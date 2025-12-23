Хмельницька та Рівненська АЕС знизили потужність через обстріли РФ: МАГАТЕ закликає до "військової стриманості"

У МАГАТЕ повідомили, що Хмельницька та Рівненська АЕС знижують потужність через пошкодження електропідстанцій внаслідок російських обстрілів, і закликали до "військової стриманості".

Про це повідомляє МАГАТЕ у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні Хмельницька та Рівненська АЕС знижують потужність після цілеспрямованих атак на електричні підстанції, що ще більше ускладнює стабільність енергосистеми", - йдеться в повідомленні

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре закликав "до військової стриманості, щоб запобігти ядерній аварії".

Що передувало?

Раніше в.о. міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що внаслідок масштабної атаки РФ 23 грудня українські атомні електростанції були змушені скоротити обсяги виробництва електроенергії.

Що відомо про атаку РФ