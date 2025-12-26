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Новини Американське управління українськими ЗАЕС
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США і Росія обговорюють питання управління Запорізькою АЕС без участі України, - Путін

США та РФ обговорюють долю ЗАЕС без України, каже Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ обговорює зі США питання щодо спільного управління окупованою Запорізькою АЕС без участі України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на росЗМІ, про це він сказав на зустрічі із представниками бізнесу.

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Що відомо?

Крім того, уточнив він, американська сторона зацікавлена ​​в організації майнінгу на ЗАЕС.

Водночас з ініціативи США сторони розглядають постачання електроенергії в Україну.

Окремо диктатор сказав, що українські фахівці продовжують працювати на станції, проте тепер мають російські паспорти.

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Що передувало?

  • Раніше ЗМІ писали, що у запропонованому "мирному плані" з 28 пунктів є пункт про перезапуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між РФ та Україною.
  • За словами президента Зеленського, США пропонували поділити ЗАЕС "на трьох". Він вважає це несправедливим.
  • Президент також заявив, що території, ЗАЕС та гроші на відновлення залишаються найважчими питаннями перемовин.

Також читайте: На ЧАЕС попередили про ризик руйнування захисного укриття

Автор: 

АЕС (1242) путін володимир (25579) росія (70808) США (26916) ЗАЕС (1541)
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Топ коментарі
+57
Вірте далі ГАРАНТІЯМ. Це коли 2 гаранта ділять потім твої АЕС і твою територію.
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26.12.2025 08:20 Відповісти
+42
Таке враження, що з кожним подальшим днем перебування Зєлєньського на посаді - положення України у протистоянні з росією та Трампом стає все гіршим і гіршим!
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26.12.2025 08:21 Відповісти
+30
Дожилися! - *****
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26.12.2025 08:17 Відповісти

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