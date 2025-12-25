Россияне показали видео из захваченного командно-наблюдательного пункта в Гуляйполе. Силы обороны будут проводить расследование
Российские военные заявили о захвате штаба одного из батальонов территориальной обороны в Гуляйполе в Запорожской области. В Силах обороны юга проведут расследование по этому факту.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske , видео якобы захваченного штаба распространили в Telegram-каналах. В свою очередь, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин отреагировал на эту информацию.
Что известно?
Как заявили россияне, они захватили командно-наблюдательный пункт (КНП) 102 бригады территориальной обороны. Оккупанты показали оставленные ноутбуки, незапароленный смартфон, печати и другие вещи. По словам россиян, штаб располагался в центре Гуляйполя.
Собеседник издания, который держит оборону на направлении, подтвердил, что россияне показали настоящий пункт управления, который принадлежал 1 батальону 106 бригады. Ранее это был 75 батальон в составе 102 бригады.
Личный состав отошел
Военный отметил, что в штабе находилось более 10 бойцов. Когда россияне подошли, украинские военные вступили в стрелковый бой.
"Высшее командование не давало добро выходить пунктам управления батальонов вовремя из Гуляйполя и, соответственно, пункт управления попал под контакт противника и личный состав, который находился в штабе, отходил и оставил все как есть", - рассказал офицер.
Он добавил, что 1 батальон 106 бригады, отступив со своих позиций, оголил фланг 2 батальона 102 бригады и позволил противнику зайти со стороны села Марфополь и северо-восточной стороны Гуляйполя.
Будет проведено детальное расследование
По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, представители соответствующих органов проведут детальное расследование по возможному факту захвата штаба.
"Оно должно установить причины и предпосылки возникновения подобного факта и вообще, имел ли он место. Только после него будет обнародована информация", - пояснил Волошин.
Кроме того, он отметил, что правоохранительными органами будет возбуждено производство.
"По результатам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к данным событиям. Никто и ничего не будет скрывать", - подчеркнул спикер.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что российские войска пытаются прорваться в центр Гуляйполя, на окраине города заводят группы для закрепления.
По друге, у НачГенштабу зараз інші задачі. По третє, «ідіть у сраку» «я вам нічєго нє должен».