США і Росія обговорюють питання управління Запорізькою АЕС без участі України, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ обговорює зі США питання щодо спільного управління окупованою Запорізькою АЕС без участі України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на росЗМІ, про це він сказав на зустрічі із представниками бізнесу.
Що відомо?
Крім того, уточнив він, американська сторона зацікавлена в організації майнінгу на ЗАЕС.
Водночас з ініціативи США сторони розглядають постачання електроенергії в Україну.
Окремо диктатор сказав, що українські фахівці продовжують працювати на станції, проте тепер мають російські паспорти.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ писали, що у запропонованому "мирному плані" з 28 пунктів є пункт про перезапуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між РФ та Україною.
- За словами президента Зеленського, США пропонували поділити ЗАЕС "на трьох". Він вважає це несправедливим.
- Президент також заявив, що території, ЗАЕС та гроші на відновлення залишаються найважчими питаннями перемовин.
Топ коментарі
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