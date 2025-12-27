Если Украина не желает решать все мирно, Россия решит все задачи военным путем, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ "будет решать свои задачи вооруженным путем".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Киев не хочет мира"

Так, по словам диктатора, на Западе "есть люди", которые предлагают Украине "хорошие условия в сфере безопасности, восстановления страны и отношений с Россией", но Киев якобы не хочет мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин продолжает требовать всю территорию Донбасса, который РФ не может захватить, - росСМИ

РФ решит все военным путем

"Сегодня, учитывая ваши доклады, темпы, которые мы наблюдаем на линии боевого столкновения, наша заинтересованность в выводе украинских военных формирований с территорий, которые они занимают, фактически сводится к нулю", - заявил он.

Путин подчеркнул, что если украинская власть не желает решить все миром, "мы решим все задачи, стоящие перед нами в рамках СВО, вооруженным путем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин, вероятно, отвергнет новый американо-украинский мирный план, - NYT