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Новини Удар дрона по ЧАЕС
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Ремонт захисної арки над ЧАЕС після удару російського дрону коштуватиме понад 25 млн євро, - Guardian

пошкоджене укриття на ЧАЕС

Повний ремонт пошкодженої внаслідок удару російського дрону захисної споруди, яка накриває зруйнований енергоблок № 4 Чорнобильської АЕС, коштуватиме понад 25 мільйонів євро.

Про це пише Gurdian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Видання зазначає, що відновлення арки, ймовірно, візьмуть на себе уряди західних країн, зокрема Великої Британії.

Будівництво нового безпечного конфайнменту (НБК) вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

За словами американського інженера Еріка Шмімана, який протягом 15 років працював над проєктом, НБК був розрахований на 100 років. Цього часу було б достатньо, щоб вивести з експлуатації саркофаг та ядерні відходи під ним, однак після російського удару укриття стало вразливим до іржі та природних стихій, пояснив він. Іженер зауважив, що ремонт ускладнений тим, що в міру підйому на об’єкт зростає доза радіаційного опромінення. На його думку, найкращим було б посунути укриття на 180 метрів далі, щоб зменшити радіаційне навантаження на робітників.

Шміман наголосив, що повний ремонт "коштуватиме щонайменше десятки мільйонів доларів, а може легко зрости до сотень мільйонів", а відновлювальні роботи триватимуть "від місяців до років".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежники загасили тліючі вогні на укритті ЧАЕС після удару безпілотника, - МАГАТЕ

Як повідомили Guardian джерела, знайомі з оцінкою вартості ремонту, думка Шмімана звучить правдоподібно. Водночас на балансі спеціального міжнародного фонду ЧАЕС зараз — 25 мільйонів євро, яких недостатньо для відновлення конструкції, додає видання.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України також підтверджувало, що коштів фонду недостатньо для повного ремонту.

Очікується, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який фінансував будівництво арки, надасть детальну оцінку у травні.

Читайте: На обстеження укриття ЧАЕС після атаки РФ виділять 400 тис. євро, - Гринчук

Удар "шахеда" по Чорнобильскій АЕС

Нагадуємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у "Новий безпечний конфайнмент", який накриває старий саркофаг і зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС. Надзвичайники виявили кілька місць із пошкодженнями.

Голова Держатомрегулювання пояснив, що дрон росіян атакував арку "Нового безпечного конфайнменту", зробивши отвір у конструкції. Окрім того, там виникла пожежа. Так, були пошкоджені й зовнішня, і внутрішня оболонки, вантажопідіймальне обладнання, не працюють системи вентиляції, є проблеми з електропостачанням.

Після удару "шахеда" Кабінет Міністрів виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.

Автор: 

ремонт (2309) ЧАЕС (540)


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Топ коментарі
+5
Що за маячня, звідки таки ціни?!!
Вона що, з молібден-хром-ванадію зроблена та вкрита шаром золота зі інкрустацією сапфірами?!!
А радіація на висоті не може бути дуже сильною - занадто далеко до залишків радіаційних матеріалів.
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07.05.2025 19:05
+2
Підрахуї ******,не 25 млн.,а 250...Чіво мелочіться...
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07.05.2025 19:05
+2
Та вже вкрадіть одразу тих 600 млн. євро 💶, котрі хотіли розпиляти на кацапських реакторах з Болгарії і не придумуйте 50 нових схем для крадіжки грошей.
Все одно ви вже ці гроші 💰 вважаєте своїми🤑
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07.05.2025 19:10
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Що за маячня, звідки таки ціни?!!
Вона що, з молібден-хром-ванадію зроблена та вкрита шаром золота зі інкрустацією сапфірами?!!
А радіація на висоті не може бути дуже сильною - занадто далеко до залишків радіаційних матеріалів.
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07.05.2025 19:05 Відповісти
Падіння потужності випромінювання пропорційно кубу відстані.
Так що на 10-20 м вже буде май-же непомітно.
А на залишках даху та труб (самих високих частинах) радіаційного матеріалу не може бути багато.
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07.05.2025 19:12 Відповісти
Гарний деребан!
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07.05.2025 21:00 Відповісти
Підрахуї ******,не 25 млн.,а 250...Чіво мелочіться...
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07.05.2025 19:05 Відповісти
так і к ЕВРО футболу на Чемпіонат будівлях дерибанили
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07.05.2025 21:01 Відповісти
З чехлів до броніків можна виділити
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07.05.2025 19:07 Відповісти
Цікаво, хто зацікавлений у такій сумі?
"Огласітє вєсь спісок, пожалуйста!" (с)
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07.05.2025 19:08 Відповісти
Та вже вкрадіть одразу тих 600 млн. євро 💶, котрі хотіли розпиляти на кацапських реакторах з Болгарії і не придумуйте 50 нових схем для крадіжки грошей.
Все одно ви вже ці гроші 💰 вважаєте своїми🤑
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07.05.2025 19:10 Відповісти
Найміть дядю Василя з молоточком та й зекономите 24,999 млн.
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07.05.2025 19:20 Відповісти
Щось дуже дешево обходиться ремонт...
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07.05.2025 19:26 Відповісти
Сьогодні прилетіло у сусідній дім. Вибило вікна у більшій частині мого.

І щось мені підказує, що кошториси будуть у десятки разів скромнішими і ще далеко не всі їх отримають взагалі.
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07.05.2025 19:28 Відповісти
стары фуфайки якими була затикана стеля комфайменту вартуэ 25 лямів єврів?
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07.05.2025 19:37 Відповісти
Скільки ще світ має терпіти нахабство кацапні? Немає ні в кого яєць дати Україні достатньо балістичних ракет щоб роз'їб@ти усі військові об'єкти та підприємства, краще виділяти кошти на усунення наслідків кацапської агресії.
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07.05.2025 19:39 Відповісти
Золота захисна арка
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07.05.2025 19:40 Відповісти
А отвєтку не пробували по кацапських АЕС ?
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07.05.2025 20:29 Відповісти
Значить Зельоні попросять 35.
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07.05.2025 20:59 Відповісти
 
 