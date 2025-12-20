Территории, ЗАЭС и деньги на восстановление остаются самыми сложными вопросами переговоров, - Зеленский

Украина передала США свою позицию по самым сложным вопросам в переговорах о возможном мирном соглашении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в субботу.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Самые сложные вопросы

"Самые сложные вопросы были и остаются. Это территория Украины. Далее – это Запорожская атомная станция, наша ЗАЭС. Третий вопрос – деньги на восстановление. И есть еще несколько технических вопросов относительно гарантий безопасности, формата мониторинга и т.д. Это если мы говорим о 20-пунктном плане. Здесь вопрос не в точках пересечения, а в том, что на сегодняшний день, именно в этот момент, в этот час, мы передали свое видение Соединенным Штатам Америки. Они будут общаться с Россией, и мы ждем ответа", - заявил Зеленский.

Читайте также: США ищут компромисс по Донбассу, - Зеленский

Восстановление Украины

"Что касается других документов по Prosperity, то есть восстановлению, по гарантиям безопасности, также наше видение, мы передали, и Соединенные Штаты Америки сказали, на что они готовы. Сейчас будет общение у нашей группы с американской стороной во Флориде", - добавил он.

Читайте также: ЗАЭС потребует "особого статуса" в случае достижения мирного соглашения, - Гросси

Вопрос территорий