РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8523 посетителя онлайн
Новости Боевіе действия на Запорожье
7 411 74

Россияне показали видео из захваченного командно-наблюдательного пункта в Гуляйполе. Силы обороны будут проводить расследование

РФ заявила о захвате штаба в Гуляйполе

Российские военные заявили о захвате штаба одного из батальонов территориальной обороны в Гуляйполе в Запорожской области. В Силах обороны юга проведут расследование по этому факту.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske , видео якобы захваченного штаба распространили в Telegram-каналах. В свою очередь, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин отреагировал на эту информацию.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Как заявили россияне, они захватили командно-наблюдательный пункт (КНП) 102 бригады территориальной обороны. Оккупанты показали оставленные ноутбуки, незапароленный смартфон, печати и другие вещи. По словам россиян, штаб располагался в центре Гуляйполя.

Собеседник издания, который держит оборону на направлении, подтвердил, что россияне показали настоящий пункт управления, который принадлежал 1 батальону 106 бригады. Ранее это был 75 батальон в составе 102 бригады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны Юга опровергли захват россиянами Новоданиловки в Запорожье. ВИДЕО

Личный состав отошел

Военный отметил, что в штабе находилось более 10 бойцов. Когда россияне подошли, украинские военные вступили в стрелковый бой.

"Высшее командование не давало добро выходить пунктам управления батальонов вовремя из Гуляйполя и, соответственно, пункт управления попал под контакт противника и личный состав, который находился в штабе, отходил и оставил все как есть", - рассказал офицер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть риск потери Гуляйполя в Запорожье из-за саботажа некоторых офицеров 102 бригады ТрО, - DeepState

Он добавил, что 1 батальон 106 бригады, отступив со своих позиций, оголил фланг 2 батальона 102 бригады и позволил противнику зайти со стороны села Марфополь и северо-восточной стороны Гуляйполя.

Будет проведено детальное расследование

По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, представители соответствующих органов проведут детальное расследование по возможному факту захвата штаба.

"Оно должно установить причины и предпосылки возникновения подобного факта и вообще, имел ли он место. Только после него будет обнародована информация", - пояснил Волошин.

Читайте также: Враг штурмует Гуляйполе и Степногорск, но закрепиться не может, - Волошин

Кроме того, он отметил, что правоохранительными органами будет возбуждено производство.

"По результатам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к данным событиям. Никто и ничего не будет скрывать", - подчеркнул спикер.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются прорваться в центр Гуляйполя, на окраине города заводят группы для закрепления.

Гуляйполе (141) Запорожская область (3914) Силы обороны юга (502) Пологовский район (290)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Докерувались...
показать весь комментарий
25.12.2025 22:54 Ответить
+12
Сирський та МО довели ЗСУ до такого стану що такі події не виключені й надалі..але всі зараз зайняті " мирними переговорами"..тож все інше-" дрібниці" .☹️
показать весь комментарий
25.12.2025 23:16 Ответить
+11
кацапи вже виклали підтвердження в фейсбуці , які ще треба підтвердження ? ніхто навіть не додумався підпалити штаб .
показать весь комментарий
25.12.2025 23:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, представники відповідних органів проведуть детальне розслідування за можливим фактом захоплення штабу.

"[Воно] має встановити причини й передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце. Лише після нього буде оприлюднена інформація", - пояснив Волошин.

Зрозуміло, це все ІПСО. І взагалі відео створено ШІ...
показать весь комментарий
25.12.2025 22:54 Ответить
кацапи вже виклали підтвердження в фейсбуці , які ще треба підтвердження ? ніхто навіть не додумався підпалити штаб .
показать весь комментарий
25.12.2025 23:00 Ответить
Якщо відбувалося усе швидко ?
показать весь комментарий
25.12.2025 23:06 Ответить
щоб підпалити потрібно 2-3 хвилини , розлити бензин з генератора і запалити .
показать весь комментарий
25.12.2025 23:13 Ответить
В бойовиках та серіалах показують саме так, можна навіть швидше. Чи можна ще кнопку детонатора у руці натиснути, сховавшись десь за декількома стінами чи з сусідньої вулиці.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:38 Ответить
там навіть гранату ніхто не кинув , щоб зіпсувати обладнання !
показать весь комментарий
25.12.2025 23:41 Ответить
В штаб зазвичай з собою гранати не тягають, окрім табельної зброї, але ж то таке. Дійсно-не за сценарієм усе вийшло. От у інеті цілком зрозуміло, що треба було б робити.
показать весь комментарий
26.12.2025 00:00 Ответить
не сміши ! в штабі не було жодної гранати ! не було генератора . не було запальнички . а табельна зброя була в машині .
показать весь комментарий
26.12.2025 00:15 Ответить
Докерувались...
показать весь комментарий
25.12.2025 22:54 Ответить
Бачив в Стерненка....жах...
показать весь комментарий
25.12.2025 23:00 Ответить
Хенерал ніколи не буде відповідати. Верховний Головнокомандуючи тим паче.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:05 Ответить
Зеленський про фронт: Ситуація контролюється українськими захисниками

