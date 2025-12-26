Путин продолжает требовать всю территорию Донбасса, который РФ не может захватить, - росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ на переговорах с США продолжает требовать передать ей всю территорию Донбасса, которую она не в состоянии захватить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Что известно

Во время традиционного предновогоднего заседания Госсовета Путин утверждал, что Россия до сих пор якобы готова пойти на те уступки, которые он обсуждал с Трампом в Анкоридже.

"То есть речь идет о том, что "Донбасс - наш". Было сказано, что "вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается". Но что в остальном не исключен частичный обмен территориями с российской стороны тоже", - пишет издание.

Также Путин рассказывал о том, какие позиции были "на ходу" согласованы с американцами в Анкоридже.

Диктатор отметил, что от некоторых своих же предложений американцы отошли в результате переговоров с европейцами. По его словам, "это слабость".

Что предшествовало?

Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.

Bloomberg писал, что Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.

