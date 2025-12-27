Если Украина не желает решать все мирно, Россия решит все задачи военным путем, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина не желает мира, поэтому РФ "будет решать свои задачи вооруженным путем".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Киев не хочет мира"
Так, по словам диктатора, на Западе "есть люди", которые предлагают Украине "хорошие условия в сфере безопасности, восстановления страны и отношений с Россией", но Киев якобы не хочет мира.
РФ решит все военным путем
"Сегодня, учитывая ваши доклады, темпы, которые мы наблюдаем на линии боевого столкновения, наша заинтересованность в выводе украинских военных формирований с территорий, которые они занимают, фактически сводится к нулю", - заявил он.
Путин подчеркнул, что если украинская власть не желает решить все миром, "мы решим все задачи, стоящие перед нами в рамках СВО, вооруженным путем".
Отже, виводити ЗСУ з залишків Донбасу вже не треба.
Це вже не актуально для рашi.
Заповіт напиши,щоб сіфілітика лєніна посунули на одрі,рядом покладуть.На цвинтарі бомжі будуть на могилу сцяти ходить.Кабаєву не забудь в заповіті.
кваГталКагал танцює на могилах з прапорами
Кагал танцює і кривляєця, населення їм аплодує
Кагал танцює на могилах з прапорами
Кагал співає "я ваш прігавор"
два...
Но нужно делать вид, что всё идёт по плану, поэтому план озвучивать нельзя.
А коли про це говорить, то у нього проблеми.
Це сказано для західної аудиторії та для українських "уставших_ат_вайни".
Вибачте за мій хранцузький.
Середня швидкість равлика
≈ 1 мм/с (це не рекордсмен, а нормальний, життєвий слизень).
*******:
1 мм/с = 86,4 м на добу
Від 24.02.2022 до сьогодні це приблизно 3 роки і 10 місяців, тобто ~1400 діб
86,4 м × 1400 ≈ 121 км
Тобто:
стартував десь під Києвом
доповз би до Житомира
або майже дістався б до Чернігова
без "перегрупування", "жестів доброї волі" і щоденних брифінгів
І це звичайний равлик, без ядерної риторики, без парадів, без мультиків про "аналогов нєт". Просто повзе і стабільно робить свою справу.
Мораль очевидна і трохи образлива:
навіть равлик за цей час уже мав би відчутний результат.
А тут - лише слиз і шум.