Ситуація на передовій контролюється українськими військовими. На Покровському та Гуляйпільському напрямках без змін.

Джерело: https://censor.net/ua/n3591877
показать весь комментарий
25.12.2025 23:05 Ответить
Чотирикратний Верховний вже запостив вечірній відосик - все під контролем, йому паліса доповів
показать весь комментарий
25.12.2025 23:09 Ответить


незапаролені смартфони ... ?
показать весь комментарий
25.12.2025 23:05 Ответить
а что вы хотели от тро ? азов,93ка, 79 бригада, 38 бригада и т.д теряет позиции, а тут какое то тро
показать весь комментарий
25.12.2025 23:11 Ответить
Бусифіковані ухилянти не захотіли воювати за тцкашників
показать весь комментарий
25.12.2025 23:11 Ответить
Война есть война! Взорвать скорее было нечем или жалко. Подпалить это канистра бензину минимум. Врядли было под рукой. Заминировать заранее---нужны спецы. Искать теперь стрелочника? Нашли---дальше что? Он миндич по Израилю шляется, ананасы ест, дули показывает в нашу сторону---ну и ?
показать весь комментарий
25.12.2025 23:12 Ответить
Вірно. Нагородити за мужність. І по два ананаса.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:22 Ответить
Не було гранати жодної? А бензин там завжди є, бо інакше без генераторів ті ноутбуки не працюватимуть. Просто довбограї...
показать весь комментарий
25.12.2025 23:47 Ответить
Є простіший спосіб підпалу спирт
показать весь комментарий
26.12.2025 00:19 Ответить
Гундосий забив на армію. Він хоче в очі плєшивому знову дивитися. На ділянці фронту 20 км 200 бійців знаходиться, є участки.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:14 Ответить
Гундосий вже нічого не може зробити. Його тцкунів кожен день б'ють сокирами, ломами і ножами. Вже в тцк втрати не менше як на фронті. Що пропонуєш? Під дулами кулеметів збирати мужиків на вулицях і кидати на фронт?
показать весь комментарий
25.12.2025 23:19 Ответить
Ті, що ховаються то не мужики. По пєрхоть підзалу..а.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:22 Ответить
Ну добре, нехай пєрхоть. Значить і під дулом кулемета вже нема кого збирати. Тоді що тобі не зрозуміло, чому на деяких ділянках по 200 людей на 20 км?
показать весь комментарий
25.12.2025 23:24 Ответить
>Під дулами кулеметів збирати мужиків на вулицях і кидати на фронт?

нащо кулемети, у поліції є автоматична зброя

а щоб з навчальних центрів не тікали, потрібна військова поліція.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:25 Ответить
А щоб з фронту не тікали, треба загороджувальні загони. Вірно?
показать весь комментарий
25.12.2025 23:32 Ответить
військової поліції достатньо
показать весь комментарий
25.12.2025 23:36 Ответить
Як у кацапів?)
показать весь комментарий
25.12.2025 23:41 Ответить
а ще кацапи математикою користуються, от жах
показать весь комментарий
25.12.2025 23:43 Ответить
І дійсно. А ще вони користуються російською мовою для спілкування. Тому нам ні в якому разі не можна говорити російською, щоб не бути на них схожими ) я правильно говорю, нацик і расист?)
показать весь комментарий
25.12.2025 23:50 Ответить
руснявою говіркою не можна користуватися задля національної ідентичності, це ж мова расово неповноцінних азіатів з московських боліт.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:52 Ответить
А что ж такое, Женечка? Значит от математики ты не хочешь отказываться, от вилки и ложки не хочешь отказываться, хотя ними тоже кацапы пользуются, а от языка отказываешься?) а я не откажусь никогда. И буду говорить на том языке, на котором мне будет удобно )
показать весь комментарий
25.12.2025 23:56 Ответить
кек, розпакування кацапа під укрпроксі
показать весь комментарий
25.12.2025 23:58 Ответить
Нет, просто я увидел, что тебя это раздражает. А я люблю раздражать нацистов и расистов, потому что у меня к вам презрение как к дохлой скотине.
показать весь комментарий
26.12.2025 00:02 Ответить
>А я люблю раздражать нацистов и расистов, потому что у меня к вам презрение как к дохлой скотине.

