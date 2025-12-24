Сили оборони контролюють північну частину Покровська, в районі Мирнограду ворог зосередив близько 10 підрозділів, - УВ "Схід"

Сили оборони України й надалі контролюють північну частину Покровська. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Про це йдеться у зведенні УВ "Схід", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Бої на Покровському напрямку

"Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і від початку доби відбили російські штурми. Тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат", - йдеться у повідомленні.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог 11 разів намагався просунутися до позицій українських захисників поблизу населених пунктів:

Іванівка,

Родинське,

Червоний Лиман,

Котлине,

Удачне,

Молодецьке,

Дачне та Філія.

Три боєзіткнення досі тривають.

Ситуація в Покровську

Сили оборони України надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника.

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Ситуація в Мирнограді

В УВ "Схід" розповіли, що у Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Зазначається, що через неможливість встановити контроль над Покровськом ворог посилює тиск на Мирноград. Ворог зосередив в районі Мирнограду близько десяти підрозділів. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - додали в УВ "Схід".

Втрати ворога

З початку грудня морпіхи та десантники, які обороняють місто, ліквідували та "вивели з ладу" у районі Мирнограду 207 окупантів. Також наші воїни знищили та пошкодили:

танк,

три бойові броньовані машини,

гармату,

"Град",

шість одиниць автотранспорту

34 одиниці БпЛА різних типів.

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