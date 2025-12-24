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Російські війська посилили тиск на Мирноград через невдачі під Покровськом, - ДШВ. ВIДЕО

Російські окупаційні війська активізували наступальні дії на Мирноградському напрямку після того, як їм не вдалося встановити контроль над Покровськом. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ.

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За даними військових, у районі Мирнограда противник зосередив близько десяти підрозділів. У відповідь українська сторона посилила оборону міста, зокрема збільшила кількість сил і засобів на ключових ділянках.

Також було укріплено логістичні коридори до західної частини Мирнограда, що дозволяє безперервно забезпечувати підрозділи, які тримають оборону.

Над виявленням і знищенням російських штурмових груп працюють підрозділи 38 окремої бригади морської піхоти та 79 окремої десантно-штурмової бригади. Основну увагу вони зосереджують на напрямках можливого проникнення противника до міста.

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З початку грудня українські військові в районі Мирнограда знищили або вивели з ладу:

  • 207 окупантів;
  • танк;
  • три бойові броньовані машини;
  • гармату;
  • реактивну систему залпового вогню "Град";
  • шість одиниць автотранспорту;
  • 34 безпілотники різних типів.

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Автор: 

Донецька область (11478) ДШВ Десантно-штурмові війська (496) Покровськ (1360) Мирноград (279) Покровський район (1809)
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