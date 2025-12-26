РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11791 посетитель онлайн
Новости Американское управление украинской ЗАЭС
2 388 43

США и Россия обсуждают вопрос управления Запорожской АЭС без участия Украины, - Путин

США и РФ обсуждают судьбу ЗАЭС без Украины, говорит Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ обсуждает с США вопрос о совместном управлении оккупированной Запорожской АЭС без участия Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на росСМИ, об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Кроме того, уточнил он, американская сторона заинтересована в организации майнинга на ЗАЭС.

В то же время по инициативе США стороны рассматривают поставки электроэнергии в Украину.

Отдельно диктатор сказал, что украинские специалисты продолжают работать на станции, однако теперь имеют российские паспорта.

Читайте: ЗАЭС потребует "особого статуса" в случае достижения мирного соглашения, - Гросси

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ писали, что в предложенном "мирном плане" из 28 пунктов есть пункт о перезапуске ЗАЭС под надзором МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между РФ и Украиной.
  • По словам президента Зеленского, США предлагали разделить ЗАЭС "на троих". Он считает это несправедливым.
  • Президент также заявил, что территории, ЗАЭС и деньги на восстановление остаются самыми сложными вопросами переговоров.

Читайте также: На ЧАЭС предупредили о риске разрушения защитного укрытия

Автор: 

