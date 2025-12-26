Россияне заявили о захвате штаба в Гуляйполе: Силы обороны начали проверку

Силы обороны юга начали проверку информации о возможном захвате россиянами командно-наблюдательного пункта украинского подразделения в Гуляйполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По словам офицера, в настоящее время ведется расследование, которое должно установить все обстоятельства происшествия, причины его возникновения, а также подтвердить или опровергнуть подлинность обнародованных кадров. По результатам проверки правоохранители откроют производство, а действиям каждого должностного лица, которое могло быть причастно к инциденту, дадут правовую оценку. Волошин подчеркнул, что результаты расследования будут обнародованы, а скрывать факты никто не собирается.

Поводом для расследования стало видео, появившееся в сети 18 декабря. На кадрах, которые предположительно распространили россияне, зафиксировано помещение, якобы принадлежавшее одной из бригад ТрО. На видео видно оставленную документацию, компьютерную технику и средства связи.

Ситуация в Гуляйполе напряженная

В то же время ситуация в самом Гуляйполе остается напряженной. Как отметил Владислав Волошин, в городе продолжаются интенсивные уличные бои – только за прошедшие сутки зафиксировано 20 боевых столкновений. Оккупанты пытаются зайти в центр города и закрепиться на окраинах, однако Силы обороны продолжают сопротивляться вражеским штурмам.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются прорваться в центр Гуляйполя, на окраине города заводят группы для закрепления.

