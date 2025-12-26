США и Россия обсуждают вопрос управления Запорожской АЭС без участия Украины, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ обсуждает с США вопрос о совместном управлении оккупированной Запорожской АЭС без участия Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на росСМИ, об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса.

Что известно?

Кроме того, уточнил он, американская сторона заинтересована в организации майнинга на ЗАЭС.

В то же время по инициативе США стороны рассматривают поставки электроэнергии в Украину.

Отдельно диктатор сказал, что украинские специалисты продолжают работать на станции, однако теперь имеют российские паспорта.

Что предшествовало?

Ранее СМИ писали, что в предложенном "мирном плане" из 28 пунктов есть пункт о перезапуске ЗАЭС под надзором МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между РФ и Украиной.

По словам президента Зеленского, США предлагали разделить ЗАЭС "на троих". Он считает это несправедливым.

Президент также заявил, что территории, ЗАЭС и деньги на восстановление остаются самыми сложными вопросами переговоров.

