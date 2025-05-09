Обшивка захисної арки на ЧАЕС внаслідок удару дрона налічує 330 отворів, – МАГАТЕ

У зовнішній обшивці арки Нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС в результаті аварійних робіт після атаки безпілотника в лютому цього року утворилося приблизно 330 отворів, кожен розміром в середньому 30-50 см.

Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми поступово отримуємо повнішу картину серйозних пошкоджень, завданих ударом дрона. Для їхнього усунення знадобиться чимало часу та коштів", – сказав Гроссі.

Посилаючись на інформацію, надану команді МАГАТЕ на майданчику ЧАЕС, агентство зазначило, що попередня оцінка фізичної цілісності арки виявила значні пошкодження, наприклад, панелей з нержавіючої сталі зовнішнього облицювання, ізоляційних матеріалів, а також значної частини мембрани, розташованої між шарами ізоляційних матеріалів, що запобігають потраплянню води, вологи та повітря.

Крім того, команду МАГАТЕ поінформували, що пошкоджена внаслідок удару дрона не працює головна кранова система (ГКС) НБК, яка включає зону північного гаража для обслуговування кранів і є однією з головних систем будівлі. Також внаслідок удару дрона та через воду для гасіння пожежі постраждали більшість електричних шаф для різних систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежники загасили тліючі вогні на укритті ЧАЕС після удару безпілотника, - МАГАТЕ

"Інші системи НБК, що забезпечують відповідні функції безпеки, такі як радіаційний моніторинг, сейсмічний моніторинг, дезактивація та поводження з радіоактивними відходами, енергопостачання та протипожежний захист, залишаються функціональними", – вказує МАГАТЕ. Також, попри збереження функціональності, не працюють системи опалення, вентиляції та кондиціонування.

"Більш обнадійливим є те, що на ЧАЕС досі не спостерігається підвищення рівня радіації, що свідчить про відсутність викиду радіоактивних матеріалів внаслідок удару", – резюмувало МАГАТЕ.

Удар "шахеда" по Чорнобильскій АЕС

Нагадуємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у "Новий безпечний конфайнмент", який накриває старий саркофаг і зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС. Надзвичайники виявили кілька місць із пошкодженнями.

Голова Держатомрегулювання пояснив, що дрон росіян атакував арку "Нового безпечного конфайнменту", зробивши отвір у конструкції. Окрім того, там виникла пожежа. Так, були пошкоджені й зовнішня, і внутрішня оболонки, вантажопідіймальне обладнання, не працюють системи вентиляції, є проблеми з електропостачанням.

Після удару "шахеда" Кабінет Міністрів виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.

Читайте також: Ремонт захисної арки над ЧАЕС після удару російського дрону коштуватиме понад 25 млн євро, - Guardian