в іншому не виключений частковий обмін територіями з російської сторони теж", - пише видання.

Також Путін розповідав про те, які позиці було "на ходу" узгоджено із американцями в Анкориджі. 

Диктатор зауважив, що від деяких своїх же пропозицій американці відійшли в результаті переговорів з європейцями. За його словами, "це слабкість".

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський повідомив подробиці 20 пунктів проєкту базового документа щодо припинення війни, який обговорюється між Україною, США, Росією та європейськими партнерами.
  • Bloomberg писав, що Росія наполягатиме на ключових змінах до останнього мирного плану щодо припинення війни з Україною, який раніше озвучив український президент Володимир Зеленський. У ньому відсутні важливі для Кремля положення.

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Автор: 

путін володимир (25579) росія (70808) США (26916) Донбас (21872)
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Топ коментарі
+8
ПТН ПНХ!!!
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26.12.2025 10:22 Відповісти
+7
Це питання часу. Якщо у нього він буде, то врешті зможе захопити
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26.12.2025 10:27 Відповісти
+4
Та зрозуміло, що не буде ніякого миру. Зараз у обох сторін завдання довести ********* Донні, що у зриві перемовин винні інша сторона, щоб він ввів чи не ввів санкції..
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26.12.2025 10:25 Відповісти

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