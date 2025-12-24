Сили оборони контролюють північну частину Покровська, в районі Мирнограду ворог зосередив близько 10 підрозділів, - УВ "Схід"
Сили оборони України й надалі контролюють північну частину Покровська. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.
Про це йдеться у зведенні УВ "Схід", повідомляє Цензор.НЕТ.
Бої на Покровському напрямку
"Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і від початку доби відбили російські штурми. Тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат", - йдеться у повідомленні.
На Покровському напрямку впродовж дня ворог 11 разів намагався просунутися до позицій українських захисників поблизу населених пунктів:
- Іванівка,
- Родинське,
- Червоний Лиман,
- Котлине,
- Удачне,
- Молодецьке,
- Дачне та Філія.
Три боєзіткнення досі тривають.
Ситуація в Покровську
Сили оборони України надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника.
Ситуація в Мирнограді
В УВ "Схід" розповіли, що у Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.
Зазначається, що через неможливість встановити контроль над Покровськом ворог посилює тиск на Мирноград. Ворог зосередив в районі Мирнограду близько десяти підрозділів. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.
"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - додали в УВ "Схід".
Втрати ворога
З початку грудня морпіхи та десантники, які обороняють місто, ліквідували та "вивели з ладу" у районі Мирнограду 207 окупантів. Також наші воїни знищили та пошкодили:
- танк,
- три бойові броньовані машини,
- гармату,
- "Град",
- шість одиниць автотранспорту
- 34 одиниці БпЛА різних типів.
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