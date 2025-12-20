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Новини Мирні перемовини Територіальні поступки Окупація Росією ЗАЕС
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Території, ЗАЕС та гроші на відновлення залишаються найважчими питаннями перемовин, - Зеленський

зеленський про перемовини

Україна передала США свою позицію щодо найважчих питань у переговорах щодо можливої мирної угоди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в суботу.

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Найважчі питання

"Найважчі питання були і залишаються. Це територія України. Далі – це Запорізька атомна станція, наша ЗАЕС. Третє питання – гроші на відновлення. І є кілька ще технічних питань щодо гарантій безпеки, формату моніторингу тощо. Це якщо ми говоримо про 20-пунктний план. Тут питання не в точках перетину, а в тому, що на сьогодні, саме цей момент, на цю годину, ми свої бачення передали Сполученим Штатам Америки. Вони будуть спілкуватись з Росією, і ми чекаємо на відповідь", - заявив Зеленський.

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Відновлення України

"Що стосується інших документів щодо Prosperity, тобто відновлення, щодо гарантій безпеки, також наше бачення, ми передали, і Сполучені Штати Америки сказали, на що вони готові. Зараз буде спілкування у нашої групи з американською стороною у Флориді", - додав він.

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Питання територій

Автор: 

Зеленський Володимир (28230) перемовини (3849) ЗАЕС (1540) відновлення (828)
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Топ коментарі
+10
а навіщо ти їх віддав?
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20.12.2025 18:17 Відповісти
+9
За всю історію цивілізації, ще жодна нація не заплатила
таку страшну ціну за будівництво доріг...
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20.12.2025 18:25 Відповісти
+8
Почитай Конституцію України. Території України не можуть бути питанням і обговоренням. А ЗАЕС це вобще сто атомних бомб в самому серці України. Якщо вона залишиться під контролем московських бойовиків то це як дурень з сірниками на бочці пороху.Краще ЗАЕС зовсім зруйнувати щоб відновленню не підлягала ніж дати оркам її запустити.
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20.12.2025 18:23 Відповісти

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