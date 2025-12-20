Территории, ЗАЭС и деньги на восстановление остаются самыми сложными вопросами переговоров, - Зеленский
Украина передала США свою позицию по самым сложным вопросам в переговорах о возможном мирном соглашении.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в субботу.
Самые сложные вопросы
"Самые сложные вопросы были и остаются. Это территория Украины. Далее – это Запорожская атомная станция, наша ЗАЭС. Третий вопрос – деньги на восстановление. И есть еще несколько технических вопросов относительно гарантий безопасности, формата мониторинга и т.д. Это если мы говорим о 20-пунктном плане. Здесь вопрос не в точках пересечения, а в том, что на сегодняшний день, именно в этот момент, в этот час, мы передали свое видение Соединенным Штатам Америки. Они будут общаться с Россией, и мы ждем ответа", - заявил Зеленский.
Восстановление Украины
"Что касается других документов по Prosperity, то есть восстановлению, по гарантиям безопасности, также наше видение, мы передали, и Соединенные Штаты Америки сказали, на что они готовы. Сейчас будет общение у нашей группы с американской стороной во Флориде", - добавил он.
Вопрос территорий
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и РФ не имеют единого мнения относительно Донбасса во время переговоров по мирному плану.
- По словам Зеленского, Украина получила предложение от партнеров обменять часть временно оккупированной Донецкой области и ЗАЭС на территории, которые россияне еще не захватили. Киев не поддерживает такую идею.
- По данным СМИ, последние предложения США по "мирному плану" не содержат требования к России вывести свои войска с территорий Донецкой и Луганской областей, которые планируется включить в демилитаризованную зону.
- У Путина говорят, что Россия может вывести войска из Донбасса, но порядок будет обеспечивать Росгвардия.
- Axios пишет, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО в случае выхода из Донбасса.
