РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12085 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Территориальные уступки
1 566 18

Путин продолжает требовать всю территорию Донбасса, который РФ не может захватить, - росСМИ

Требования Путина: он продолжает требовать сдачи Донбасса

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ на переговорах с США продолжает требовать передать ей всю территорию Донбасса, которую она не в состоянии захватить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Во время традиционного предновогоднего заседания Госсовета Путин утверждал, что Россия до сих пор якобы готова пойти на те уступки, которые он обсуждал с Трампом в Анкоридже.

Читайте также: В разговоре с Бушем-младшим Путин называл Украину "искусственно созданной" и просил принять РФ в НАТО

"То есть речь идет о том, что "Донбасс - наш". Было сказано, что "вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается". Но что в остальном не исключен частичный обмен территориями с российской стороны тоже", - пишет издание.

Также Путин рассказывал о том, какие позиции были "на ходу" согласованы с американцами в Анкоридже. 

Диктатор отметил, что от некоторых своих же предложений американцы отошли в результате переговоров с европейцами. По его словам, "это слабость".

Читайте: Зеленский впервые допустил вывод войск из Донбасса, если РФ сделает то же самое, - WP

Что предшествовало?

  • Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.
  • Bloomberg писал, что Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.

Читайте также: США и Россия обсуждают вопрос управления Запорожской АЭС без участия Украины, - Путин

Автор: 

путин владимир (32598) россия (98518) США (28775) Донбасс (26994)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
ПТН ПНХ!!!
показать весь комментарий
26.12.2025 10:22 Ответить
+2
Та зрозуміло, що не буде ніякого миру. Зараз у обох сторін завдання довести ********* Донні, що у зриві перемовин винні інша сторона, щоб він ввів чи не ввів санкції..
показать весь комментарий
26.12.2025 10:25 Ответить
+2
Це питання часу. Якщо у нього він буде, то врешті зможе захопити
показать весь комментарий
26.12.2025 10:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПТН ПНХ!!!
показать весь комментарий
26.12.2025 10:22 Ответить
а хтось критикував 20 пунктів мирної угоди ....

Бо це марна справа всі ці мирні угоди з ху*лом, воно хоче повної капитуляції України
показать весь комментарий
26.12.2025 10:23 Ответить
Та зрозуміло, що не буде ніякого миру. Зараз у обох сторін завдання довести ********* Донні, що у зриві перемовин винні інша сторона, щоб він ввів чи не ввів санкції..
показать весь комментарий
26.12.2025 10:25 Ответить
читаючи коментарі, не усім зрозуміло

не захищаю Зелю, але те що він був готовий підписати 20 пунктів ... це не ощначає що ху*ло погодиться на ці умови.
показать весь комментарий
26.12.2025 10:28 Ответить
Думаю, Зеля не гірше нас з вами розуміє, що ***** на це не погодиться. Через те, що лідером найсильнійшої країни світу став маразматичний нарцис, що впав у дитинство - доводиться гратися у подібні ігри.
показать весь комментарий
26.12.2025 10:34 Ответить
Так чебурек уже все підписав - залишилось дотиснути клована.
показать весь комментарий
26.12.2025 10:24 Ответить
Це питання часу. Якщо у нього він буде, то врешті зможе захопити
показать весь комментарий
26.12.2025 10:27 Ответить
У нього є ще три роки. За цей час він зможе знищити ще кілька наших сел.
показать весь комментарий
26.12.2025 10:49 Ответить
""(с) - цікаво, в трумпа підвердять, що в Анкоріджі був своєрідний Мюнхен-38?
показать весь комментарий
26.12.2025 10:28 Ответить
***** казало, що чужій зємлі нам нє надо. Пи*діло, як завжди.
показать весь комментарий
26.12.2025 10:38 Ответить
Ні, не *******.
Путін: "Росіяни та українці - один народ. Вся Україна наша"
показать весь комментарий
26.12.2025 10:40 Ответить
Воно казало ще на початку війни, що хоче асвабабадіть рускіх від нациків, а чужій зємлі йому не треба.
показать весь комментарий
26.12.2025 10:51 Ответить
проблема в тому, що чужі землі ***** до своєї кунстинтуції не заноситть. А коли вже заніс - то та земля вже не є для нього чужою.
показать весь комментарий
26.12.2025 11:20 Ответить
Після мінска чекав 8 років,дотримувався..мирної домовленості і що?(((
показать весь комментарий
26.12.2025 10:44 Ответить
росія досі нібито готова піти на ті поступки, які він обговорював із трампом в Анкориджі

Класну угоду нам підготував майстер угод на пару з чекістом:

- віддайте 6к кв. км, відмовтесь від нато, скоротіть армію, і тоді росія буде готова піти на "ті" поступки .
- "ті поступки": чекіст відмовить собі у задоволенні вбивати українців, поки не передумає (може на рік, а може на місяць)
показать весь комментарий
26.12.2025 10:51 Ответить
1. Захоплення територій питання часу.
2. В НАТО Україну ніколи не приймуть в будь-якому разі, хоч відмовишся, хоч ні.
3. Армія в мирний час скоротиться незалежно від чийогось бажання. Бо утримувати 800 тисяч буде ні за що і служити там буде нікому.
показать весь комментарий
26.12.2025 11:16 Ответить
Придётся ***** отсосать
показать весь комментарий
26.12.2025 11:14 Ответить
 
 