Российские войска усилили давление на Мирноград из-за неудач под Покровском, - ДШВ. ВИДЕО

Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия на Мирноградском направлении после того, как им не удалось установить контроль над Покровском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск.

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По данным военных, в районе Мирнограда противник сосредоточил около десяти подразделений. В ответ украинская сторона усилила оборону города, в частности увеличила количество сил и средств на ключевых участках.

Также были укреплены логистические коридоры к западной части Мирнограда, что позволяет непрерывно обеспечивать подразделения, которые держат оборону.

Над обнаружением и уничтожением российских штурмовых групп работают подразделения 38 отдельной бригады морской пехоты и 79 отдельной десантно-штурмовой бригады. Основное внимание они сосредотачивают на направлениях возможного проникновения противника в город.

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С начала декабря украинские военные в районе Мирнограда уничтожили или вывели из строя:

207 оккупантов;

танк;

три боевые бронированные машины;

орудие;

реактивную систему залпового огня "Град";

шесть единиц автотранспорта;

34 беспилотника различных типов.

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