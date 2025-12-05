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Новини Удар дрона по ЧАЕС
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Конфайнмент ЧАЕС втратив основні функції безпеки після удару дрона, - МАГАТЕ

пошкоджене укриття на ЧАЕС

Експерти МАГАТЕ дійшли висновку, що новий безпечний конфайнмент (НБК) Чорнобильської АЕС, пошкоджений унаслідок удару безпілотника в лютому 2025 року, втратив свої ключові функції безпеки, зокрема функцію локалізації.

Про це повідомив генеральний директор організації Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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МАГАТЕ завершило оцінку пошкодженого НБК

Команда МАГАТЕ минулого тижня завершила комплексну оцінку стану НБК. Місія підтвердила, що хоча об’єкт втратив критичні функції, його несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали незворотних пошкоджень.

За даними місії, на даху НБК проведено тимчасові локальні ремонти, однак цього недостатньо для довгострокової безпеки. Гроссі наголосив, що необхідно провести своєчасне та комплексне відновлення, аби запобігти подальшому руйнуванню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт захисної арки над ЧАЕС після удару російського дрону коштуватиме понад 25 млн євро, - Guardian

Рекомендації МАГАТЕ

Організація рекомендує Україні:

  • продовжити відновлювальні роботи НБК;

  • посилити заходи з контролю вологості;

  • оновити програму моніторингу корозії;

  • модернізувати інтегровану автоматичну систему моніторингу споруди "Саркофаг".

Ремонт за підтримки ЄБРР у 2026 році

У 2026 році за участі Європейського банку реконструкції та розвитку планується проведення додаткових тимчасових робіт, спрямованих на відновлення ізоляційної функції НБК. Це має створити технічні передумови для повного відновлення після завершення війни.

Також читайте: Обшивка захисної арки на ЧАЕС внаслідок удару дрона налічує 330 отворів, – МАГАТЕ

Удар "шахеда" по Чорнобильскій АЕС

Нагадуємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у "Новий безпечний конфайнмент", який накриває старий саркофаг і зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС. Надзвичайники виявили кілька місць із пошкодженнями.

Голова Держатомрегулювання пояснив, що дрон росіян атакував арку "Нового безпечного конфайнменту", зробивши отвір у конструкції. Окрім того, там виникла пожежа. Так, були пошкоджені й зовнішня, і внутрішня оболонки, вантажопідіймальне обладнання, не працюють системи вентиляції, є проблеми з електропостачанням.

Після удару "шахеда" Кабінет Міністрів виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.

Автор: 

МАГАТЕ (839) ЧАЕС (589) Гроссі Рафаель (353)
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Топ коментарі
+7
******* по Курчатову, хай там щось на АЕС втратить свою "ключову функцію".
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05.12.2025 21:11 Відповісти
+5
Ну и? Факт вы зафиксировали, а выводы против орков будут?
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05.12.2025 21:13 Відповісти
+5
- гроші дасте на новий?
- РФ накажете?
- з РФ гроші стягнете?

.....неа, ще одна контора де зп по 20 000$ щоб чисто потриндеть
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05.12.2025 21:19 Відповісти
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******* по Курчатову, хай там щось на АЕС втратить свою "ключову функцію".
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05.12.2025 21:11 Відповісти
Ну и? Факт вы зафиксировали, а выводы против орков будут?
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05.12.2025 21:13 Відповісти
І що МАГАТЕ? А ні х..я
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05.12.2025 21:13 Відповісти
Ото хай Гросі який лижеться з рашистами бере драбину і сам лагодить за свої ж гроші
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05.12.2025 21:16 Відповісти
- гроші дасте на новий?
- РФ накажете?
- з РФ гроші стягнете?

.....неа, ще одна контора де зп по 20 000$ щоб чисто потриндеть
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05.12.2025 21:19 Відповісти
Конструкція ж витримала - а дірку залатати зашити заварити - вік космічних технологій - і така безвихідь
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05.12.2025 21:22 Відповісти
1 500 000 000 грн виділено лише на "комплексну оцінку стану НБК".
На "дірку залатати зашити заварити" знадобиться ще як мінімум 3 млрд.грн.
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06.12.2025 10:11 Відповісти
Для України це не дивина - але на свіженьке укриття потрібні лярди - доларів
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06.12.2025 11:24 Відповісти
Во де біли! Ось вам привід розконсервувати кацапсячі активи в ЄС, та віддати на зброю проти мавпи з гранатою!
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05.12.2025 21:24 Відповісти
Пробили дірку і всьо ?? То шо тепер ? Розбирати будете ? І будуватимете новий .?
Мля , 21 століття , вік найновітніших супертехнологій , і в будівництві теж , і ви не можете залатати діру в дахові .!!? Я в шоці .
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05.12.2025 21:25 Відповісти
Ну, раз треба,- бери м'яч...
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05.12.2025 21:26 Відповісти
Стільки часу витратили на цей захист. Стільки бабла від європейців було на нього. І у підсумку кацапський шахед і жодної відповідальності
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05.12.2025 21:45 Відповісти
я думаю що гросі повинен відсосати увесь поганий вплив.
Ну він же ж це робив уже коли рашкинці танки обстрілювали ЗАЕС.
Чи таки слабо без корупційної складової?
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05.12.2025 22:07 Відповісти
***** ще не раз туди щось запустить. Це справа часу. Його терор не покараний тільки заохочує цю істоту на ще більші паскудства.
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05.12.2025 22:13 Відповісти
І хто проектував той конфаймент? Які зарубіжні фірми причетні? Яка надійність була обіцяна і що маємо в підсумку?
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05.12.2025 22:18 Відповісти
А вы, правда, верили что такой, только на много крепче, Наем построит над каждой электростанцией, ТЭЦ, трансформатором. За пол года год?
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06.12.2025 01:11 Відповісти
Гроссі годується з руки ху2йла.
Для чого така його подача прямо зараз? Чого він очікував стільки часу?
І Яка (і від кого) буде наступна заява? - мовляв, "капітулюйте перед рашою прямо зараз, щоб щільніше заварити саркофаг, бо інакше буде другий "чорнобиль" (і ви всі "помрете" від нього)"? Чи як?
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05.12.2025 22:56 Відповісти
Рахунок пуйлу і перебудовуйте хоч десять разів.
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05.12.2025 23:13 Відповісти
 
 