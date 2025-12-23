РУС
Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили мощность из-за обстрелов РФ: МАГАТЭ призывает к "военной сдержанности"

МАГАТЭ об АЭС

В МАГАТЭ сообщили, что Хмельницкая и Ровенская АЭС снижают мощность из-за повреждения электроподстанций в результате российских обстрелов, и призвали к "военной сдержанности".

Об этом сообщает МАГАТЭ в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине Хмельницкая и Ровенская АЭС снижают мощность после целенаправленных атак на электрические подстанции, что еще больше осложняет стабильность энергосистемы", - говорится в сообщении

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал "к военной сдержанности, чтобы предотвратить ядерную аварию".

Что предшествовало?

Ранее и.о. министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что в результате масштабной атаки РФ 23 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены сократить объемы производства электроэнергии.

Что известно об атаке РФ

  • Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
  • Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.
  • Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.
  • В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
  • В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
  • Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
  • Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.

В "маґате" кацапія розставляє тих баранів як хоче. Тому не чекайте чогось розумного від них. кацапи купили їх усіх, без жодного винятку, з бебехами.
23.12.2025 17:11
В смислі знизили? а стюардесса Юля обіцяла ж потужну перемогу світла над пітьмою на Різдво, свічку підпалювала..
23.12.2025 17:21
МАГАТЕ??? Воно як і Швейцарський Червоний Хрест в х...й путіну трублять....стрмано...
23.12.2025 17:07
В "маґате" кацапія розставляє тих баранів як хоче. Тому не чекайте чогось розумного від них. кацапи купили їх усіх, без жодного винятку, з бебехами.
23.12.2025 17:11
❗️ Зафіксовано комунікації пунктів управління стратегічної авіації ВКС РФ на бойовій частоті: ознака підготовки РФ до ракетного удару найближчим часом

Також виявлено комунікації бойових пунктів управління Чорноморського флоту в районі Краснодарського краю.
23.12.2025 17:09
Якийсь дивний блекаут москви вийшов.
23.12.2025 17:11
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре занепоєн чи стурбован ?
23.12.2025 17:12
Говорили что сбили все ракеты кроме одной! Так почему тогда в 3 областях щас блкаут тогда? И куда делись те оборонные споруды, которыми так хвастался тупой дегенерат Шмыгаль?
23.12.2025 17:12
"Споруди" на місці, але толку з них...
23.12.2025 17:17
Закликуші в своєму репертуарі. Слимаки.
23.12.2025 17:14
В смислі знизили? а стюардесса Юля обіцяла ж потужну перемогу світла над пітьмою на Різдво, свічку підпалювала..
23.12.2025 17:21
Оце і всі ваші гарантії безпеки що будуть закливати до стриманості, притому обидві стророни. Фактично ж МАГАТЕ такими заявами підтримує удари по українських АЕС
23.12.2025 17:25
 
 