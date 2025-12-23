На ЧАЭС предупредили о риске разрушения защитного укрытия

На Чернобыльской атомной электростанции существует серьезный риск повреждения внутреннего радиационного укрытия в случае нового российского удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью директора ЧАЭС Сергея Тараканова агентству Agence France-Presse. По его словам, последствия такого удара могут быть критическими для безопасности объекта.

Руководитель станции подчеркнул, что восстановление защитного сооружения в случае серьезных повреждений может занять несколько лет. Сейчас укрытие остается уязвимым для ракетных и дронных атак.

Угроза для защитной оболочки

Сергей Тараканов отметил, что прямое попадание ракеты или беспилотника, а также удар вблизи объекта, могут привести к серьезным последствиям. В частности, взрыв способен вызвать локальные сейсмические колебания, которые поставят под угрозу стабильность конструкции.

"Если ракета или дрон попадет прямо в укрытие или упадет рядом, это может вызвать мини-землетрясение. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение останется на месте", — подчеркнул директор ЧАЭС.

Именно возможное разрушение внутренней оболочки Тараканов назвал главной опасностью для объекта.

Состояние укрытия и уровень радиации

По словам руководителя станции, отверстие, образовавшееся в результате удара дрона, уже закрыто специальным защитным экраном. В то же время около 300 меньших отверстий, которые появились во время тушения пожара, еще требуют ремонта.

Несмотря на повреждения, ситуация с радиационным фоном остается под контролем. Тараканов заверил, что уровень радиации на Чернобыльской АЭС стабилен и не превышает допустимых норм.

В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

Вследствие атаки дрона РФ повреждена целостность внешней оболочки ЧАЭС и оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

