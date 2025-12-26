РУС
Новости Боевіе действия на Запорожье
5 054 21

Россияне заявили о захвате штаба в Гуляйполе: Силы обороны начали проверку

гуляйполе

Силы обороны юга начали проверку информации о возможном захвате россиянами командно-наблюдательного пункта украинского подразделения в Гуляйполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По словам офицера, в настоящее время ведется расследование, которое должно установить все обстоятельства происшествия, причины его возникновения, а также подтвердить или опровергнуть подлинность обнародованных кадров. По результатам проверки правоохранители откроют производство, а действиям каждого должностного лица, которое могло быть причастно к инциденту, дадут правовую оценку. Волошин подчеркнул, что результаты расследования будут обнародованы, а скрывать факты никто не собирается.

Поводом для расследования стало видео, появившееся в сети 18 декабря. На кадрах, которые предположительно распространили россияне, зафиксировано помещение, якобы принадлежавшее одной из бригад ТрО. На видео видно оставленную документацию, компьютерную технику и средства связи.

Ситуация в Гуляйполе напряженная

В то же время ситуация в самом Гуляйполе остается напряженной. Как отметил Владислав Волошин, в городе продолжаются интенсивные уличные бои – только за прошедшие сутки зафиксировано 20 боевых столкновений. Оккупанты пытаются зайти в центр города и закрепиться на окраинах, однако Силы обороны продолжают сопротивляться вражеским штурмам.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются прорваться в центр Гуляйполя, на окраине города заводят группы для закрепления.

Гуляйполе (141) Запорожская область (3914) Силы обороны юга (502) Пологовский район (292)
Топ комментарии
+13
З 18 грудня і досі не можуть зв'язатися з кимось зі штабу, тому тільки зараз почали перевіряти? Що це за жарт такій, чому неділю немає зв'язку, а керівництво тільки зараз почало вияснення причини. Це вже даже не совок, це гірше
26.12.2025 06:33 Ответить
+6
В деяких штабах, якщо не сказати в багатьох, вище командування (такі само дебіли) дійсно зуміло підібрати контингент гірший за совковий.
26.12.2025 07:07 Ответить
+5
Батько Махно, за таке, шомполами б випоров.
26.12.2025 06:33 Ответить
"Народжений у бідній селянській родині в Гуляйполі, він став ватажком масового селянського руху, який кинув виклик імперським загарбникам, білогвардійцям і більшовикам, борючись за ідеали безвладної держави та соціальної справедливості.
Його махновщина не лише змінила хід Української революції 1917-1921 років, а й залишилася унікальним феноменом українського анархізму, надихаючи покоління борців за свободу."
26.12.2025 06:58 Ответить
Конченим дебілом був твій "Батько Махно", треба хоч трохи розбиратися в реальній історії, що він накоїв, а не копіпастити маячню!
26.12.2025 08:54 Ответить
Сирника відпустіть , він наш головнокомандувач
26.12.2025 06:51 Ответить
Творожнікофф - партнер рашистів по злачі країни ворогу.
26.12.2025 08:10 Ответить
Твій головнокомандувач Сирник ? Ти не можеш відпустити свого главкома. Можеш тільки звільнити його.
26.12.2025 08:13 Ответить
Підрозділ 106-ї бригади ТрО відступаючи покинув у центрі Гуляйполя робочі компʼютери і незапаролений телефон, штаб уже захопили росіяни
26.12.2025 06:57 Ответить
Доки будуть оці ТрО? Де славнозвісні корпуси? Хто і за що відповідає? Бардак.
26.12.2025 07:20 Ответить
102 сталева а не 106
26.12.2025 08:29 Ответить
Тіктокер манько працює. Такі у творожнікова в пошані.
26.12.2025 07:17 Ответить
Так війна ж.Противник захопив близько 20 відсотків території, чому дивуватися?Чи світло не подають та від телемарафона відірвали.
26.12.2025 07:21 Ответить
Вся відповідальність за провали на фронті лежить на Верховному головнокомандувачі і голов. комі.
26.12.2025 07:30 Ответить
Також на Трампі, Венсі та їх виборцях.
26.12.2025 08:49 Ответить
Головний штабіст тим часом мотає кола по світу
26.12.2025 08:00 Ответить
Боїться повертатись паскуда
26.12.2025 08:06 Ответить
Кузьмука зняли і почалось 🤣🤣🤣🤣
26.12.2025 08:10 Ответить
Ще 18 грудня "Росіяни заявили про захоплення штабу у Гуляйполі: Сили оборони розпочали перевірку?
І тільки 26 грудня "чутки" ніби дійшли до Києва?
26.12.2025 08:31 Ответить
Це просто пздц. Зате ухилянтам дають по п'ять років в'язниці. А саме офіцерйо драпало так що здало рашистам надсекретні документи і обладнання. Розстріляти всіх зрадників. І невже не можна було спалити чи хоча б розбомбити той штаб?
26.12.2025 08:54 Ответить
І що дасть та перевірка? Підтвердження, що таки да, захопили? Тобто, вже не воюємо, а перевіряємо. Воно і зрозуміло - воювати нікому. Та і навіщо? Скоро ж вибори...
26.12.2025 09:03 Ответить
 
 