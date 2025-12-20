РУС
708 17

Территории, ЗАЭС и деньги на восстановление остаются самыми сложными вопросами переговоров, - Зеленский

Зеленский о переговорах

Украина передала США свою позицию по самым сложным вопросам в переговорах о возможном мирном соглашении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в субботу.

Самые сложные вопросы

"Самые сложные вопросы были и остаются. Это территория Украины. Далее – это Запорожская атомная станция, наша ЗАЭС. Третий вопрос – деньги на восстановление. И есть еще несколько технических вопросов относительно гарантий безопасности, формата мониторинга и т.д. Это если мы говорим о 20-пунктном плане. Здесь вопрос не в точках пересечения, а в том, что на сегодняшний день, именно в этот момент, в этот час, мы передали свое видение Соединенным Штатам Америки. Они будут общаться с Россией, и мы ждем ответа", - заявил Зеленский.

Восстановление Украины

"Что касается других документов по Prosperity, то есть восстановлению, по гарантиям безопасности, также наше видение, мы передали, и Соединенные Штаты Америки сказали, на что они готовы. Сейчас будет общение у нашей группы с американской стороной во Флориде", - добавил он.

Вопрос территорий

+4
а навіщо ти їх віддав?
показать весь комментарий
20.12.2025 18:17 Ответить
+3
Почитай Конституцію України. Території України не можуть бути питанням і обговоренням. А ЗАЕС це вобще сто атомних бомб в самому серці України. Якщо вона залишиться під контролем московських бойовиків то це як дурень з сірниками на бочці пороху.Краще ЗАЕС зовсім зруйнувати щоб відновленню не підлягала ніж дати оркам її запустити.
показать весь комментарий
20.12.2025 18:23 Ответить
+3
За всю історію цивілізації, ще жодна нація не заплатила
таку страшну ціну за будівництво доріг...
показать весь комментарий
20.12.2025 18:25 Ответить
а навіщо ти їх віддав?
показать весь комментарий
20.12.2025 18:17 Ответить
То були на зброю ..це на відновлення
показать весь комментарий
20.12.2025 18:18 Ответить
ааааа! тобто заес він не віддав а продав *****?
показать весь комментарий
20.12.2025 18:19 Ответить
Вони будуть спілкуватись з Росією, і ми чекаємо на відповідь", - заявив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3591581
На який ряд квиток купив?
показать весь комментарий
20.12.2025 18:20 Ответить
Почитай Конституцію України. Території України не можуть бути питанням і обговоренням. А ЗАЕС це вобще сто атомних бомб в самому серці України. Якщо вона залишиться під контролем московських бойовиків то це як дурень з сірниками на бочці пороху.Краще ЗАЕС зовсім зруйнувати щоб відновленню не підлягала ніж дати оркам її запустити.
показать весь комментарий
20.12.2025 18:23 Ответить
Да і сильно не розраховуй на гроші на відновлення. Бо все до чого Тромб веде це відновлення окупованих територій де збирається вести з рашистами свій бізнес.
показать весь комментарий
20.12.2025 18:26 Ответить
За всю історію цивілізації, ще жодна нація не заплатила
таку страшну ціну за будівництво доріг...
показать весь комментарий
20.12.2025 18:25 Ответить
це ціна за без'ядерний статус

треба було бути конченими даунами, щоб це зробити
показать весь комментарий
20.12.2025 18:31 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2025 18:35 Ответить
якого хера ти взагалі про НАШУ аєс там шото домовляешся?
ти її будував козел?
показать весь комментарий
20.12.2025 18:35 Ответить
Здавав!
показать весь комментарий
20.12.2025 18:40 Ответить
Тобто власне ключові питання а все решта що ви погодили це просто пилюка в очі
показать весь комментарий
20.12.2025 18:42 Ответить
Деньги всегда самый сложный вопрос)
показать весь комментарий
20.12.2025 18:45 Ответить
А українське суспільство не узнає гадаєш?
показать весь комментарий
20.12.2025 18:47 Ответить
Зеля вперся на своєму варіанті - "Україна заслужила сама вибирати на що витрачати гроші". А то тут якусь херню вимагають. Аудит їм подавай!
показать весь комментарий
20.12.2025 18:53 Ответить
Найважчі питання були і залишаються. тормоз.але 3,14здимо про фінальні перемовини...
показать весь комментарий
20.12.2025 18:55 Ответить
Тут нет ничего сложного, территории на которых ЗСУ так и остаются под их контролем, территории которые не контролируются ЗСУ являются оккупированными, при чём временно, ЗАЭС не может и не будет работать без полного контроля со стороны Украины а деньги на восстановление заплатят ЕС, США плюс конфискованные кацапские деньги. По другому оно никак не складывается...
показать весь комментарий
20.12.2025 18:57 Ответить
 
 