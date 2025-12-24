Силы обороны контролируют северную часть Покровска, в районе Мирнограда враг сосредоточил около 10 подразделений, - ГВ "Схід"

Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Об этом говорится в сводке ГВ "Схід".

Бои на Покровском направлении

"Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и с начала суток отбили российские штурмы. Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери", - говорится в сообщении.

На Покровском направлении в течение дня враг 11 раз пытался продвинуться к позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов:

Ивановка,

Родинское,

Червоный Лиман,

Котлино,

Удачное,

Молодецкое,

Дачное и Филия.

Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Ситуация в Покровске

Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника.

Ситуация в Мирнограде

В ГВ "Схід" рассказали, что в Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Отмечается, что из-за невозможности установить контроль над Покровском враг усиливает давление на Мирноград. Враг сосредоточил в районе Мирнограда около десяти подразделений. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.

"Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду", - добавили в ГВ "Схід".

Потери врага

С начала декабря морпехи и десантники, защищающие город, ликвидировали и "вывели из строя" в районе Мирнограда 207 оккупантов. Также наши воины уничтожили и повредили:

танк,

три боевые бронированные машины,

орудие,

"Град",

шесть единиц автотранспорта

34 единицы БПЛА различных типов.

