Новости Бои на Гуляйпольском направлении
Рашисты пытаются прорваться в центр Гуляйполя, - Силы обороны

Что происходит в Гуляйполе? РФ хочет прорваться в центр города

Российские войска пытаются прорваться в центр Гуляйполя, на окраине города заводят группы для закрепления. 

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

"За минувшие сутки в самом Гуляйполе произошло два десятка боевых столкновений. Это довольно высокий показатель активности врага. Противник пытается инфильтрироваться в центр города, внутрь города пытаются пройти его штурмовые группы.

Противник пытается завести на окраины группы для закрепления. Однако Силы обороны Украины наносят ответные удары, уничтожают эти группы", - отметил он.

Бои продолжаются

Волошин подчеркнул, что за город продолжаются ожесточенные бои. 

"Если брать, например, те потери, которые несет враг на этом направлении, то у противника стоит задача превыше всего, несмотря на такие потери, продвинуться как можно больше и захватить как можно больше кварталов, как можно больше улиц, как можно больше домов в этом населенном пункте", - подытожил он.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин Джерело: https://censor.net/ua/n3592323 - далі не читав
25.12.2025 11:34 Ответить
Ше недавно були за 10 км від Гуляйполя а вже товчуться в місті
25.12.2025 11:38 Ответить
Коли дивитись Шмарофон то час спливає непомітно...
Як анастезія в жалі комара, щоб непомітно знекровлювати, насичуватися..
25.12.2025 11:50 Ответить
Це манько там керує?
25.12.2025 11:44 Ответить
Пічалька
25.12.2025 12:11 Ответить
 
 