Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили мощность из-за обстрелов РФ: МАГАТЭ призывает к "военной сдержанности"

В МАГАТЭ сообщили, что Хмельницкая и Ровенская АЭС снижают мощность из-за повреждения электроподстанций в результате российских обстрелов, и призвали к "военной сдержанности".

Об этом сообщает МАГАТЭ в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине Хмельницкая и Ровенская АЭС снижают мощность после целенаправленных атак на электрические подстанции, что еще больше осложняет стабильность энергосистемы", - говорится в сообщении

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал "к военной сдержанности, чтобы предотвратить ядерную аварию".

Что предшествовало?

Ранее и.о. министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что в результате масштабной атаки РФ 23 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены сократить объемы производства электроэнергии.

Что известно об атаке РФ