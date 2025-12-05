Конфайнмент ЧАЭС потерял основные функции безопасности после удара дрона, - МАГАТЭ
Эксперты МАГАТЭ пришли к выводу, что новый безопасный конфайнмент (НБК) Чернобыльской АЭС, поврежденный в результате удара беспилотника в феврале 2025 года, утратил свои ключевые функции безопасности, в частности функцию локализации.
Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
МАГАТЭ завершило оценку поврежденного НБК
Команда МАГАТЭ на прошлой неделе завершила комплексную оценку состояния НБК. Миссия подтвердила, что хотя объект потерял критические функции, его несущие конструкции и системы мониторинга не подверглись необратимым повреждениям.
По данным миссии, на крыше НБК проведены временные локальные ремонты, однако этого недостаточно для долгосрочной безопасности. Гросси подчеркнул, что необходимо провести своевременное и комплексное восстановление, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.
Рекомендации МАГАТЭ
Организация рекомендует Украине:
-
продолжить восстановительные работы НБК;
-
усилить меры по контролю влажности;
-
обновить программу мониторинга коррозии;
-
модернизировать интегрированную автоматическую систему мониторинга сооружения "Саркофаг".
Ремонт при поддержке ЕБРР в 2026 году
В 2026 году при участии Европейского банка реконструкции и развития планируется проведение дополнительных временных работ, направленных на восстановление изоляционной функции НБК. Это должно создать технические предпосылки для полного восстановления после завершения войны.
Удар "Шахеда" по Чернобыльской АЭС
Напоминаем, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в "Новый безопасный конфайнмент", который накрывает старый саркофаг и разрушенный энергоблок № 4 на ЧАЭС. Спасатели обнаружили несколько мест с повреждениями.
Глава Госатомрегулирования объяснил, что дрон россиян атаковал арку "Нового безопасного конфайнмента", проделав отверстие в конструкции. Кроме того, там возник пожар. В частности, были повреждены и внешняя, и внутренняя оболочки, грузоподъемное оборудование, не работают системы вентиляции, есть проблемы с электроснабжением.
После удара "Шахеда" Кабинет Министров выделил 1,5 миллиарда гривен на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.
