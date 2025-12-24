Российские войска усилили давление на Мирноград из-за неудач под Покровском, - ДШВ. ВИДЕО
Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия на Мирноградском направлении после того, как им не удалось установить контроль над Покровском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск.
По данным военных, в районе Мирнограда противник сосредоточил около десяти подразделений. В ответ украинская сторона усилила оборону города, в частности увеличила количество сил и средств на ключевых участках.
Также были укреплены логистические коридоры к западной части Мирнограда, что позволяет непрерывно обеспечивать подразделения, которые держат оборону.
Над обнаружением и уничтожением российских штурмовых групп работают подразделения 38 отдельной бригады морской пехоты и 79 отдельной десантно-штурмовой бригады. Основное внимание они сосредотачивают на направлениях возможного проникновения противника в город.
С начала декабря украинские военные в районе Мирнограда уничтожили или вывели из строя:
- 207 оккупантов;
- танк;
- три боевые бронированные машины;
- орудие;
- реактивную систему залпового огня "Град";
- шесть единиц автотранспорта;
- 34 беспилотника различных типов.
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