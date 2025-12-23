81-ша бригада б’є дронами по окупантах, які намагаються форсувати річку Сіверський Донець. ВIДЕО

У 81-й окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ відзначають, що останнім часом почастішали спроби росіян форсувати річку Сіверський Донець на човнах з метою захоплення Серебрянки та Дронівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бригаді зазначають, що надалі ворог намагатиметься створити в районах цих населених пунктів плацдарми для накопичення піхоти та техніки з подальшим просуванням углиб українських позицій.

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На оприлюдненому відео зафіксовано бойову роботу бригади зі стримування просування окупантів - як на воді, так і на суходолі.

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До слова, ліквідовано генерала Генштабу зс РФ Сарварова у Москві: спрацювала вибухівка під авто.

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