Если Украина не желает решать все мирно, Россия решит все задачи военным путем, - Путин

Путин угрожает решить все задачи военным путем

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ "будет решать свои задачи вооруженным путем".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Киев не хочет мира"

Так, по словам диктатора, на Западе "есть люди", которые предлагают Украине "хорошие условия в сфере безопасности, восстановления страны и отношений с Россией", но Киев якобы не хочет мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин продолжает требовать всю территорию Донбасса, который РФ не может захватить, - росСМИ

РФ решит все военным путем

"Сегодня, учитывая ваши доклады, темпы, которые мы наблюдаем на линии боевого столкновения, наша заинтересованность в выводе украинских военных формирований с территорий, которые они занимают, фактически сводится к нулю", - заявил он.

Путин подчеркнул, что если украинская власть не желает решить все миром, "мы решим все задачи, стоящие перед нами в рамках СВО, вооруженным путем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин, вероятно, отвергнет новый американо-украинский мирный план, - NYT

путин владимир (32604) россия (98528) война в Украине (7355)
Топ комментарии
+20
Якби раїся могла цим шляхом вирішити "проблеми", давно б вже вирішила. Не може.
27.12.2025 20:28 Ответить
27.12.2025 20:28 Ответить
+19
Ботоксна пика не трісне?
27.12.2025 20:25 Ответить
27.12.2025 20:25 Ответить
+17
Ізвініті што нє хатім сдохнуть, аж нєвдобно.
27.12.2025 20:26 Ответить
27.12.2025 20:26 Ответить
Та це його заздалегіть забальзамували, але забули покласти в гроб!
27.12.2025 20:31 Ответить
27.12.2025 20:31 Ответить
Та ***** находится в полнейшей прострации, ему его холуи сказки рассказывают а оно крыльями машет хорошо шо не рассказали что под Киевом стоят, а то бы оно и в это поверило.
27.12.2025 21:06 Ответить
27.12.2025 21:06 Ответить
Атбифных у нього ще багато...
27.12.2025 20:26 Ответить
27.12.2025 20:26 Ответить
Він забув сказати, що "ми єщє нє начіналі"
27.12.2025 20:26 Ответить
27.12.2025 20:26 Ответить
Єщьо нє начінал, а вже кончений!
27.12.2025 20:33 Ответить
27.12.2025 20:33 Ответить
Раз нам нєвдобно, то нехай повиздихають вони!
27.12.2025 20:35 Ответить
27.12.2025 20:35 Ответить
ублюдок !!!
27.12.2025 20:26 Ответить
27.12.2025 20:26 Ответить
За три дня?
27.12.2025 20:27 Ответить
27.12.2025 20:27 Ответить
не вирішить, якщо Україна створить ядерну зброю
27.12.2025 20:27 Ответить
27.12.2025 20:27 Ответить
Вже не створить. Сьогодні ядрьона бомба втекла з України, щоб НАБУ не вручили підозру. В якщо серйозно, то чдерну зброю українці створили в 2019 році, тільки повільної дії і проти себе.
27.12.2025 20:32 Ответить
27.12.2025 20:32 Ответить
Звичайний розрахунок на психологічний тиск на українців.
27.12.2025 20:39 Ответить
27.12.2025 20:39 Ответить
Це тиск на трампа. Перед його зустріччю з Лідаром.
27.12.2025 21:05 Ответить
27.12.2025 21:05 Ответить
Ми ілі побєждаєм, ілі ми побєждаєм.
27.12.2025 20:28 Ответить
27.12.2025 20:28 Ответить
От і вся відповідь рашки на мир
27.12.2025 20:28 Ответить
27.12.2025 20:28 Ответить
Нас врятує лише війна до переможного кінця.
27.12.2025 20:33 Ответить
27.12.2025 20:33 Ответить
Щоб здох ти,виродок,і всі твої нащадки до сьомого коліна!
27.12.2025 20:29 Ответить
27.12.2025 20:29 Ответить
Здохни підАр гебнявий!!!!
27.12.2025 20:30 Ответить
27.12.2025 20:30 Ответить
Все логічно та передбачувано.
Отже, виводити ЗСУ з залишків Донбасу вже не треба.
Це вже не актуально для рашi.
27.12.2025 20:31 Ответить
27.12.2025 20:31 Ответить
Моль ти бункерна,ти ху-хо не хо-хо? Не хочеш мирно вийти з України,очікуй розвалу паРаши.Своєю смертю ти не здохнеш,твоє оточення тобі допоможе.
Заповіт напиши,щоб сіфілітика лєніна посунули на одрі,рядом покладуть.На цвинтарі бомжі будуть на могилу сцяти ходить.Кабаєву не забудь в заповіті.
