Конфайнмент ЧАЕС втратив основні функції безпеки після удару дрона, - МАГАТЕ
Експерти МАГАТЕ дійшли висновку, що новий безпечний конфайнмент (НБК) Чорнобильської АЕС, пошкоджений унаслідок удару безпілотника в лютому 2025 року, втратив свої ключові функції безпеки, зокрема функцію локалізації.
Про це повідомив генеральний директор організації Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
МАГАТЕ завершило оцінку пошкодженого НБК
Команда МАГАТЕ минулого тижня завершила комплексну оцінку стану НБК. Місія підтвердила, що хоча об’єкт втратив критичні функції, його несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали незворотних пошкоджень.
За даними місії, на даху НБК проведено тимчасові локальні ремонти, однак цього недостатньо для довгострокової безпеки. Гроссі наголосив, що необхідно провести своєчасне та комплексне відновлення, аби запобігти подальшому руйнуванню.
Рекомендації МАГАТЕ
Організація рекомендує Україні:
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продовжити відновлювальні роботи НБК;
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посилити заходи з контролю вологості;
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оновити програму моніторингу корозії;
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модернізувати інтегровану автоматичну систему моніторингу споруди "Саркофаг".
Ремонт за підтримки ЄБРР у 2026 році
У 2026 році за участі Європейського банку реконструкції та розвитку планується проведення додаткових тимчасових робіт, спрямованих на відновлення ізоляційної функції НБК. Це має створити технічні передумови для повного відновлення після завершення війни.
Удар "шахеда" по Чорнобильскій АЕС
Нагадуємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у "Новий безпечний конфайнмент", який накриває старий саркофаг і зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС. Надзвичайники виявили кілька місць із пошкодженнями.
Голова Держатомрегулювання пояснив, що дрон росіян атакував арку "Нового безпечного конфайнменту", зробивши отвір у конструкції. Окрім того, там виникла пожежа. Так, були пошкоджені й зовнішня, і внутрішня оболонки, вантажопідіймальне обладнання, не працюють системи вентиляції, є проблеми з електропостачанням.
Після удару "шахеда" Кабінет Міністрів виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.
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- РФ накажете?
- з РФ гроші стягнете?
.....неа, ще одна контора де зп по 20 000$ щоб чисто потриндеть
На "дірку залатати зашити заварити" знадобиться ще як мінімум 3 млрд.грн.
Мля , 21 століття , вік найновітніших супертехнологій , і в будівництві теж , і ви не можете залатати діру в дахові .!!? Я в шоці .
Ну він же ж це робив уже коли рашкинці танки обстрілювали ЗАЕС.
Чи таки слабо без корупційної складової?
пол годагод?
Для чого така його подача прямо зараз? Чого він очікував стільки часу?
І Яка (і від кого) буде наступна заява? - мовляв, "капітулюйте перед рашою прямо зараз, щоб щільніше заварити саркофаг, бо інакше буде другий "чорнобиль" (і ви всі "помрете" від нього)"? Чи як?