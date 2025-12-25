Рашисты пытаются прорваться в центр Гуляйполя, - Силы обороны

Российские войска пытаются прорваться в центр Гуляйполя, на окраине города заводят группы для закрепления.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

"За минувшие сутки в самом Гуляйполе произошло два десятка боевых столкновений. Это довольно высокий показатель активности врага. Противник пытается инфильтрироваться в центр города, внутрь города пытаются пройти его штурмовые группы.

Противник пытается завести на окраины группы для закрепления. Однако Силы обороны Украины наносят ответные удары, уничтожают эти группы", - отметил он.

Бои продолжаются

Волошин подчеркнул, что за город продолжаются ожесточенные бои.

"Если брать, например, те потери, которые несет враг на этом направлении, то у противника стоит задача превыше всего, несмотря на такие потери, продвинуться как можно больше и захватить как можно больше кварталов, как можно больше улиц, как можно больше домов в этом населенном пункте", - подытожил он.