що таке, скіни побили, бо цілувався з кавказцями? скажи "чєчня круто"
показать весь комментарий
26.12.2025 00:04 Ответить
Скажу, что российский неонацист мильчаков, российский нацист уткин это мрази. И ты ничем им не уступаешь. Ты с ними в одном ряду.
показать весь комментарий
26.12.2025 00:09 Ответить
А ти що пропонуєш? "братушек зустрічати"? Вони не питатимуть - в дупу тобі пляшку засунуть і погонять у м`ясний штурм на Польщю.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:48 Ответить
Пропоную збирати торби і їхати в Європу. Європі теж буде краще, нас влаштувати ніж з нами воювати, коли кацапи поженуть нас на них
показать весь комментарий
25.12.2025 23:52 Ответить
А далі куди поїдеш, коли кацапи і туди попруть?
показать весь комментарий
26.12.2025 00:00 Ответить
Ну якщо і тоді Європа не прокинеться і не застосує свою прогресивну ******* зброю, то треба буде на американські материки перекочовувати. Тільки так я для себе це бачу.
показать весь комментарий
26.12.2025 00:04 Ответить
А, тобто - хтось інший тебе має захищати, а ти сам "перебиратимешся"?
показать весь комментарий
26.12.2025 00:11 Ответить
Мене захищати не треба. Достатньо мене не чіпати і не обмежувати мою свободу пересування. І тоді я зможу захистити себе сам.
показать весь комментарий
26.12.2025 00:15 Ответить
Сирський та МО довели ЗСУ до такого стану що такі події не виключені й надалі..але всі зараз зайняті " мирними переговорами"..тож все інше-" дрібниці" .☹️
показать весь комментарий
25.12.2025 23:16 Ответить
Навпаки. "Мирними переговорами" займаються, бо розуміють до чого все йде.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:22 Ответить
і головнокомандувач, вибачаюсь, ВЕРХОВНИЙ головнокомандувач
показать весь комментарий
26.12.2025 00:05 Ответить
Знову буде винний генерал Муженко?
показать весь комментарий
25.12.2025 23:17 Ответить
Не здивуюсь, коли вони ще "командувати" звідти почнуть нашими підрозділами
показать весь комментарий
25.12.2025 23:18 Ответить
😯
показать весь комментарий
25.12.2025 23:24 Ответить
Наші ніколи не визнають прой**бів, на жаль, це ненавчені совкові лампасні дебіли
показать весь комментарий
25.12.2025 23:20 Ответить
Так, як би вчасно визнали втрату, доповіли би наверх і "накрили" би всім чим можно цей КП, проблем було б менше... Але, "кар'єра"/ позитивні доповіді - важливіші... І їм не важливо, які втрати будуть, через їх недбалість...
показать весь комментарий
25.12.2025 23:28 Ответить
Прикро...
показать весь комментарий
25.12.2025 23:20 Ответить
де були військові з ТЦК та заброньовані поліцаї, що навіть штаб обороняти нікому ?
показать весь комментарий
25.12.2025 23:22 Ответить
Ну як де.. А то Ви не знаєте. Десять бійців ловлять одного наркошу в той час як десять командирів тікають зі штабу в кальсонах покидавши все.
Поки того наркошу відкачають та відправлять на фронт захищати той штаб- то він вже не встигне.
Що й вийшло.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:32 Ответить
Який президент така і мобілізація...воно нічого не здатне робити нормально.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:23 Ответить
Так, при сталіні мобілізація йшла чудово. Мільйонами гнали на фронт без лікарських комісій )) Ось така мобілізація нам потрібна!)
показать весь комментарий
25.12.2025 23:31 Ответить
Маячня. Тоді умови проживання були інші, війна інша. Зараз за кордоном війни немає. Можна хоч в Японію, США чи ВБ, та таж Польща, там війни нема. Як тільки застосуєте це, доведеться збільшувати охорону західних кордонів в десятки разів. А це вже крах.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:51 Ответить
Мы сейчас не так уж и далеко от этого. Просто у нас нет тех миллионов что были у Сталина. Нужны не только несколько миллионов чтобы гнать на фронт, но ещё почти столько же чтобы охранять первых. У Сталина с этим проблем не было. У ***** их тоже пока не предвидится. У нас так не получиться.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:54 Ответить
