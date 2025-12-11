РУС
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию относительно Чернобыля: США и Россия проголосовали против

Генеральная Ассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию, направленную на усиление международного сотрудничества и минимизацию последствий Чернобыльской катастрофы. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что документ получил поддержку 97 государств. Против проголосовали США, Россия и Беларусь, а также Китай, Северная Корея, Никарагуа, Конго и Нигер. Еще 39 стран воздержались.

Принятая резолюция официально признает длительные и серьезные последствия Чернобыльской аварии и подчеркивает необходимость дальнейшей поддержки пострадавших регионов. В документе выражается "серьезная обеспокоенность" из-за повреждения нового конфайнмента над разрушенным энергоблоком ЧАЭС после атаки российского дрона 14 февраля 2025 года, что поставило под угрозу многолетние международные усилия по укреплению безопасности объекта.

Резолюция также закрепляет изменение англоязычного написания названия Чернобыля: отныне в официальных документах ООН будет использоваться украинская транслитерация Chornobyl вместо советского варианта Chernobyl. Это касается и названия Международного дня памяти, который ежегодно отмечается 26 апреля.

Генеральная ассамблея решила провести специальное заседание 24 апреля 2026 года, посвященное 40-й годовщине трагедии, и призвала международное сообщество поддержать Украину в восстановлении поврежденной инфраструктуры АЭС.

Позиция США

Особое внимание привлекла позиция США. Представительница американской делегации объяснила голосование "против" не отказом от поддержки ядерной безопасности Украины, а идеологическими разногласиями по поводу формулировок, предложенных в документе ООН.

"Соединенные Штаты проголосовали против текста из-за ссылки на Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и связанного с ней языка. Повестка дня на период до 2030 года и Цели устойчивого развития продвигают программу мягкого глобального управления, несовместимую с национальным суверенитетом и противоречащую интересам США", - отметила представительница США.

Американская дипломатка подчеркнула, что Вашингтон и в дальнейшем поддерживает международные стандарты ядерной безопасности и прилагает усилия для предотвращения инцидентов на украинских атомных объектах в военных условиях.

Комментарии Украины

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, представляя проект резолюции, резко раскритиковал попытки Беларуси продвигать альтернативный документ. Он напомнил, что Минск утратил моральное право инициировать такие шаги после того, как предоставил свою территорию для российского вторжения в Украину в 2022 году, что в конечном итоге привело к захвату ЧАЭС российскими военными.

"Действия государства, которое позволяет другой стране использовать свою территорию для акта агрессии против третьего государства, сами по себе являются актом агрессии", — подчеркнул Мельник.

Он также подчеркнул историческую справедливость изменения транслитерации названия станции. По его словам, вариант Chernobyl происходит от российской транслитерации советского периода, и его дальнейшее использование означает "продолжение имперского наследия".

Топ комментарии
+35
найщиріші вітання великому американському народу !

ви таки "зробили" Америку разом !
із рашкою, киташкою, білорашкою, північною кореєю, нікарагуа та ще кількома уродами !

трамп - це днище Америки !

.
11.12.2025 06:39 Ответить
+30
Ну штати росії не підвели, молодці на боці терориста.
11.12.2025 06:29 Ответить
+16
До чого США докотилися при трампоні. Треш.
11.12.2025 06:57 Ответить
Ну штати росії не підвели, молодці на боці терориста.
11.12.2025 06:29 Ответить
найщиріші вітання великому американському народу !

ви таки "зробили" Америку разом !
із рашкою, киташкою, білорашкою, північною кореєю, нікарагуа та ще кількома уродами !

трамп - це днище Америки !

.
11.12.2025 06:39 Ответить
!!!1000!!!!
11.12.2025 07:10 Ответить
Цікаво, на яких умовах ху... ло прийняло до себе в групу США, трампонутий вже тільки цім довів на чиєму він боці. США лягли повністю під ху...лостан, хоча і пробують виправдовувати свої дії. Прощай великая держава, привітання залежності від ху....лостану, а значить і від Китаю.
11.12.2025 06:40 Ответить
В любий момент любі санкції та "гарантії" США може відмінити, просто потому. І Бубочка, і любий наш інший президент можуть хоч всратись, механізмів цьому завадити немає. Буде просто собачий пеніс, як за Будапешт чи ресурси. Навіть бусіків скляних та люстерок не буде.
11.12.2025 06:46 Ответить
Хороша компашка вийшла, колоритна, показова. А Штати вже не ті штати, які були створені європейцями в свій час Тепер всередині там китайці, латінос, африканці, які і задають вектор політики. Тому не дивно. Такой проект як США можна вважати закритим.
11.12.2025 06:54 Ответить
До чого США докотилися при трампоні. Треш.
11.12.2025 06:57 Ответить
А що тут дивного? Чорнобильський реактор підірвали кацапи, про це треба говорити відкрито. Проект реактору розроблений на москві мав критичні дефекти, керівництво станції, яке давало дозвіл на "експеримент" складалось виключно з кацапів, керували ним також кацапи. Не дивно, що ці покидьки ніколи не визнають своєї провини та продовжать блокувати будь-які рішення по цьому питанню.
А Штати зараз виступають адвокатами раші через позицію хворого, рудого дегенерата, хоча, якщо говорити об'єктивно, то глобально від кремлівських упирів вони ніколи й не відрізнялись..
11.12.2025 07:15 Ответить
Якшо будуєш реактор з цегли шоб зекономити то рано чи пізно він вийде з ладу - і так реактор з цегли ( якшо цікаво тирнет вам в поміч ).
11.12.2025 07:24 Ответить
Оце і є справжнє місце в світі, яке посідає США - серед країн-ізгоїв. Війна зруйнувала багато міфів, включно міф про велич США та статус міжнародного поліцейського. Поліцейський виявився нікудишнім перевертнем в погонах, який опинився в кампанії гопників
11.12.2025 07:34 Ответить
Трамп вже навіть не криється
11.12.2025 08:03 Ответить
тркамп прям смокче путину без перерви
11.12.2025 08:04 Ответить
Штати в потужній компанії і те що недавно сказав що сомалійці це лайно.Лайно якраз МАГА і їх прихильники.
11.12.2025 08:09 Ответить
Досить побачити список однодумців і все ясно! Не буває так щоб порядна людина приймала бік останнього негідника і маніака! Скажи мені хто твій друг - і я скажу хто ти! америка - лайно !
11.12.2025 08:44 Ответить
Росія та Білорусь, а також Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Конго та Нігер - гарна компанія для вчорашнього жандарма світу.
11.12.2025 09:04 Ответить
Зараз сша це як в путіностані - жандарм покохався з злочинцем та перекваліфікувався на баригу.
11.12.2025 09:11 Ответить
До чего довел планету этот фигляр ПЖ!
11.12.2025 09:19 Ответить
Якби все населення США пішло срати на могили Вашингтона, Рузвельта, Рейгана та інших своїх президентів, то навіть тоді не було б такої ганьби.
11.12.2025 09:23 Ответить
 
 