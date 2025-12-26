Росіяни заявили про захоплення штабу в Гуляйполі: Сили оборони розпочали перевірку

Сили оборони півдня розпочали перевірку інформації про можливе захоплення росіянами командно-спостережного пункту українського підрозділу у Гуляйполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Українській правді" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами офіцера, наразі триває розслідування, яке має встановити всі обставини події, причини її виникнення, а також підтвердити або спростувати справжність оприлюднених кадрів. За результатами перевірки правоохоронці відкриють провадження, а діям кожної посадової особи, яка могла бути причетною до інциденту, дадуть правову оцінку. Волошин наголосив, що результати розслідування будуть оприлюднені, а приховувати факти ніхто не збирається.

Приводом для розслідування стало відео, що з'явилося в мережі 18 грудня. На кадрах, які ймовірно поширили росіяни, зафіксовано приміщення, що начебто належало одній із бригад ТрО. На відео видно полишену документацію, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про фронт: Ситуація контролюється українськими захисниками

Ситуація у Гуляйполі напружена

Водночас ситуація в самому Гуляйполі залишається напруженою. Як зазначив Владислав Волошин, у місті тривають інтенсивні вуличні бої – лише за минулу добу зафіксовано 20 бойових зіткнень. Окупанти намагаються зайти в середмістя та закріпитися на околицях, проте Сили оборони продовжують чинити спротив ворожим штурмам.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються прорватися до центру Гуляйполя, на околиці міста заводять групи для закріплення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони Півдня спростували захоплення росіянами Новоданилівки на Запоріжжі. ВIДЕО