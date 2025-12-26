Путін продовжує вимагати всю територію Донбасу, який РФ не може захопити, - росЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ на переговорах зі США продовжує вимагати передати їй всю територію Донбасу, який вона не в змозі захопити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що відомо?
Під час традиційного передноворічного засідання Держради Путін стверджував, що Росія досі нібито готова піти на ті поступки, які він обговорював із Трампом в Анкориджі.
"Тобто йдеться про те, що "Донбас наш". Було сказано, що "питання про приналежність Краматорсько-Костянтинівсько-Слов'янського вузла не обговорюється". Але що в іншому не виключений частковий обмін територіями з російської сторони теж", - пише видання.
Також Путін розповідав про те, які позиці було "на ходу" узгоджено із американцями в Анкориджі.
Диктатор зауважив, що від деяких своїх же пропозицій американці відійшли в результаті переговорів з європейцями. За його словами, "це слабкість".
Що передувало?
- Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський повідомив подробиці 20 пунктів проєкту базового документа щодо припинення війни, який обговорюється між Україною, США, Росією та європейськими партнерами.
- Bloomberg писав, що Росія наполягатиме на ключових змінах до останнього мирного плану щодо припинення війни з Україною, який раніше озвучив український президент Володимир Зеленський. У ньому відсутні важливі для Кремля положення.
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