На ЧАЕС попередили про ризик руйнування захисного укриття

На Чорнобильській атомній електростанції існує серйозний ризик пошкодження внутрішнього радіаційного укриття у разі нового російського удару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю директора ЧАЕС Сергія Тараканова агентству Agence France-Presse. За його словами, наслідки такого удару можуть бути критичними для безпеки об’єкта.

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Керівник станції наголосив, що відновлення захисної споруди у разі серйозних пошкоджень може тривати кілька років. Наразі укриття залишається вразливим до ракетних і дронових атак.

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Загроза для захисної оболонки

Сергій Тараканов зазначив, що пряме влучання ракети або безпілотника, а також удар поблизу об’єкта, можуть спричинити серйозні наслідки. Зокрема, вибух здатен викликати локальні сейсмічні коливання, які поставлять під загрозу стабільність конструкції.

"Якщо ракета або дрон влучить прямо в укриття або впаде поруч, це може спричинити міні-землетрус. Ніхто не може гарантувати, що захисна споруда залишиться на місці", — наголосив директор ЧАЕС.

Саме можливе руйнування внутрішньої оболонки Тараканов назвав головною небезпекою для об’єкта.

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Стан укриття та рівень радіації

За словами керівника станції, отвір, утворений внаслідок удару дрона, вже закрито спеціальним захисним екраном. Водночас близько 300 менших отворів, які з’явилися під час гасіння пожежі, ще потребують ремонту.

Попри пошкодження, ситуація з радіаційним фоном залишається контрольованою. Тараканов запевнив, що рівень радіації на Чорнобильській АЕС є стабільним і не перевищує допустимих норм.

У ніч на 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС.

Внаслідок атаки дрона РФ пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки ЧАЕС та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

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