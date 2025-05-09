Обшивка защитной арки на ЧАЭС вследствие удара дрона насчитывает 330 отверстий, - МАГАТЭ

Во внешней обшивке арки Нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС вследствие аварийных работ после атаки беспилотника в феврале этого года образовалось примерно 330 отверстий, каждое размером в среднем 30-50 см.

Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы постепенно получаем более полную картину серьезных повреждений, нанесенных ударом дрона. Для их устранения понадобится немало времени и средств", - сказал Гросси.

Ссылаясь на информацию, предоставленную команде МАГАТЭ на площадке ЧАЭС, агентство отметило, что предварительная оценка физической целостности арки выявила значительные повреждения, например, панелей из нержавеющей стали внешней облицовки, изоляционных материалов, а также значительной части мембраны, расположенной между слоями изоляционных материалов, предотвращающих попадание воды, влаги и воздуха.

Кроме того, команду МАГАТЭ проинформировали, что вследствие удара дрона повреждена и не работает главная крановая система (ГКС) НБК, которая включает зону северного гаража для обслуживания кранов и является одной из главных систем здания. Также вследствие удара дрона и из-за воды для тушения пожара пострадали большинство электрических шкафов для различных систем.

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"Другие системы НБК, обеспечивающие соответствующие функции безопасности, такие как радиационный мониторинг, сейсмический мониторинг, дезактивация и обращение с радиоактивными отходами, энергоснабжение и противопожарная защита, остаются функциональными", - указывает МАГАТЭ. Также, несмотря на сохранение функциональности, не работают системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

"Более обнадеживающим является то, что на ЧАЭС до сих пор не наблюдается повышения уровня радиации, что свидетельствует об отсутствии выброса радиоактивных материалов вследствие удара", - резюмировало МАГАТЭ.

Удар "шахеда" по Чернобыльской АЭС

Напоминаем, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в "Новый безопасный конфайнмент", который накрывает старый саркофаг и разрушенный энергоблок № 4 на ЧАЭС. Чрезвычайники обнаружили несколько мест с повреждениями.

Председатель Госатомрегулирования объяснил, что дрон россиян атаковал арку "Нового безопасного конфайнмента", сделав отверстие в конструкции. Кроме того, там возник пожар. Так, были повреждены и внешняя, и внутренняя оболочки, грузоподъемное оборудование, не работают системы вентиляции, есть проблемы с электроснабжением.

После удара "шахеда" Кабинет Министров выделил 1,5 миллиарда гривен на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.

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