27.12.2025 20:32 Ответить
27.12.2025 20:32 Ответить
зае.........сь пыль глотать
27.12.2025 20:32 Ответить
27.12.2025 20:32 Ответить
"Набірлін" за щокою не давить, чмо плешиве?
27.12.2025 20:33 Ответить
27.12.2025 20:33 Ответить
кваГтал Кагал танцює на могилах з прапорами
Кагал танцює і кривляєця, населення їм аплодує
Кагал танцює на могилах з прапорами
Кагал співає "я ваш прігавор"
27.12.2025 20:34 Ответить
27.12.2025 20:34 Ответить
Безумовно)КОЖЕН РІК (4)МОБІЛІЗУЄШ ПО 400 ТИСяч,а на лії 700)))
27.12.2025 20:35 Ответить
27.12.2025 20:35 Ответить
Яке ж воно кончене...
27.12.2025 20:35 Ответить
27.12.2025 20:35 Ответить
Цей проклятий упир меле подібне після кожної терористичної атаки. Нічого нового. Як нічого нового у відсутності адекватної реакції віслюка.
27.12.2025 20:35 Ответить
27.12.2025 20:35 Ответить
Реакція яраз є- перед обстрілами Києва він завжди їде на якусь бесполезну зустріч. Чи то весь час такі совпаденія просто так.
27.12.2025 20:38 Ответить
27.12.2025 20:38 Ответить
китай для русні дає все , для війни в Україні ...тому і і дихає ще московія , дві держави ,які захльобуються від свого велічія ,піднебесна та московія , а їх весь ненавидить ...страшні физично та ментально , претендують на перші місця в Аду ...
27.12.2025 20:36 Ответить
27.12.2025 20:36 Ответить
Китай две дуже обмежено.
27.12.2025 20:44 Ответить
27.12.2025 20:44 Ответить
Адмін, рф та путін пишеться з маленької літери !!!
27.12.2025 20:36 Ответить
27.12.2025 20:36 Ответить
Важко подумати , шо би путін робив без потужного гідранта.
27.12.2025 20:37 Ответить
27.12.2025 20:37 Ответить
гражданин, у вас нос отклеелся
27.12.2025 20:37 Ответить
27.12.2025 20:37 Ответить
і ус тоже
два...
27.12.2025 20:37 Ответить
27.12.2025 20:37 Ответить
Вирiшалку вiдрости спочатку
27.12.2025 20:38 Ответить
27.12.2025 20:38 Ответить
що це за висер про мир, хіба Х-уйло не намагається протягом 4 років війни знищити Україну, тобто раніше війни не було, але тепер навіжений недофюрер почне війну, бо за 4 роки українці не оцінили його боротьбу за мир
27.12.2025 20:39 Ответить
27.12.2025 20:39 Ответить
Цікаво! А хто донати приймає, щоб не чекати його чергового дня народження, а надіслати посилку раніше?
27.12.2025 20:39 Ответить
27.12.2025 20:39 Ответить
Яка цинічна і мерзенна ця рашиська істота та щоб ти вже здох.
27.12.2025 20:43 Ответить
27.12.2025 20:43 Ответить
Під@р ботоксний сам собі погадав на валізковій гущі.
27.12.2025 20:44 Ответить
27.12.2025 20:44 Ответить
Если пуйло не подпишет мирное сошлашение, какие действия будут от Дони, он даст Украине Томагавки??
27.12.2025 20:45 Ответить
27.12.2025 20:45 Ответить
Не підпише гідрант.
27.12.2025 20:51 Ответить
27.12.2025 20:51 Ответить
Звучить як - не хочете віддавати гроші самі - заберем за допомогою ножа
27.12.2025 20:45 Ответить
27.12.2025 20:45 Ответить
Сере в чумадан а думає що літає зі стерхами
27.12.2025 20:46 Ответить
27.12.2025 20:46 Ответить
"Та це ж було вже!"
27.12.2025 20:46 Ответить
27.12.2025 20:46 Ответить
Капітуляція з 28 пунктів не прийнята, він продовжує війну. І як це не прикро, в грудні Україна втратить рекордну з 2023 року кількість квадратних кілометрів.
27.12.2025 20:46 Ответить
27.12.2025 20:46 Ответить
Если бы у рф был хоть малейший шанс добиться успеха они бы его молча добились. Но пупок у армии оф развязался через 3 дня от начала полномасштабной войны. Он, кстати также развязался бы и у Гитлера при нападении на ссср, но тогда советская армия тупо разбежалась. А украинская - нет. Поэтому дальнейших успехов не ожидается.
Но нужно делать вид, что всё идёт по плану, поэтому план озвучивать нельзя.
27.12.2025 20:47 Ответить
27.12.2025 20:47 Ответить
Я теж так вважаю. Якби "путін" справді зміг ...вирішить усі завдання військовим шляхом... , то він про це не патякав би.

