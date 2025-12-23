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Новини
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Хмельницька та Рівненська АЕС знизили потужність через обстріли РФ: МАГАТЕ закликає до "військової стриманості"

МАГАТЕ про АЕС

У МАГАТЕ повідомили, що Хмельницька та Рівненська АЕС знижують потужність через пошкодження електропідстанцій внаслідок російських обстрілів, і закликали до "військової стриманості".

Про це повідомляє МАГАТЕ у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні Хмельницька та Рівненська АЕС знижують потужність після цілеспрямованих атак на електричні підстанції, що ще більше ускладнює стабільність енергосистеми", - йдеться в повідомленні

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре закликав "до військової стриманості, щоб запобігти ядерній аварії".

Що передувало?

Раніше в.о. міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що внаслідок масштабної атаки РФ 23 грудня українські атомні електростанції були змушені скоротити обсяги виробництва електроенергії.

Що відомо про атаку РФ

  • Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
  • Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
  • Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
  • Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула одна дитина, пошкоджено будинки та підприємства.
  • На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
  • На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
  • Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
  • Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

Автор: 

АЕС (1242) МАГАТЕ (841) обстріл (35056) Хмельницька АЕС (154) Гроссі Рафаель (354) Рівненська АЕС (14)
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Топ коментарі
+1
МАГАТЕ??? Воно як і Швейцарський Червоний Хрест в х...й путіну трублять....стрмано...
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23.12.2025 17:07 Відповісти
+1
Якийсь дивний блекаут москви вийшов.
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23.12.2025 17:11 Відповісти
+1
В "маґате" кацапія розставляє тих баранів як хоче. Тому не чекайте чогось розумного від них. кацапи купили їх усіх, без жодного винятку, з бебехами.
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23.12.2025 17:11 Відповісти

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