Наївно думати, що хтось із вполюваних на вулицях кріпаків буде захищати в совковому війську м'ясника просирського недоторканих феодалів-мародерів.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:26 Ответить
Нестор Іванович дякує, дуже дякує, за таку ганьбу!
показать весь комментарий
25.12.2025 23:33 Ответить
Да при чем тут мобилизованные и бусифицированные. Чтобы собрать всю ценную аппаратуру и уничтожить\сжечь все что нельзя забрать - нужно 15 минут. Если этого не сделали - это значит что те кто там находился просто сбежали бросив все. И вот их то нужно действительно ловить и сажать на 20 лет. Невозможно представить ситуацию чтобы командование подразделения не знало что уже в десятках метров от них враг и нужно отходить - нет, они убежали заранее, хотя имели кучу времени чтобы хотя бы уничтожить то что бросают.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:36 Ответить
Если их запихнули в бусик, отмудохали ногами и кинули на передок, они склонны к любой подлости, даже по своим могут огонь открыть от затаённой злости и обиды. Поэтому я давно говорю: насильно мобилизованный это обуза, а не помощь
показать весь комментарий
25.12.2025 23:47 Ответить
В данном случае мы говорим о штабе минимум батальона. Где априори большинство - офицеры. Для того чтобы облить оборудование бензином - достаточно канистры, 30 секунд времени и одной спички. Тут нет и не может быть вины рядовых бойцов, тут вина командования - вплоть до высшей меры, которой у нас к сожалению нет. И полный непрофессионализм, когда командования само для себя не понимает что ситуация угрожающая и нужно отходить с сохранением материальных средств - мы же не говорим о эвакуации подбитых танков - там все ценное легко помещается в один пикап - все остальное поджигается. Нет, там просто все бросили спасая свои шкуры, не задержавшись даже на минуту чтобы просто взять бензин для генераторов из канистры, все облить и поджечь. Крысы просто убежали. Ну и естественно что при этом они забыли и про подчиненных.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:56 Ответить
Да, но как штаб оказался в полном контакте с рашистами? Явно, сначала разбежались рядовые. И наверно, не доложили об этом офицерам. Поэтому офицеры бежали прям в кальсонах.
показать весь комментарий
26.12.2025 00:12 Ответить
По перше, різниця в часі з Флоридою 7 годин.
По друге, у НачГенштабу зараз інші задачі. По третє, «ідіть у сраку» «я вам нічєго нє должен».
показать весь комментарий
25.12.2025 23:37 Ответить
А де ж ці штабісти зараз
показать весь комментарий
25.12.2025 23:45 Ответить
У лайні, вони забруднили офіцерську честь
показать весь комментарий
25.12.2025 23:51 Ответить
Безглуздими мирними переговорами влада тільки принижує боєздатність деяких підрозділів ЗСУ, типу- "Ось, ось, кінець війні так навіщо ще ризикувати..."
показать весь комментарий
25.12.2025 23:48 Ответить
Если всем сказать что война будет до конца и шансов вернуться домой почти не будет, это должно как-то поднять боевой дух? Почитаешь тут диванных пердунов и прозреваешь от бестолкового потока бреда. Это народ достоин нынешней власти на сто процентов. По другому просто и быть не могло.
показать весь комментарий
26.12.2025 00:12 Ответить
зрадники. всіх тих офітцерів - на розмінування
показать весь комментарий
25.12.2025 23:54 Ответить
Тут всі сили і увага кинуті на вибори, а хтось думає, що владні кварталівці будуть думати про ЗСУ
показать весь комментарий
25.12.2025 23:58 Ответить
А прапор підрозділу в штабі був? Якщо втратили, то треба розформовувати бат і розганяти той штаб по окопам...
показать весь комментарий
26.12.2025 00:03 Ответить
 
 