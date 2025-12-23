Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили мощность из-за обстрелов РФ: МАГАТЭ призывает к "военной сдержанности"
В МАГАТЭ сообщили, что Хмельницкая и Ровенская АЭС снижают мощность из-за повреждения электроподстанций в результате российских обстрелов, и призвали к "военной сдержанности".
Об этом сообщает МАГАТЭ в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"В Украине Хмельницкая и Ровенская АЭС снижают мощность после целенаправленных атак на электрические подстанции, что еще больше осложняет стабильность энергосистемы", - говорится в сообщении
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал "к военной сдержанности, чтобы предотвратить ядерную аварию".
Что предшествовало?
Ранее и.о. министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что в результате масштабной атаки РФ 23 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены сократить объемы производства электроэнергии.
Что известно об атаке РФ
- Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.
- В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
- В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
- Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
- Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.
