РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
374 1

Силы обороны контролируют северную часть Покровска, в районе Мирнограда враг сосредоточил около 10 подразделений, - ГВ "Схід"

покровськ

Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Об этом говорится в сводке ГВ "Схід", сообщает Цензор.НЕТ.

Бои на Покровском направлении

"Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и с начала суток отбили российские штурмы. Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери", - говорится в сообщении. 

На Покровском направлении в течение дня враг 11 раз пытался продвинуться к позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов:

  • Ивановка,
  • Родинское,
  • Червоный Лиман,
  • Котлино,
  • Удачное,
  • Молодецкое,
  • Дачное и Филия.

Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Ситуация в Покровске

Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника.

Ситуация в Мирнограде

В ГВ "Схід" рассказали, что в Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Отмечается, что из-за невозможности установить контроль над Покровском враг усиливает давление на Мирноград. Враг сосредоточил в районе Мирнограда около десяти подразделений. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.

"Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду", - добавили в ГВ "Схід". 

Потери врага

С начала декабря морпехи и десантники, защищающие город, ликвидировали и "вывели из строя" в районе Мирнограда 207 оккупантов. Также наши воины уничтожили и повредили:

  • танк,
  • три боевые бронированные машины,
  • орудие,
  • "Град",
  • шесть единиц автотранспорта
  • 34 единицы БПЛА различных типов.

Донецкая область (11712) боевые действия (5355) Покровск (1090) Мирноград (191) Покровский район (1480)
10 підрозділів чого?
от, у габровському безперешкодно заїхали 100 підарів.
це, скільки підрозділів?

на чому заїхало 100 підарів?

ЗИЛ-131 в кабине обычно 3 места (иногда 7), плюс в тентованном кузове до 16-24 человек на откидных
«Мотолыга» (МТ-ЛБ) вмещает 2 человека в кабине и до 8-10 человек в десантном отсеке (всего до 11 человек)

тобто заїхала колона техніки з 10+ авто?
показать весь комментарий
24.12.2025 21:40 Ответить
 
 