А коли про це говорить, то у нього проблеми.

Це сказано для західної аудиторії та для українських "уставших_ат_вайни".
27.12.2025 20:50 Ответить
27.12.2025 20:50 Ответить
Та це вже було, поки твоя гівнокавалерія захопить Донбас, то тебе підара моль поточить в мавзолеї)) завоєватєль його мать
27.12.2025 20:47 Ответить
27.12.2025 20:47 Ответить
Нічого нового. Він же живе в своїй реальності.
27.12.2025 20:47 Ответить
27.12.2025 20:47 Ответить
В його реальності закінчення війни, ящик. У найкращому випадку поряд з членіним в мавзолеї.
27.12.2025 20:50 Ответить
27.12.2025 20:50 Ответить
2014- 2025. *************, млять.
Вибачте за мій хранцузький.
27.12.2025 20:49 Ответить
27.12.2025 20:49 Ответить
та то майже німецький.... Європейський!
27.12.2025 20:51 Ответить
27.12.2025 20:51 Ответить
27.12.2025 21:04 Ответить
27.12.2025 21:04 Ответить
27.12.2025 20:53 Ответить
27.12.2025 20:53 Ответить
Беремо умовного равлика, без мотиваційних тренінгів і держпрограми прискорення.
Середня швидкість равлика
1 мм/с (це не рекордсмен, а нормальний, життєвий слизень).
*******:
1 мм/с = 86,4 м на добу
Від 24.02.2022 до сьогодні це приблизно 3 роки і 10 місяців, тобто ~1400 діб
86,4 м × 1400 ≈ 121 км
Тобто:
стартував десь під Києвом
доповз би до Житомира
або майже дістався б до Чернігова
без "перегрупування", "жестів доброї волі" і щоденних брифінгів
І це звичайний равлик, без ядерної риторики, без парадів, без мультиків про "аналогов нєт". Просто повзе і стабільно робить свою справу.
Мораль очевидна і трохи образлива:
навіть равлик за цей час уже мав би відчутний результат.
А тут - лише слиз і шум.
27.12.2025 20:54 Ответить
27.12.2025 20:54 Ответить
дивись, пуйло, щоб тебе українці якимось підступним дроном не вирішили, що срака полетить в одну сторону - лабутени в іншу
27.12.2025 20:58 Ответить
27.12.2025 20:58 Ответить
Неее, не проканает, всем уже давно насрать на понты кгбешной старой мыши, хоть епалом об стенку бейся недоносок....
27.12.2025 21:00 Ответить
27.12.2025 21:00 Ответить
Сосать.
27.12.2025 21:02 Ответить
27.12.2025 21:02 Ответить
На жаль путлярі допомагає продажна влада. Красти, обманювати та зраджувати. Ось на все це влада здатна.
27.12.2025 21:11 Ответить
27.12.2025 21:11 Ответить
«…. За трі дня», добавіл путін🤣
27.12.2025 21:13 Ответить
27.12.2025 21:13 Ответить
 
 