Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобиля: США і Росія проголосували проти

Генеральна Асамблея ООН підтримала українську резолюцію, спрямовану на посилення міжнародної співпраці та мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що документ отримав підтримку 97 держав. Проти проголосували США, Росія та Білорусь, а також Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Конго та Нігер. Ще 39 країн утрималися.

Ухвалена резолюція офіційно визнає тривалі та серйозні наслідки Чорнобильської аварії й підкреслює необхідність подальшої підтримки постраждалих регіонів. У документі висловлюється "серйозна стурбованість" через пошкодження нового конфайнменту над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС після атаки російського дрона 14 лютого 2025 року, що поставило під загрозу багаторічні міжнародні зусилля зі зміцнення безпеки об’єкта.

Резолюція також закріплює зміну англомовного написання назви Чорнобиля: відтепер в офіційних документах ООН використовуватиметься українська транслітерація Chornobyl замість радянського варіанту Chernobyl. Це стосується й назви Міжнародного дня пам’яті, який щороку відзначається 26 квітня.

Генеральна асамблея вирішила провести спеціальне засідання 24 квітня 2026 року, присвячене 40-й річниці трагедії, та закликала міжнародну спільноту підтримати Україну у відновленні пошкодженої інфраструктури АЕС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив нового директора Чорнобильської АЕС. Що про нього відомо?

Позиція США

Особливу увагу привернула позиція США. Представниця американської делегації пояснила голосування "проти" не відмовою від підтримки ядерної безпеки України, а ідеологічними розбіжностями щодо формулювань, запропонованих у документі ООН.

"Сполучені Штати проголосували проти тексту через посилання на Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року та пов'язану з ним мову. Порядок денний на період до 2030 року та Цілі сталого розвитку просувають програму м'якого глобального управління, несумісну з національним суверенітетом і суперечать інтересам США", - зазначила представниця США.

Американська дипломатка підкреслила, що Вашингтон і надалі підтримує міжнародні стандарти ядерної безпеки та докладає зусиль для запобігання інцидентам на українських атомних об’єктах у воєнних умовах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошкоджений росіянами конфайнмент на ЧАЕС відновлять до кінця наступного року

Коментарі України

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник, презентуючи проєкт резолюції, різко розкритикував спроби Білорусі просувати альтернативний документ. Він нагадав, що Мінськ утратив моральне право ініціювати такі кроки після того, як надав свою територію для російського вторгнення в Україну у 2022 році, що зрештою призвело до захоплення ЧАЕС російськими військовими.

"Дії держави, яка дозволяє іншій країні використовувати свою територію для акту агресії проти третьої держави, самі по собі є актом агресії", — наголосив Мельник.

Він також підкреслив історичну справедливість зміни транслітерації назви станції. За його словами, варіант Chernobyl походить від російської транслітерації радянського періоду, і його подальше використання означає "продовження імперської спадщини".