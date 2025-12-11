Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию относительно Чернобыля: США и Россия проголосовали против

Генеральная Ассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию, направленную на усиление международного сотрудничества и минимизацию последствий Чернобыльской катастрофы.

Отмечается, что документ получил поддержку 97 государств. Против проголосовали США, Россия и Беларусь, а также Китай, Северная Корея, Никарагуа, Конго и Нигер. Еще 39 стран воздержались.

Принятая резолюция официально признает длительные и серьезные последствия Чернобыльской аварии и подчеркивает необходимость дальнейшей поддержки пострадавших регионов. В документе выражается "серьезная обеспокоенность" из-за повреждения нового конфайнмента над разрушенным энергоблоком ЧАЭС после атаки российского дрона 14 февраля 2025 года, что поставило под угрозу многолетние международные усилия по укреплению безопасности объекта.

Резолюция также закрепляет изменение англоязычного написания названия Чернобыля: отныне в официальных документах ООН будет использоваться украинская транслитерация Chornobyl вместо советского варианта Chernobyl. Это касается и названия Международного дня памяти, который ежегодно отмечается 26 апреля.

Генеральная ассамблея решила провести специальное заседание 24 апреля 2026 года, посвященное 40-й годовщине трагедии, и призвала международное сообщество поддержать Украину в восстановлении поврежденной инфраструктуры АЭС.

Позиция США

Особое внимание привлекла позиция США. Представительница американской делегации объяснила голосование "против" не отказом от поддержки ядерной безопасности Украины, а идеологическими разногласиями по поводу формулировок, предложенных в документе ООН.

"Соединенные Штаты проголосовали против текста из-за ссылки на Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и связанного с ней языка. Повестка дня на период до 2030 года и Цели устойчивого развития продвигают программу мягкого глобального управления, несовместимую с национальным суверенитетом и противоречащую интересам США", - отметила представительница США.

Американская дипломатка подчеркнула, что Вашингтон и в дальнейшем поддерживает международные стандарты ядерной безопасности и прилагает усилия для предотвращения инцидентов на украинских атомных объектах в военных условиях.

Комментарии Украины

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, представляя проект резолюции, резко раскритиковал попытки Беларуси продвигать альтернативный документ. Он напомнил, что Минск утратил моральное право инициировать такие шаги после того, как предоставил свою территорию для российского вторжения в Украину в 2022 году, что в конечном итоге привело к захвату ЧАЭС российскими военными.

"Действия государства, которое позволяет другой стране использовать свою территорию для акта агрессии против третьего государства, сами по себе являются актом агрессии", — подчеркнул Мельник.

Он также подчеркнул историческую справедливость изменения транслитерации названия станции. По его словам, вариант Chernobyl происходит от российской транслитерации советского периода, и его дальнейшее использование означает "продолжение имперского наследия".