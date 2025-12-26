Путин продолжает требовать всю территорию Донбасса, который РФ не может захватить, - росСМИ
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ на переговорах с США продолжает требовать передать ей всю территорию Донбасса, которую она не в состоянии захватить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Что известно
Во время традиционного предновогоднего заседания Госсовета Путин утверждал, что Россия до сих пор якобы готова пойти на те уступки, которые он обсуждал с Трампом в Анкоридже.
"То есть речь идет о том, что "Донбасс - наш". Было сказано, что "вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается". Но что в остальном не исключен частичный обмен территориями с российской стороны тоже", - пишет издание.
Также Путин рассказывал о том, какие позиции были "на ходу" согласованы с американцами в Анкоридже.
Диктатор отметил, что от некоторых своих же предложений американцы отошли в результате переговоров с европейцами. По его словам, "это слабость".
Что предшествовало?
- Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.
- Bloomberg писал, что Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.
Бо це марна справа всі ці мирні угоди з ху*лом, воно хоче повної капитуляції України
не захищаю Зелю, але те що він був готовий підписати 20 пунктів ... це не ощначає що ху*ло погодиться на ці умови.
Путін: "Росіяни та українці - один народ. Вся Україна наша"
Класну угоду нам підготував майстер угод на пару з чекістом:
- віддайте 6к кв. км, відмовтесь від нато, скоротіть армію, і тоді росія буде готова піти на "ті" поступки .
- "ті поступки": чекіст відмовить собі у задоволенні вбивати українців, поки не передумає (може на рік, а може на місяць)
2. В НАТО Україну ніколи не приймуть в будь-якому разі, хоч відмовишся, хоч ні.
3. Армія в мирний час скоротиться незалежно від чийогось бажання. Бо утримувати 800 тисяч буде ні за що і служити там буде нікому.