Хмельницька та Рівненська АЕС знизили потужність через обстріли РФ: МАГАТЕ закликає до "військової стриманості"
У МАГАТЕ повідомили, що Хмельницька та Рівненська АЕС знижують потужність через пошкодження електропідстанцій внаслідок російських обстрілів, і закликали до "військової стриманості".
Про це повідомляє МАГАТЕ у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"В Україні Хмельницька та Рівненська АЕС знижують потужність після цілеспрямованих атак на електричні підстанції, що ще більше ускладнює стабільність енергосистеми", - йдеться в повідомленні
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре закликав "до військової стриманості, щоб запобігти ядерній аварії".
Що передувало?
Раніше в.о. міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що внаслідок масштабної атаки РФ 23 грудня українські атомні електростанції були змушені скоротити обсяги виробництва електроенергії.
Що відомо про атаку РФ
- Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
- Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
- Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
- Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула одна дитина, пошкоджено будинки та підприємства.
- На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
- На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
- Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
- Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.
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