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81-я бригада бьет дронами по оккупантам, пытающимся форсировать реку Северский Донец. ВИДЕО
В 81-й отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ отмечают, что в последнее время участились попытки россиян форсировать реку Северский Донец на лодках с целью захвата Серебрянки и Дроновки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в бригаде отмечают, что в дальнейшем враг будет пытаться создать в районах этих населенных пунктов плацдармы для накопления пехоты и техники с последующим продвижением вглубь украинских позиций.
На обнародованном видео зафиксирована боевая работа бригады по сдерживанию продвижения оккупантов - как на воде, так и на суше.
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