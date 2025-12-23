РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9122 посетителя онлайн
Новости Удар дрона по ЧАЭС
930 6

На ЧАЭС предупредили о риске разрушения защитного укрытия

На ЧАЭС предупредили об угрозе повреждения укрытия

На Чернобыльской атомной электростанции существует серьезный риск повреждения внутреннего радиационного укрытия в случае нового российского удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью директора ЧАЭС Сергея Тараканова агентству Agence France-Presse. По его словам, последствия такого удара могут быть критическими для безопасности объекта.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Руководитель станции подчеркнул, что восстановление защитного сооружения в случае серьезных повреждений может занять несколько лет. Сейчас укрытие остается уязвимым для ракетных и дронных атак.

Читайте: Конфайнмент ЧАЭС потерял основные функции безопасности после удара дрона, - МАГАТЭ

Угроза для защитной оболочки

Сергей Тараканов отметил, что прямое попадание ракеты или беспилотника, а также удар вблизи объекта, могут привести к серьезным последствиям. В частности, взрыв способен вызвать локальные сейсмические колебания, которые поставят под угрозу стабильность конструкции.

"Если ракета или дрон попадет прямо в укрытие или упадет рядом, это может вызвать мини-землетрясение. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение останется на месте", — подчеркнул директор ЧАЭС.

Именно возможное разрушение внутренней оболочки Тараканов назвал главной опасностью для объекта.

Читайте также: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобылю: США и Россия проголосовали против

Состояние укрытия и уровень радиации

По словам руководителя станции, отверстие, образовавшееся в результате удара дрона, уже закрыто специальным защитным экраном. В то же время около 300 меньших отверстий, которые появились во время тушения пожара, еще требуют ремонта.

Несмотря на повреждения, ситуация с радиационным фоном остается под контролем. Тараканов заверил, что уровень радиации на Чернобыльской АЭС стабилен и не превышает допустимых норм.

Читайте также: Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили мощность из-за обстрелов РФ: МАГАТЭ призывает к "военной сдержанности"

Автор: 

АЭС (567) Киевская область (4498) радиация (325) ЧАЭС (579) Чернобыль (515) укрытие (166)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Старий саркофаг 30 з гаком років простояв дірявий і всім було прохріну ,а тут розвинули бурхливу діяльність.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:00 Ответить
Це про новий 2019р.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:14 Ответить
Ну нехай Гросі який сосеться з рашистами закриває своєю сракою діри
показать весь комментарий
23.12.2025 21:04 Ответить
Не нийте, а ставте вентилятори. Хай дме на Гомель, Смолєнск і так далі.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:15 Ответить
афігеть!!!!
буржуї з 1986 року строілі строілі.....

і, що, ***, построілі?

магате ти де?
гросі, тебе трамп догнав за статками, чи ще нє.....
показать весь комментарий
23.12.2025 21:15 Ответить
От цікаво, зарубіжні донори виділяли кошти на побудову конфаймента з умовою, щоб проектувальниками були теж зарубіжні фірми, які б оплачувались з виділених коштів. Це при януковичу, МАГАТЕ теж була в курсі і начебто всі гарантували стійкість укриття. Правда, там довго ошивались росіяни з інституту Курчатова. Не впевнена, що всі там були науковці, так що як зробити паскудство знають.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:23 Ответить
 
 