Рашисти намагаються прорватися у центр Гуляйполя, - Сили оборони

Російські війська намагаються прорватися до центру Гуляйполя, на околиці міста заводять групи для закріплення.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація на Гуляйпільському напрямку

"Минулої доби в самому Гуляйполі відбулося два десятки бойових зіткнень. Це доволі високий показник активності ворога. Противник намагається інфільтруватися до центру міста, всередину міста намагаються пройти його штурмові групи.

Намагається противник завести на околиці групи для закріплення. Проте Сили оборони України завдають ударів у відповідь, знищують ці групи", - зазначив він.

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Бої тривають

Волошин наголосив, що за місто тривають запеклі бої.

"Якщо брати, наприклад, ті втрати, яких зазнає ворог на цьому напрямку, то у противника стоїть завдання понад усе, незважаючи на такі втрати, просунутися якнайбільше і захопити якнайбільше кварталів, якнайбільше вулиць, якнайбільше будинків в цьому населеному пункті", - підсумував він.

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