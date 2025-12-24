Силы обороны контролируют северную часть Покровска, в районе Мирнограда враг сосредоточил около 10 подразделений, - ГВ "Схід"
Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
Об этом говорится в сводке ГВ "Схід", сообщает Цензор.НЕТ.
Бои на Покровском направлении
"Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и с начала суток отбили российские штурмы. Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери", - говорится в сообщении.
На Покровском направлении в течение дня враг 11 раз пытался продвинуться к позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов:
- Ивановка,
- Родинское,
- Червоный Лиман,
- Котлино,
- Удачное,
- Молодецкое,
- Дачное и Филия.
Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
Ситуация в Покровске
Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника.
Ситуация в Мирнограде
В ГВ "Схід" рассказали, что в Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
Отмечается, что из-за невозможности установить контроль над Покровском враг усиливает давление на Мирноград. Враг сосредоточил в районе Мирнограда около десяти подразделений. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.
"Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду", - добавили в ГВ "Схід".
Потери врага
С начала декабря морпехи и десантники, защищающие город, ликвидировали и "вывели из строя" в районе Мирнограда 207 оккупантов. Также наши воины уничтожили и повредили:
- танк,
- три боевые бронированные машины,
- орудие,
- "Град",
- шесть единиц автотранспорта
- 34 единицы БПЛА различных типов.
от, у габровському безперешкодно заїхали 100 підарів.
це, скільки підрозділів?
на чому заїхало 100 підарів?
ЗИЛ-131 в кабине обычно 3 места (иногда 7), плюс в тентованном кузове до 16-24 человек на откидных
«Мотолыга» (МТ-ЛБ) вмещает 2 человека в кабине и до 8-10 человек в десантном отсеке (всего до 11 человек)
тобто заїхала колона техніки з 10+ авто?