Ремонт защитной арки над ЧАЭС после удара российского дрона обойдется более чем в 25 млн евро, - Guardian

Полный ремонт поврежденного в результате удара российского дрона защитного сооружения, которое накрывает разрушенный энергоблок № 4 Чернобыльской АЭС, будет стоить более 25 миллионов евро.

Об этом пишет Gurdian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Издание отмечает, что восстановление арки, вероятно, возьмут на себя правительства западных стран, в частности Великобритании.

Строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, завершили в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

По словам американского инженера Эрика Шмимана, который в течение 15 лет работал над проектом, НБК был рассчитан на 100 лет. Этого времени было бы достаточно, чтобы вывести из эксплуатации саркофаг и ядерные отходы под ним, однако после российского удара укрытие стало уязвимым к ржавчине и природным стихиям, пояснил он. Инженер отметил, что ремонт осложнен тем, что по мере подъема на объект растет доза радиационного облучения. По его мнению, лучшим было бы подвинуть укрытие на 180 метров дальше, чтобы уменьшить радиационную нагрузку на рабочих.

Шмиман отметил, что полный ремонт "будет стоить минимум десятки миллионов долларов, а может легко вырасти до сотен миллионов", а восстановительные работы продлятся "от месяцев до лет".

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Как сообщили Guardian источники, знакомые с оценкой стоимости ремонта, мнение Шмимана звучит правдоподобно. В то же время на балансе специального международного фонда ЧАЭС сейчас - 25 миллионов евро, которых недостаточно для восстановления конструкции, добавляет издание.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины также подтверждало, что средств фонда недостаточно для полного ремонта.

Ожидается, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который финансировал строительство арки, предоставит детальную оценку в мае.

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Удар "шахеда" по Чернобыльской АЭС

Напоминаем, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в "Новый безопасный конфайнмент", который накрывает старый саркофаг и разрушенный энергоблок № 4 на ЧАЭС. Чрезвычайники обнаружили несколько мест с повреждениями.

Председатель Госатомрегулирования объяснил, что дрон россиян атаковал арку "Нового безопасного конфайнмента", сделав отверстие в конструкции. Кроме того, там возник пожар. Так, были повреждены и внешняя, и внутренняя оболочки, грузоподъемное оборудование, не работают системы вентиляции, есть проблемы с электроснабжением.

После удара "шахеда" Кабинет Министров выделил 1,5 миллиарда гривен на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.