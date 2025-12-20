Території, ЗАЕС та гроші на відновлення залишаються найважчими питаннями перемовин, - Зеленський
Україна передала США свою позицію щодо найважчих питань у переговорах щодо можливої мирної угоди.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в суботу.
Найважчі питання
"Найважчі питання були і залишаються. Це територія України. Далі – це Запорізька атомна станція, наша ЗАЕС. Третє питання – гроші на відновлення. І є кілька ще технічних питань щодо гарантій безпеки, формату моніторингу тощо. Це якщо ми говоримо про 20-пунктний план. Тут питання не в точках перетину, а в тому, що на сьогодні, саме цей момент, на цю годину, ми свої бачення передали Сполученим Штатам Америки. Вони будуть спілкуватись з Росією, і ми чекаємо на відповідь", - заявив Зеленський.
Відновлення України
"Що стосується інших документів щодо Prosperity, тобто відновлення, щодо гарантій безпеки, також наше бачення, ми передали, і Сполучені Штати Америки сказали, на що вони готові. Зараз буде спілкування у нашої групи з американською стороною у Флориді", - додав він.
Питання територій
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та РФ не мають єдиної думки щодо Донбасу під час переговорів щодо мирного плану.
- За словами Зеленського, Україна отримала пропозицію від партнерів обміняти частину тимчасово окупованої Донецької області та ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили. Київ не підтримує таку ідею.
- За даними ЗМІ, останні пропозиції США щодо "мирного плану" не містять вимоги до Росії вивести свої війська з територій Донеччини та Луганщини, які планується включити до демілітаризованої зони.
- У Путіна кажуть, що Росія може вивести війська з Донбасу, але порядок забезпечуватиме Росгвардія.
- Axios пише, що США готові надати Україні гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО у разі виходу з Донбасу.
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