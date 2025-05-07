Ремонт захисної арки над ЧАЕС після удару російського дрону коштуватиме понад 25 млн євро, - Guardian

Повний ремонт пошкодженої внаслідок удару російського дрону захисної споруди, яка накриває зруйнований енергоблок № 4 Чорнобильської АЕС, коштуватиме понад 25 мільйонів євро.

Про це пише Gurdian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Видання зазначає, що відновлення арки, ймовірно, візьмуть на себе уряди західних країн, зокрема Великої Британії.

Будівництво нового безпечного конфайнменту (НБК) вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

За словами американського інженера Еріка Шмімана, який протягом 15 років працював над проєктом, НБК був розрахований на 100 років. Цього часу було б достатньо, щоб вивести з експлуатації саркофаг та ядерні відходи під ним, однак після російського удару укриття стало вразливим до іржі та природних стихій, пояснив він. Іженер зауважив, що ремонт ускладнений тим, що в міру підйому на об’єкт зростає доза радіаційного опромінення. На його думку, найкращим було б посунути укриття на 180 метрів далі, щоб зменшити радіаційне навантаження на робітників.

Шміман наголосив, що повний ремонт "коштуватиме щонайменше десятки мільйонів доларів, а може легко зрости до сотень мільйонів", а відновлювальні роботи триватимуть "від місяців до років".

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Як повідомили Guardian джерела, знайомі з оцінкою вартості ремонту, думка Шмімана звучить правдоподібно. Водночас на балансі спеціального міжнародного фонду ЧАЕС зараз — 25 мільйонів євро, яких недостатньо для відновлення конструкції, додає видання.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України також підтверджувало, що коштів фонду недостатньо для повного ремонту.

Очікується, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який фінансував будівництво арки, надасть детальну оцінку у травні.

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Удар "шахеда" по Чорнобильскій АЕС

Нагадуємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у "Новий безпечний конфайнмент", який накриває старий саркофаг і зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС. Надзвичайники виявили кілька місць із пошкодженнями.

Голова Держатомрегулювання пояснив, що дрон росіян атакував арку "Нового безпечного конфайнменту", зробивши отвір у конструкції. Окрім того, там виникла пожежа. Так, були пошкоджені й зовнішня, і внутрішня оболонки, вантажопідіймальне обладнання, не працюють системи вентиляції, є проблеми з електропостачанням.

Після удару "шахеда" Кабінет Міністрів виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.