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Новости Удар дрона по ЧАЭС
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Ремонт защитной арки над ЧАЭС после удара российского дрона обойдется более чем в 25 млн евро, - Guardian

поврежденное укрытие на ЧАЭС

Полный ремонт поврежденного в результате удара российского дрона защитного сооружения, которое накрывает разрушенный энергоблок № 4 Чернобыльской АЭС, будет стоить более 25 миллионов евро.

Об этом пишет Gurdian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Издание отмечает, что восстановление арки, вероятно, возьмут на себя правительства западных стран, в частности Великобритании.

Строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, завершили в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

По словам американского инженера Эрика Шмимана, который в течение 15 лет работал над проектом, НБК был рассчитан на 100 лет. Этого времени было бы достаточно, чтобы вывести из эксплуатации саркофаг и ядерные отходы под ним, однако после российского удара укрытие стало уязвимым к ржавчине и природным стихиям, пояснил он. Инженер отметил, что ремонт осложнен тем, что по мере подъема на объект растет доза радиационного облучения. По его мнению, лучшим было бы подвинуть укрытие на 180 метров дальше, чтобы уменьшить радиационную нагрузку на рабочих.

Шмиман отметил, что полный ремонт "будет стоить минимум десятки миллионов долларов, а может легко вырасти до сотен миллионов", а восстановительные работы продлятся "от месяцев до лет".

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Как сообщили Guardian источники, знакомые с оценкой стоимости ремонта, мнение Шмимана звучит правдоподобно. В то же время на балансе специального международного фонда ЧАЭС сейчас - 25 миллионов евро, которых недостаточно для восстановления конструкции, добавляет издание.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины также подтверждало, что средств фонда недостаточно для полного ремонта.

Ожидается, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который финансировал строительство арки, предоставит детальную оценку в мае.

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Удар "шахеда" по Чернобыльской АЭС

Напоминаем, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в "Новый безопасный конфайнмент", который накрывает старый саркофаг и разрушенный энергоблок № 4 на ЧАЭС. Чрезвычайники обнаружили несколько мест с повреждениями.

Председатель Госатомрегулирования объяснил, что дрон россиян атаковал арку "Нового безопасного конфайнмента", сделав отверстие в конструкции. Кроме того, там возник пожар. Так, были повреждены и внешняя, и внутренняя оболочки, грузоподъемное оборудование, не работают системы вентиляции, есть проблемы с электроснабжением.

После удара "шахеда" Кабинет Министров выделил 1,5 миллиарда гривен на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.

Автор: 

ремонт (1180) ЧАЭС (567)


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Топ комментарии
+5
Що за маячня, звідки таки ціни?!!
Вона що, з молібден-хром-ванадію зроблена та вкрита шаром золота зі інкрустацією сапфірами?!!
А радіація на висоті не може бути дуже сильною - занадто далеко до залишків радіаційних матеріалів.
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07.05.2025 19:05
+2
Підрахуї ******,не 25 млн.,а 250...Чіво мелочіться...
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07.05.2025 19:05
+2
Та вже вкрадіть одразу тих 600 млн. євро 💶, котрі хотіли розпиляти на кацапських реакторах з Болгарії і не придумуйте 50 нових схем для крадіжки грошей.
Все одно ви вже ці гроші 💰 вважаєте своїми🤑
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07.05.2025 19:10
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Правила форума Совет форумчан
Що за маячня, звідки таки ціни?!!
Вона що, з молібден-хром-ванадію зроблена та вкрита шаром золота зі інкрустацією сапфірами?!!
А радіація на висоті не може бути дуже сильною - занадто далеко до залишків радіаційних матеріалів.
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07.05.2025 19:05 Ответить
Падіння потужності випромінювання пропорційно кубу відстані.
Так що на 10-20 м вже буде май-же непомітно.
А на залишках даху та труб (самих високих частинах) радіаційного матеріалу не може бути багато.
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07.05.2025 19:12 Ответить
Гарний деребан!
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07.05.2025 21:00 Ответить
Підрахуї ******,не 25 млн.,а 250...Чіво мелочіться...
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07.05.2025 19:05 Ответить
так і к ЕВРО футболу на Чемпіонат будівлях дерибанили
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07.05.2025 21:01 Ответить
З чехлів до броніків можна виділити
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07.05.2025 19:07 Ответить
Цікаво, хто зацікавлений у такій сумі?
"Огласітє вєсь спісок, пожалуйста!" (с)
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07.05.2025 19:08 Ответить
Та вже вкрадіть одразу тих 600 млн. євро 💶, котрі хотіли розпиляти на кацапських реакторах з Болгарії і не придумуйте 50 нових схем для крадіжки грошей.
Все одно ви вже ці гроші 💰 вважаєте своїми🤑
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07.05.2025 19:10 Ответить
Найміть дядю Василя з молоточком та й зекономите 24,999 млн.
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07.05.2025 19:20 Ответить
Щось дуже дешево обходиться ремонт...
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07.05.2025 19:26 Ответить
Сьогодні прилетіло у сусідній дім. Вибило вікна у більшій частині мого.

І щось мені підказує, що кошториси будуть у десятки разів скромнішими і ще далеко не всі їх отримають взагалі.
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07.05.2025 19:28 Ответить
стары фуфайки якими була затикана стеля комфайменту вартуэ 25 лямів єврів?
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07.05.2025 19:37 Ответить
Скільки ще світ має терпіти нахабство кацапні? Немає ні в кого яєць дати Україні достатньо балістичних ракет щоб роз'їб@ти усі військові об'єкти та підприємства, краще виділяти кошти на усунення наслідків кацапської агресії.
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07.05.2025 19:39 Ответить
Золота захисна арка
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07.05.2025 19:40 Ответить
А отвєтку не пробували по кацапських АЕС ?
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07.05.2025 20:29 Ответить
Значить Зельоні попросять 35.
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07.05.2025 20:59 Ответить
 
 