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Новини Удар дрона по ЧАЕС
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Обшивка захисної арки на ЧАЕС внаслідок удару дрона налічує 330 отворів, – МАГАТЕ

пошкодження арки на ЧАЕС

У зовнішній обшивці арки Нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС в результаті аварійних робіт після атаки безпілотника в лютому цього року утворилося приблизно 330 отворів, кожен розміром в середньому 30-50 см.

Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми поступово отримуємо повнішу картину серйозних пошкоджень, завданих ударом дрона. Для їхнього усунення знадобиться чимало часу та коштів", – сказав Гроссі.

Посилаючись на інформацію, надану команді МАГАТЕ на майданчику ЧАЕС, агентство зазначило, що попередня оцінка фізичної цілісності арки виявила значні пошкодження, наприклад, панелей з нержавіючої сталі зовнішнього облицювання, ізоляційних матеріалів, а також значної частини мембрани, розташованої між шарами ізоляційних матеріалів, що запобігають потраплянню води, вологи та повітря.

Крім того, команду МАГАТЕ поінформували, що пошкоджена внаслідок удару дрона не працює головна кранова система (ГКС) НБК, яка включає зону північного гаража для обслуговування кранів і є однією з головних систем будівлі. Також внаслідок удару дрона та через воду для гасіння пожежі постраждали більшість електричних шаф для різних систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежники загасили тліючі вогні на укритті ЧАЕС після удару безпілотника, - МАГАТЕ

"Інші системи НБК, що забезпечують відповідні функції безпеки, такі як радіаційний моніторинг, сейсмічний моніторинг, дезактивація та поводження з радіоактивними відходами, енергопостачання та протипожежний захист, залишаються функціональними", – вказує МАГАТЕ. Також, попри збереження функціональності, не працюють системи опалення, вентиляції та кондиціонування.

"Більш обнадійливим є те, що на ЧАЕС досі не спостерігається підвищення рівня радіації, що свідчить про відсутність викиду радіоактивних матеріалів внаслідок удару", – резюмувало МАГАТЕ.

Удар "шахеда" по Чорнобильскій АЕС

Нагадуємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у "Новий безпечний конфайнмент", який накриває старий саркофаг і зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС. Надзвичайники виявили кілька місць із пошкодженнями.

Голова Держатомрегулювання пояснив, що дрон росіян атакував арку "Нового безпечного конфайнменту", зробивши отвір у конструкції. Окрім того, там виникла пожежа. Так, були пошкоджені й зовнішня, і внутрішня оболонки, вантажопідіймальне обладнання, не працюють системи вентиляції, є проблеми з електропостачанням.

Після удару "шахеда" Кабінет Міністрів виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.

Читайте також: Ремонт захисної арки над ЧАЕС після удару російського дрону коштуватиме понад 25 млн євро, - Guardian

Автор: 

МАГАТЕ (716) ЧАЕС (541) Гроссі Рафаель (293)


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Хто використав горючі матеріали,які категорично заборонені!!
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09.05.2025 20:49 Відповісти
Зібрати той радіоактивний пєпєлі відправити дроном назад, на болота... ..
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09.05.2025 20:57 Відповісти
Поясніть для чого потрібна ця МАГАТЕ? РФ захопила ядерні об'єкти України і немає жодних санкцій..
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09.05.2025 20:59 Відповісти
Ти спочатку прочитай,чим займається МАГАТЕ
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09.05.2025 21:03 Відповісти
Я знаю чим в Україні вони займаються.
Контролем Нерозповсюдження ядерної зброї: впровадження системи гарантій для перевірки того, що ядерні матеріали не використовуються у військових цілях. Дехто нехоче що б країна мала свою я\з.
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09.05.2025 21:07 Відповісти
Я вам скажу чому до ЧАЕС та сховища відпрацьованого палива така увага.Реактори типу РБМК виробляють плутоній як побічний продукт в процесі своєї роботи. Це відбувається внаслідок ядерних реакцій, коли нейтрони, що утворюються при поділі ядер урану-235, захоплюються ядрами урану-238, що призводить до утворення ізотопів плутонію-239.Плутоній-239 є одним з основних матеріалів, що використовуються для створення ядерної зброї.
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09.05.2025 21:12 Відповісти
Ось основні етапи переробки відпрацьованого палива реакторів для отримання збройового плутонія:
1.Розчинення відпрацьованого палива: Паливні збірки розчиняються в гарячій азотній кислоті. 2.Розділення хімічних елементів: За допомогою різних хімічних процесів, таких як екстракція розчинниками або іонний обмін, уран, плутоній та інші продукти поділу відокремлюються один від одного. 3.Очищення плутонію: Отриманий розчин плутонію проходить додаткові стадії очищення для видалення залишкових домішок та інших ізотопів плутонію. 4.Конверсія плутонію: Очищений розчин плутонію перетворюється на тверду форму, наприклад, діоксид плутонію (PuO2​) або металевий плутоній.
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09.05.2025 21:28 Відповісти
330 отворів по 30-50 см?
Що він курить?!!

Касетний АТАКМС (або С-300) такого зробити НЕ ЗМОЖЕ!
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09.05.2025 21:03 Відповісти
Я не здивуюсь, що це наші "ефективні менеджери" наробили дірок, щоб приосвоїти 25 лямів допомоги від Европи...
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09.05.2025 21:12 Відповісти
 
 