АЭС (570) путин владимир (32598) россия (98518) США (28775) Запорожская АЭС (789)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Вірте далі ГАРАНТІЯМ. Це коли 2 гаранта ділять потім твої АЕС і твою територію.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:20 Ответить
+15
Таке враження, що з кожним подальшим днем перебування Зєлєньського на посаді - положення України у протистоянні з росією та Трампом стає все гіршим і гіршим!
показать весь комментарий
26.12.2025 08:21 Ответить
+8
Дожилися! - *****
показать весь комментарий
26.12.2025 08:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дожилися! - *****
показать весь комментарий
26.12.2025 08:17 Ответить
А шо не так??
показать весь комментарий
26.12.2025 08:24 Ответить
Акуєть! На нашій станції вони будуть майнити кріпту, руками наших людей, роздавши їм паспорти з куркою-мутантом. А платити будемо ми, бо ж "частину електроенергіі постачатимуть до України" - та чи безплатно це?
показать весь комментарий
26.12.2025 08:39 Ответить
Частину яку отримаєм то вкрадуть .
показать весь комментарий
26.12.2025 08:42 Ответить
Я не сказав, що не вкладуть. Я сказав, що ми за це ще й заплатимо.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:44 Ответить
закономірно.. ми і так давно за все платимо,,тепер вже і своїми життями
показать весь комментарий
26.12.2025 08:47 Ответить
Вірте далі ГАРАНТІЯМ. Це коли 2 гаранта ділять потім твої АЕС і твою територію.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:20 Ответить
Ми й так би все просрали -діло часу..як в 91--Україна має найбільший потенціал серед країн Європи
2022 Україна найбідніша та найкорумпованіша серед країн бувшого срср,,про Європу мовчу
54млн в 91 і 30 у 22,,а тепер і того менше
показать весь комментарий
26.12.2025 08:40 Ответить
Що?! Ти гнида підкацапська платиш?
показать весь комментарий
26.12.2025 09:09 Ответить
Таке враження, що з кожним подальшим днем перебування Зєлєньського на посаді - положення України у протистоянні з росією та Трампом стає все гіршим і гіршим!
показать весь комментарий
26.12.2025 08:21 Ответить
Неправда! Мінська-3 точно не буде!
Вірте президенту! Порошенко давно б вже всіх нас здав!
показать весь комментарий
26.12.2025 08:46 Ответить
Так. В нього є досвід Іловайська та Дебальцевого.
показать весь комментарий
26.12.2025 09:11 Ответить
Враження АБСОЛЮТНО ВІРНЕ !!!!
показать весь комментарий
26.12.2025 08:47 Ответить
Гундосого під арешт
показать весь комментарий
26.12.2025 08:22 Ответить
Який нах арешт,мінімум шибиниця.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:32 Ответить
Гундосий робить все, щоб не було тієї держави, яка може його заарештувати. На крайній випадок, якщо вийде переобратися, щоб не відповідати за злочини і дограбовуваьи те, що залишиться. Там ЄС обіцяє сотні мільярдів на відбудову. А коли він допоможе донищити державу, то сенатор з парламенту ворога деркач особисто дасть подання пуйлу на вручення команді ''слуг'' золотої зірки. Бо хто їм віддав Енергоатом? А хто запустив мільярдних влрюг розікрасти економіку?
показать весь комментарий
26.12.2025 08:38 Ответить
Довоювались
показать весь комментарий
26.12.2025 08:23 Ответить
І з кожним разом умови гірші
показать весь комментарий
26.12.2025 08:25 Ответить
Take zadumano. Pro ce pysav Henry Ford u knyzi "Svitove jevrejstvo".
показать весь комментарий
26.12.2025 08:31 Ответить
То фальшак. Форд такого не писав.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:40 Ответить
Ford pysav pro "switowyj uriad" u tij knyzi. Podibne pysaly Pawel Smolenskij, Adrian Polonski, "Katehizys jevreja v SSSR"... Ford pysav ne tilky pro biznes.
показать весь комментарий
26.12.2025 09:07 Ответить
А хто на ці "умови" погодився?
показать весь комментарий
26.12.2025 08:33 Ответить
🤣🤣думаєш тебе питати хтось буде
показать весь комментарий
26.12.2025 08:35 Ответить
Рижий Доні по псевду Краснов..
показать весь комментарий
26.12.2025 08:49 Ответить
на все СВІЙ час
показать весь комментарий
26.12.2025 08:26 Ответить
Угу, а сектор Газа стане курортом. Тільки для цього тре, всього лише для початку, викинути звідти усіх місцевих. Ну а з ЗАЕС усіх московитів.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:28 Ответить
США - мародери
показать весь комментарий
26.12.2025 08:29 Ответить
Хто ними керує ? ГЕШЕФТНИКИ !!!
показать весь комментарий
26.12.2025 08:50 Ответить
Цілий Світ це бачить і ми їм це запам'ятаємо.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:53 Ответить
Украинцам она не нужна,сдали,без боя,за полдня,жуя сочные майские шашлыки.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:29 Ответить
Лютневі.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:41 Ответить
Пустопорожня маячня шизофреніка.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:30 Ответить
Грабитель и его подельник барыга делят награбленное
показать весь комментарий
26.12.2025 08:30 Ответить
Та нічого вони не поділять. Трампону три роки максимум залишилося вчиняти безлад. Якщо в наступному через імпічмент не викинуть на звалище історії. А про ***** то окремий випадок. Можуть "дарагіє таварісчі" і завтра подушкою задушити.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:37 Ответить
Сраліна теж могли, та у 1953 нарешті змогли. Хтось дочекався, але не только лиш всі
показать весь комментарий
26.12.2025 08:43 Ответить
Воєний злочинець хоче домовитися з американським баригою поділити на двох ,тут ще цьому допомагає нікчемність української влади для яких понад усе власна дупа ,а не державні інтереси . Чому немає позовів проти рашських злочинців в міжнародні судди їх має бути сотні тисяч.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:47 Ответить
Смоли гарячої вам обом у горлянку, педофілам клятим, а не ЗАЕС.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:48 Ответить
Смола не смачна ! Новічку !!!!!!!
показать весь комментарий
26.12.2025 08:52 Ответить
Докерувалися потужні і незламні !Зробили все, щоб країною керували не внутрішні, а зовнішні сили.
показать весь комментарий
26.12.2025 08:57 Ответить
Хер тобі в саме горло мразота
показать весь комментарий
26.12.2025 08:57 Ответить
Якщо сша на це підуть то вони прямі співучасники злочину і про це потрібно заявити в ООН
показать весь комментарий
26.12.2025 09:04 Ответить
Дві "гієни", в образі Кремля та Білого дому, будуть домовляться, хто більше "шерсті настриже", з вівці-України, чи більший кавалок м"яса відкусить?
показать весь комментарий
26.12.2025 09:01 Ответить
 
 